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ハリー・ケインは、ジュード・ベリンガムとトーマス・トゥヘルによる物議を醸したインタビューに言及し、メディアがW杯代表チーム内に「不和」を煽っていると批判した。
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試合後のコメントが波紋を呼ぶ
トゥヘル監督が「イングランドは運が良かった」と述べ、ノルウェー戦のチームパフォーマンスに不満を表明した。この発言を受け、ピッチ上には緊張が走った。監督の辛辣な評価を問われたベリンガムは「ああ、どうでもいい。外は厳しい。きつい試合だ」と冷淡に語った。この一幕でチーム内の団結に疑問が浮上し、準々決勝2－1勝利後のメディアは憶測を報じた。
レアル・マドリードのMFは試合後の批判に「どうでもいい。ピッチは厳しいし、きつい仕事だ」と語った。この口論を受け、アルゼンチン戦を前にケインがチームを落ち着かせるために発言した。
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船長がメディアの報道姿勢を痛烈に批判
ケインはBBCスポーツのインタビューで、世間の否定的な見方を正そうと即座にチームメイトを擁護した。イングランド主将はこう語った。「試合直後、終了のホイッスルからわずか5分で質問され、しかも何が言われたのかよく分かっていなかったのに、ベリンガムに何を言わせたかったというのか？
「試合直後で混乱していたのに、なぜ彼に即答を求めようとするのか。我々は激戦を戦ったばかりだ。大会ではいつもイングランドに対して分断を演出しようとするが、実際は正反対だ。選手もスタッフも団結しているからここにいる。些細なことが大きく取り上げられるのはよくあることだ。」
ストライカーがトゥヘル監督の采配を称賛
マイアミでの試合後、トゥヘル監督と前任者サウスゲート卿の指導スタイルの違いが注目されている。しかしケインは、チームがトゥヘルの率直で飾らない姿勢を高く評価していると強調した。指示は本心からで、台本通りではないからだ。
ケインは、このドイツ人指揮官の率直さを高く評価し、こう語った。「彼は感情を隠さない。話すときも台本がない。だから我々は彼を信じられる。彼が世界最高の監督の一人であるのは、それなりの理由がある。 我々はそれを理解している。この2年間で彼を知り、何が彼を喜ばせるのかも分かっている」
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スリー・ライオンズ、前回王者と対戦へ
水曜日にアトランタ・スタジアムで世界王者アルゼンチンと対戦するイングランド代表は、8試合無敗中だが、13連勝中の相手に油断は禁物だ。
伝統の一戦は「スリー・ライオンズ」守備陣の真価を問う。彼らは大会8得点を挙げ、キリアン・ムバッペと並んで得点ランキング首位のリオネル・メッシを封じなければならない。
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