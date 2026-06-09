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ハリー・ケインは、トッテナム時代のチームメイト、クリスティアン・エリクセンがピッチで2度目の倒れ込みを経験した後、「いくつかの決断」を迫られていると認めた。
ケインが元チームメイトに連絡を取る
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除細動器がデンマークのスター選手の悲劇を防いだ
2021年の心停止後に植込み型除細動器（ICD）を装着しプロサッカーに復帰したエリクセンが、再びピッチで倒れた。日曜日の出来事では、装置が正常に作動したという。
ケインは迅速な医療対応と命を救った技術の重要性を強調し、「何よりも除細動器があり、それが機能したことが重要だ」と語った。
また、「クリスチャンとはまだ連絡が取れていないが、本人が声明で休養し家族と過ごす意向を示しており、それが一番大切だ」と語った。
元スパーズのエースの将来は不透明だ
直近の生命の危険は去ったが、エリクセンがトップレベルでプレーを続けられるかは依然として不透明だ。アヤックス、トッテナム、インテル、ブレントフォード、マンチェスター・ユナイテッドでプレーしたベテランは、母国デンマークの象徴である。
ケインは、友人が健康と現役生活について厳しい自問自答の時期にあると明かした。エリクセンはサッカーへの情熱と5年で2度目の心臓トラブルという現実を天秤にかけ、「いくつかの決断を下さなければならない」と語った。
サッカー界がエリクセンを応援
今回の健康問題を受け、世界中から支援の声が寄せられ、かつての所属クラブやチームメイトがデンマークのプレイメーカーに回復を願うメッセージを送っている。エリクセンの不屈の精神は多くの人を励ましてきたが、今回の倒れ込みが「恐ろしい」ものであったため、注目は彼の長期的な健康状態に移っている。
ケインやイングランド代表には、国際舞台の重圧を痛感させる出来事だった。大会を控えるデンマークにとって、国民的スターの容態はファンやチームメイトの最大の関心事だ。