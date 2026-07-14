トゥヘル監督が「イングランドは運が良かった」と述べ、ノルウェー戦のチームパフォーマンスに不満を表明した。この発言を受け、ピッチ上には緊張が走った。監督の辛辣な評価を問われたベリンガムは「ああ、どうでもいい。外は厳しい。きつい試合だ」と冷淡に語った。この一幕でチーム内の団結に疑問が浮上し、準々決勝2－1勝利後のメディアは憶測を報じた。

レアル・マドリードのMFは試合後の批判に「どうでもいい。ピッチは厳しいし、きつい仕事だ」と語った。この口論を受け、アルゼンチン戦を前にケインがチームを落ち着かせるために発言した。