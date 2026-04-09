ハリー・ケインは、レアル・マドリード戦勝利後、バイエルン・ミュンヘンの祝賀するサポーターたちをじっと見つめていた理由を説明した。

バイエルンがレアル・マドリードに2-1で勝利した後、スタンドをじっと見つめ動かないケインの写真がSNSで拡散された。チームメイトがミュンヘンのサポーターに拍手を送る中、彼は1か所に立ち尽くし、雰囲気を全身で感じ取っているようだった。
この写真には「プレッシャーを感じていた」「初タイトルを考えた」などさまざまな声が上がった。本人は後日、現実的で感傷的な理由があったと説明した。
バイエルンがレアル・マドリードに2-1で勝利した後、スタンドをじっと見つめ動かないケインの写真がSNSで拡散された。チームメイトがミュンヘンのサポーターに拍手を送る中、彼は1か所に立ち尽くし、雰囲気を全身で感じ取っているようだった。
この写真には「プレッシャーを感じていた」「初タイトルを考えた」などさまざまな声が上がった。本人は後日、現実的で感傷的な理由があったと説明した。
ネット上で話題になった映像について、32歳の彼は、大勢のファンの中から家族を探していただけだと明かした。試合後、ケインはロッカールームに戻る前に、妻や子どもたちとその瞬間を共有したかったのだ。
「あそこに家族が座っていたんだ」とケインは説明した。「妻や家族を探していたが、見つからなかった。どこかにいるはずだ」
ケインにとって最大の目標は、キャリアで未獲得のチームタイトルだ。個人栄誉は多いが、バイエルンでの野心はチャンピオンズリーグ制覇である。
来週のアリアンツ・アレーナでのレアル・マドリードとの第2戦を前に、バイエルンはまずブンデスリーガでザンクト・パウリと対戦する。ヴィンセント・コンパニー率いるチームは、2位ドルトムントに9ポイント差で首位に立ち、今シーズンのリーグ優勝を確定させる絶好の機会を迎える。