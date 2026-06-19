トゥヘル監督は、ワールドカップの攻撃陣をケイン中心に構築。32歳のケインが深く下がるスタイルを補完できるフォワードが選ばれた。このシステムはクロアチア戦でほぼ完璧に機能し、ベリンガム、サカ、ラッシュフォードはキャプテンの背後から積極的に走り込んだ。

ケインのポジションを離れる傾向について尋ねられたミルズは「それは今後も変わらない。彼はスピードに恵まれていなかったが、常に非常に知的な選手だった」と語った。

彼は「9番」や「10番」、あるいはその中間としてプレーし、下がってボールを受ける。そのため、両翼にはスピードのある選手が不可欠だ。ピッチを広く使い、裏へ走り込む選手が必要になる。

ベリンガム、サカ、マドゥエケ、ラッシュフォード、ゴードンが裏へ走り、幅を作る。それによってケインが下がれるスペースが生まれる。ごく標準的な戦術で、難しいことではない。

相手もそれを止めようとするので、いつもうまくいくわけではない。懸念は、ケインが攻撃の要であるため、彼に万が一のことがあった場合、どうするのかということだ。