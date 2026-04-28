アリアンツ・アレーナでのケインの将来には常に噂が絶えないが、その事実が彼の活躍をさらに際立たせている。英メディアは、彼がプレミアリーグに復帰してアラン・シアラーの260ゴール記録に挑戦すると報じてきた。

2027年までの契約が残っており、かつて6500万ユーロ（5700万ポンド／7700万ドル）だった夏期の移籍条項も失効したため、噂は絶えない。しかしケイン本人は退団の意向を示しておらず、クラブが新契約の交渉を検討している。

バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスは「今なら1億5000万ユーロで獲得する」と語った。彼は「バイエルンにとっての夢であり、世界的な顔だ。人柄も良く、18歳の若手にとってのロールモデルで、腕を回し、ボールの蹴り方を教えてくれる」と続けた。

先日、スカイ・スポーツ・ドイツの取材に答えたケインは「ここでの生活は本当に幸せだ。チームも監督もスタッフも全員が同じ方向を向いている。今シーズンもまだ多くの目標が残っており、それが楽しみだ」と語った。