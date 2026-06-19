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Harry Kane Olivier Giroud Lionel Messi 2026Getty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

ハリー・ケインは、リオネル・メッシやキリアン・ムバッペではなく「オリヴィエ・ジルーになりたい」と言う。イングランドの歴代最多得点王が、再びワールドカップ優勝争いに加わった。

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オリヴィエ・ジルー

ダニー・ミルズ氏はGOALに対し、ハリー・ケインは2026年ワールドカップでリオネル・メッシやキリアン・ムバッペが活躍しても気にしないだろうと語った。イングランド代表最多得点王のケインは、「むしろオリヴィエ・ジルーになりたい」と考えているという。バイエルン・ミュンヘンで得点を量産するケインは、北米でも早くも初得点をマークしたが、個人栄誉より常にチーム成功を優先するだろう。

  • ケインは何度もゴールデンブーツ賞を受賞している。

    ケインには数多くの実績がある。トッテナム史上最高のストライカーとしてプレミアリーグで3度のゴールデンブーツ賞を獲得。3シーズンで3つのタイトルを加え、ブンデスリーガでも2度優勝した。

    イングランド代表では115試合81得点をマークし、直近のクロアチア戦でも2得点を奪った。2本のPKと豪快なヘディングで、スリー・ライオンズのキャプテンは再び攻撃の軸となった。

    トーマス・トゥヘル率いるチームが世界制覇へ動き出す前、ケインはテレビでメッシ、ムバッペ、ハーランドが母国で計7得点を挙げる様子を見ていた。

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ケインはメッシ、ムバッペ、ハーランドをマークするのだろうか？

    ケインが最も注目される舞台に立つにあたり、その活躍が彼にさらなるモチベーションを与えたかを問われた元イングランド代表DFミルズ氏（betTOM代表）は、GOALにこう語った。「彼はただゴールが欲しいだけだ。できるだけ多く決めて、イングランドに勝ちたいだけだ。

    彼なら「ゴールデンブーツを取って準々決勝で負けるより、得点を挙げなくてもワールドカップを制する方を選ぶ」と答えるはずだ。

    世界屈指のストライカーの中には個人タイトルを優先する選手もいる。時に個人成績がチーム結果より重んじられるのだ。もちろん両方を狙うのが理想だが、中には自己を重視する選手もいる。

    ケインはそんなタイプではありません。彼は他の選手が何をしたかを見ていても、動じません。自分に自信があり、ただ得点を重ね、イングランド代表の勝利に貢献したいだけなのです。」

  • イングランドは、ケインが深く下がることを可能にするメンバーを選出した

    トゥヘル監督は、ワールドカップの攻撃陣をケイン中心に構築。32歳のケインが深く下がるスタイルを補完できるフォワードが選ばれた。このシステムはクロアチア戦でほぼ完璧に機能し、ベリンガム、サカ、ラッシュフォードはキャプテンの背後から積極的に走り込んだ。

    ケインのポジションを離れる傾向について尋ねられたミルズは「それは今後も変わらない。彼はスピードに恵まれていなかったが、常に非常に知的な選手だった」と語った。

    彼は「9番」や「10番」、あるいはその中間としてプレーし、下がってボールを受ける。そのため、両翼にはスピードのある選手が不可欠だ。ピッチを広く使い、裏へ走り込む選手が必要になる。

    ベリンガム、サカ、マドゥエケ、ラッシュフォード、ゴードンが裏へ走り、幅を作る。それによってケインが下がれるスペースが生まれる。ごく標準的な戦術で、難しいことではない。

    相手もそれを止めようとするので、いつもうまくいくわけではない。懸念は、ケインが攻撃の要であるため、彼に万が一のことがあった場合、どうするのかということだ。

  • Harry Kane England 2026Getty

    2026年ワールドカップ：スリー・ライオンズは咆哮できるか？

    イングランド代表は、ケインの驚異的な実績と、時にはほぼ独力で得点する能力から、彼への依存度が高すぎると批判されてきた。しかし、クロアチア戦ではベリンガムとラッシュフォードも得点を挙げた。

    今夏、60年の苦悩に終止符を打つには、ケインが先頭に立ち、再びゴールデンブーツ賞を狙うだろう。それでも、メッシやムバッペの影響は彼のスタイルには及ばない。

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