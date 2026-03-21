ハリー・ケインは、バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードに敗れてチャンピオンズリーグから敗退した場合にのみ、ロベルト・レヴァンドフスキのブンデスリーガ記録を更新できると告げられた

ケインは今シーズン、驚異的な好調ぶりを維持しており、これまでのところ31ゴールという驚異的な得点を記録している。2020/21シーズンのレヴァンドフスキが樹立した41ゴールの記録を塗り替えるには、残り7試合であと11ゴールを挙げなければならない。 しかしハマンは、チャンピオンズリーグがケインの野心に大きな試練をもたらすと考えている。バイエルンはレアル・マドリードとの大一番となる決勝トーナメントを控えており、同ストライカーの出場時間を管理する必要があると彼は考えているからだ。前回両強豪が激突した際、バイエルンが追いかける展開で残り10分を残してケインが交代させられ、結局その試合は敗戦に終わった。ハマンは、同様の事態が繰り返されれば大惨事になると考えている。

彼はスカイに対し次のように語った。「2年前、彼は記録を目前に控え、それを破りたがっていた。マドリードでの試合では、残り10分でピッチを去った――しかも、その時点ではさらに点差が開いていた時だ」

さらに彼はこう付け加えた。「バイエルンとケインは、この記録を一旦棚上げにしておくのが賢明だと思う。なぜなら、チャンピオンズリーグで1回戦を勝ち進むこと、そして理想を言えばさらに1回勝ち進み、最終的に優勝することが重要だからだ。」