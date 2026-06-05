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ハリー・ケインは、ワールドカップの結果がバロンドール受賞に直結しないとの見解を示した。バイエルン・ミュンヘンでの活躍で、彼は有力候補に名を連ねている。
イングランド代表最多得点者ケイン、新たな歴史を狙う
トッテナムの歴代最多得点王はイングランド代表で通算78得点をマークし、100得点到達と代表最多出場記録更新を狙う。
今夏開催されるFIFAの旗艦イベントでもキャプテンマークを巻く彼は、2度目のゴールデンブーツ獲得で歴史を更新すると多くの専門家が予想する。
得点王になれば、イングランド代表の優勝も視界に入る。60年ぶりのタイトル獲得へ、ケインはすでにブンデスリーガ2連覇とDFBポカール制覇を経験。今季51試合で61得点をマークした。
バイエルン・ミュンヘンのスター、ケインは2026年のバロンドール候補になるか？
この活躍でケインはゴールデンボール賞の候補に挙げられている。チャンピオンズリーグで結果を残せなかった彼がバロンドールを得るにはワールドカップ制覇が必要か。元イングランド代表FWファウラーはBetMGM提供のGOAL独占インタビューで「必ずしもそうではない」と語った。 とはいえ、個人としては素晴らしいことだろう。ケインは実績でそれを示している。ドイツ移籍後も期待以上の成果を挙げている。
バロンドール候補として彼の名前は必ず挙がる。実績はトップ選手と肩を並べる。W杯優勝が選考を左右するとは思わない。彼はすでに実力を示している。
彼は今年チャンピオンズリーグを制していないが、ブンデスリーガで得点王になり、パフォーマンスも高かった。仮にワールドカップを取っても、それがさらに彼を飛躍させるかは分からない。なぜなら、彼はもう実力を示しているからだ。 私なら「ワールドカップを勝ったからバロンドールを与えよう」とは思わない。いずれにせよ、彼の成績は素晴らしい。候補に名を連ねるべきだ。
得点ではおそらく彼が最有力だ。若きラミン・ヤマルも素晴らしいし、2度CLを制したウスマン・デンベレも候補に挙がるだろう。それでもケインの得点は圧倒的だから、彼の名前が抜けるはずがない。」
ケインは、ワールドカップ優勝が自身の最優秀選手賞獲得に有利に働くと認めている
ケインは、ロナウドやメッシのように権威ある個人賞を欲しいと公言してきた。そのためにはワールドカップ制覇が近道だと認めている。
32歳のストライカーは「今シーズンのタイトルと得点数を考えれば、私は候補に入る。イングランドが優勝すれば、そのトロフィーはイングランドの選手に行くはずだ」と語った。
バロンドールを受賞した最後のイギリス人選手は誰で、それはいつのことだったのか？
リヴァプール、レアル・マドリード、イングランド代表でプレーした元ストライカー、マイケル・オーウェンは、現在もバロンドールを受賞した最後のイギリス人選手だ。彼が受賞したのは2001年、四半世紀前のことである。
2026年にこの空白を打ち破る候補はケインだけではない。アーセナルを22年ぶりのプレミアリーグ制覇に導いたデクラン・ライスもその一人。レアル・マドリードで「ガラクティコ」と呼ばれるジュード・ベリンガムも、近い将来バロンドールを獲得すると目されるイングランドのスターだ。