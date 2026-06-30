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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

ハリー・ケインは、プレミアリーグ残留ではなくバイエルン・ミュンヘンへの移籍を選んだことを「間違いだった」と語った。一方、マイケル・オーウェンは同ストライカーを「イングランド史上最高の選手」と評している。

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M. Owen
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マイケル・オーウェンは、ハリー・ケインをイングランド史上最高のストライカーと称えた。以前、彼の決定力を疑問視していたのは間違いだったと認めた。しかし、プレミアリーグの記録に挑戦せずバイエルン・ミュンヘンへ移籍したのは、戦術的なミスだと指摘した。

  • 史上最高の選手

    『デイリー・メール』のコラムで、オーウェンはケインへの評価を180度転換し、「イングランド史上最高のストライカー」と称えた。バロンドール受賞者でもあるオーウェンは、かつて決定力は生まれつきの才能だと考えていたが、今ではバイエルン・ミュンヘンのスターを、努力と反復で自分を磨き上げた好例だと認めている。

    「年齢を重ねるほど、ストライカーへの考えが間違っていたと気づく。ハリー・ケインこそその好例だ」とオーウェンは記した。「彼の成果を考えると奇妙に聞こえるかもしれないが、彼は生まれつき今の選手だったわけではないと思う。それが何よりも彼を尊敬する理由だ。だからこそ、迷わず彼をイングランド史上最高のストライカーと呼ぶ。」

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    ブンデスリーガのミス

    オーウェンはケインの才能を高く評価しているが、ドイツ移籍はステップダウンだと依然として主張している。彼は「平凡な」リーグでバイエルンが独走する状況は、プレミアリーグの得点記録を更新するほどの挑戦や名誉をもたらさないとしている。

    オーウェンは「唯一不満なのはバイエルン移籍だ。当時も今も考えは変わらない。代表で恩恵は見えるだろうが、キャリア的には彼にはブンデスリーガはレベルが低い」と結んだ。

  • エリートのマインドセットと長寿

    オーウェンは、32歳のケインがプレーを適応させ続けてきた精神力とタフさを称賛した。ケインは深く下がってプレーをつなぐ能力が成熟したが、最大の価値は依然としてゴール前での鋼のような度胸にあると強調した。特に代表戦の世界舞台ではそれが顕著だ。

    「クロアチア戦でPKを外したのは知っているが、W杯決勝ならケインに蹴ってほしい」とオーウェンは強調した。「彼は鋼のような精神力を持つ。そのひたむきさ、長期にわたる活躍、怪我の少なさ、そして進化し続けるプレーが素晴らしい」。

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    メダルを超えた遺産

    ケインはドイツでチームとして成功を収めたが、オーウェンはバイエルンでのタイトル獲得は当然であり、それが彼の偉大さを示すものではないと指摘する。むしろケインは若手にとってのインスピレーションであり、並外れたスピードや才能がなくても、執拗な献身でそれを乗り越えられることを証明している。

    「バイエルンでブンデスリーガのタイトルを取ったからといって、彼の価値が証明されるわけではない。バイエルンはいつも優勝しているからだ」とオーウェンは結論づけた。「それでも私のケインへの評価は変わらない。彼は優れた選手であり、素晴らしいキャプテンであり、人間としても素晴らしい。何より、生まれつきメッシやペレ、マラドーナのような才能がなくても成功できるという見本を示している。」

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