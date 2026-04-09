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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ハリー・ケインは、レアル・マドリード戦勝利後、バイエルン・ミュンヘンの祝賀するサポーターたちをじっと見つめていた理由を説明した。

ハリー・ケイン
バイエルン
レアル・マドリー 対 バイエルン
レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ

ハリー・ケインは、バイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードのチャンピオンズリーグ戦後、自身の無反応を巡る謎を解き明かした。試合終了のホイッスルが鳴り、ファンが拍手を送る中、イングランド代表キャプテンは動かなかったため、SNSでは様々な憶測が飛び交っていた。

  • 彼を支える人々の輪を探す

    バイエルンがレアル・マドリードに2-1で勝利した後、スタンドをじっと見つめ動かないケインの写真がSNSで拡散された。チームメイトがミュンヘンのサポーターに拍手を送る中、彼は1か所に立ち尽くし、雰囲気を全身で感じ取っているようだった。

    この写真には「プレッシャーを感じていた」「初タイトルを考えた」などさまざまな声が上がった。本人は後日、現実的で感傷的な理由があったと説明した。

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  • 家族の習慣

    ネット上で話題になった映像について、32歳の彼は、大勢のファンの中から家族を探していただけだと明かした。試合後、ケインはロッカールームに戻る前に、妻や子どもたちとその瞬間を共有したかったのだ。

    「あそこに家族が座っていたんだ」とケインは説明した。「妻や家族を探していたが、見つからなかった。どこかにいるはずだ」

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    次は何が待っているのでしょうか？

    ケインにとって最大の目標は、キャリアで未獲得のチームタイトルだ。個人栄誉は多いが、バイエルンでの野心はチャンピオンズリーグ制覇である。

    来週のアリアンツ・アレーナでのレアル・マドリードとの第2戦を前に、バイエルンはまずブンデスリーガでザンクト・パウリと対戦する。ヴィンセント・コンパニー率いるチームは、2位ドルトムントに9ポイント差で首位に立ち、今シーズンのリーグ優勝を確定させる絶好の機会を迎える。

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