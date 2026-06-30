ハリー・ケインは、プレミアリーグ残留ではなくバイエルン・ミュンヘンへの移籍を選んだことを「間違いだった」と語った。一方、マイケル・オーウェンは同ストライカーを「イングランド史上最高の選手」と評している。

ケインはドイツでチームとして成功を収めたが、オーウェンはバイエルンでのタイトル獲得は当然であり、それが彼の偉大さを示すものではないと指摘する。むしろケインは若手にとってのインスピレーションであり、並外れたスピードや才能がなくても、執拗な献身でそれを乗り越えられることを証明している。

「バイエルンでブンデスリーガのタイトルを取ったからといって、彼の価値が証明されるわけではない。バイエルンはいつも優勝しているからだ」とオーウェンは結論づけた。「それでも私のケインへの評価は変わらない。彼は優れた選手であり、素晴らしいキャプテンであり、人間としても素晴らしい。何より、生まれつきメッシやペレ、マラドーナのような才能がなくても成功できるという見本を示している。」