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ハリー・ケインは、バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードに敗れてチャンピオンズリーグから敗退した場合にのみ、ロベルト・レヴァンドフスキのブンデスリーガ記録を更新できると告げられた
バイエルンで絶好調のケイン
ケインは今シーズン、驚異的な好調ぶりを維持しており、これまでのところ31ゴールという驚異的な得点を記録している。2020/21シーズンのレヴァンドフスキが樹立した41ゴールの記録を塗り替えるには、残り7試合であと11ゴールを挙げなければならない。 しかしハマンは、チャンピオンズリーグがケインの野心に大きな試練をもたらすと考えている。バイエルンはレアル・マドリードとの大一番となる決勝トーナメントを控えており、同ストライカーの出場時間を管理する必要があると彼は考えているからだ。前回両強豪が激突した際、バイエルンが追いかける展開で残り10分を残してケインが交代させられ、結局その試合は敗戦に終わった。ハマンは、同様の事態が繰り返されれば大惨事になると考えている。
彼はスカイに対し次のように語った。「2年前、彼は記録を目前に控え、それを破りたがっていた。マドリードでの試合では、残り10分でピッチを去った――しかも、その時点ではさらに点差が開いていた時だ」
さらに彼はこう付け加えた。「バイエルンとケインは、この記録を一旦棚上げにしておくのが賢明だと思う。なぜなら、チャンピオンズリーグで1回戦を勝ち進むこと、そして理想を言えばさらに1回勝ち進み、最終的に優勝することが重要だからだ。」
- Getty
ハマンは過ちを繰り返さないよう警告している
ハマンはケインに対し、個人の栄誉を追い求めるのではなく、チームを最優先にするよう伝えた。
彼は続けた。「こうした個人記録は、彼にとっては重要かもしれないが、本来は問題になるべきではない。チームの成功こそが焦点だ。そして私が言ったように、彼は復帰後すぐにシュトゥットガルト戦に出場した。35度の暑さの中で90分間プレーし、その3日後にはマドリードでの試合で80分に途中交代した。このような状況は二度とあってはならない。」
ハマンは悲観的に見えるかもしれないが、バイエルンのもう一人のレジェンド、ロタール・マテウスは、ケインを筆頭に、チームには歴史的な3冠を達成するだけの才能があると信じている。
彼は次のように語った。「バイエルンは現在、ヨーロッパで最も好調なチームだ。2試合だけの話ではなく、実際に1年を通して見てもそうだ。だからこそ、私にとってバイエルンはレアル・マドリード戦でも優勝候補だ。
「バイエルンはタイトルを勝ち取るだけでなく、今年は三冠さえも達成できると信じている。その可能性は間違いなくあり、ピッチの両端においてチームの質は極めて高い。」
バロンドール受賞か？
元リヴァプールおよびイングランド代表のストライカー、エミール・ヘスキーがケインの好調ぶりについて言及し、この元トッテナム所属選手をサッカー界最大の個人賞の候補として挙げた。
彼はGOALに対し次のように語った。「彼は間違いなくトップクラスだ。議論の対象になるのは間違いない。特に、彼が実際に成し遂げたこと、つまり数多くのゴールや更新し続けている得点記録を考えると、間違いなくトップクラスだ。興味深いのは、ハリー・ケインがバロンドール候補として話題になっていることだが、もし彼がイングランドに残っていたら、同じ評価を受けていただろうか？おそらくそうではなかっただろう。」
しかしケイン自身も、この賞を獲得するにはサッカー界で最も大きなトロフィーの1つを勝ち取らなければならないことを十分に認識しており、バイエルンでチャンピオンズリーグを制するか、イングランド代表でワールドカップを制する必要があることを受け入れている。
その栄冠を追い求めることについて、彼は次のように語った。「もちろん、バロンドールはぜひとも獲得したい。本質的にこれはチームトロフィーであり、そのチームで最も優れた個人が受賞するものだ。だから、シーズン中にどれほど活躍しようとも、最大の大会で優勝しなければ、今回はチャンピオンズリーグの優勝者か、ワールドカップの優勝者になるだろう。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
バイエルンは4月4日にフライブルクと対戦し、その後レアル・マドリードと対戦する。彼が両試合に出場するのか、それともブンデスリーガの試合では休養を与えるのかは、まだ定かではない。まずは、代表戦期間中にイングランド代表としてプレーすることになる。
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