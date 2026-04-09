ハリー・ケインは、レアル・マドリード戦勝利後、バイエルン・ミュンヘンの祝賀するサポーターたちをじっと見つめていた理由を説明した。

バイエルンがレアル・マドリードに2-1で勝利した後、スタンドをじっと見つめ動かないケインの写真がSNSで拡散された。チームメイトがミュンヘンのサポーターに拍手を送る中、彼は1か所に立ち尽くし、雰囲気を全身で感じ取っているようだった。

この写真には「プレッシャーを感じていた」「初タイトルを考えた」などさまざまな声が上がった。本人は後日、現実的で感傷的な理由があったと説明した。