2021年の心停止後に植込み型除細動器（ICD）を装着しプロサッカーに復帰したエリクセンが、再びピッチで倒れた。日曜日の出来事では、装置が正常に作動したという。

ケインは迅速な医療対応と命を救った技術の重要性を強調し、「何よりも除細動器があり、それが機能したことが重要だ」と語った。

また、「クリスチャンとはまだ連絡が取れていないが、本人が声明で休養し家族と過ごす意向を示しており、それが一番大切だ」と語った。