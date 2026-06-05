この活躍でケインはゴールデンボール賞の候補に挙げられている。チャンピオンズリーグで結果を残せなかった彼がバロンドールを得るにはワールドカップ制覇が必要か。元イングランド代表FWファウラーはBetMGM提供のGOAL独占インタビューで「必ずしもそうではない」と語った。 とはいえ、個人としては素晴らしいことだろう。ケインは実績でそれを示している。ドイツ移籍後も期待以上の成果を挙げている。

バロンドール候補として彼の名前は必ず挙がる。実績はトップ選手と肩を並べる。W杯優勝が選考を左右するとは思わない。彼はすでに実力を示している。

彼は今年チャンピオンズリーグを制していないが、ブンデスリーガで得点王になり、パフォーマンスも高かった。仮にワールドカップを取っても、それがさらに彼を飛躍させるかは分からない。なぜなら、彼はもう実力を示しているからだ。 私なら「ワールドカップを勝ったからバロンドールを与えよう」とは思わない。いずれにせよ、彼の成績は素晴らしい。候補に名を連ねるべきだ。

得点ではおそらく彼が最有力だ。若きラミン・ヤマルも素晴らしいし、2度CLを制したウスマン・デンベレも候補に挙がるだろう。それでもケインの得点は圧倒的だから、彼の名前が抜けるはずがない。」