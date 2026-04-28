今回の大会ではライバルの調子が今ひとつだったかもしれない。また、キャリア終盤に向けて戦いはさらに激しさを増すだろう。それでも、ケインが現在世界最高のストライカーであることは疑いがない。 バイエルンでの今シーズンは個人として圧巻で、他を大きく引き離した。それでもクラブと代表で残すべきタイトルが多く、彼は多方面で歴史を刻むため、勢いを落とさない決意だ。
世界最高のセンターフォワードは、PSGとの大一番を皮切りに、今後数週間で歴史に名を残す絶好機を迎える。
今回の大会ではライバルの調子が今ひとつだったかもしれない。また、キャリア終盤に向けて戦いはさらに激しさを増すだろう。それでも、ケインが現在世界最高のストライカーであることは疑いがない。 バイエルンでの今シーズンは個人として圧巻で、他を大きく引き離した。それでもクラブと代表で残すべきタイトルが多く、彼は多方面で歴史を刻むため、勢いを落とさない決意だ。
世界最高のセンターフォワードは、PSGとの大一番を皮切りに、今後数週間で歴史に名を残す絶好機を迎える。
32歳のケインは、キャリア最高の得点シーズンを送っている。数々の記録を塗り替えたが、2020-21シーズンにレヴァンドフスキがマークした1シーズン41得点は、現時点で31試合33得点のケインにも難しい。
イングランド代表主将のケインはブンデスリーガ91試合で95得点をマークし、1970年代のディーター・ミュラー以来最速でこの数字に達した。ケルンのレジェンド、ミュラーは123試合を要した。 今季全大会51得点は、2019-20のレヴァンドフスキ（55ゴール）以来、欧州5大リーグ最多で、バイエルン9番が記録を更新する可能性が高い。
ゴールデンブーツ争いでは、24得点のハーランドとエムバペに9得点の大差をつけている。ふくらはぎの故障でペースが落ちても、すでにブンデスリーガ優勝を決めたチームで記録した数字だ。
シーズン序盤、監督のヴィンセント・コンパニは「ケインは自力で次のレベルに達した」と語った。ベルギー人指揮官は続けた。「彼は常に努力し、毎年成長してきた。
タイトルがなかったことがむしろ彼を飢えさせ、成長させた。選手を成長させるのは、本人の意志だ。
今年初めにコンパニはこう付け加えた。「ハリーの安定感は非常に印象的だ。ミュンヘンで家族とチームと共に快適に過ごしているのが伝わってくる。彼は我々の絶対的なリーダーだ。」
ケインの活躍は、マイケル・オリゼとルイス・ディアスとの連携によるものだ。3人は欧州屈指の攻撃陣を形成し、2025-26シーズンに159得点をマークした。
2025-26シーズン、3人の合計は159ゴール＆アシスト。両ウインガーはそれぞれ45回以上得点に関与し、驚異の決定力を示している。ケインも低い位置でボールを受け、広いパスレンジでチームを操る。
ケインの活躍は驚異的だが、フランス人とコロンビア人の両翼がいなければ、欧州得点王になれたかは疑問だ。
ブンデスリーガ2度目の優勝を決め、「トロフィー・カーズ」の時代は過去となったケイン。自身初となるチャンピオンズリーグ制覇を狙う。しかし準決勝のPSGは強敵で、多くの人がこの試合をブダペストの決勝にふさわしいと語る。 それでも、バイエルンのエースは絶好調だ。欧州の舞台でもゴール前での嗅覚は鋭い。
準々決勝レアル・マドリード戦で2試合連続得点を挙げ、CL通算68試合52得点とした。この数字はバルセロナ時代のメッシが持つ1試合平均得点に並んだ。今季は11試合12得点。うち8試合で得点を奪ったが、グループステージのパルク・デ・プランスでのPSG戦は無得点だった。
マンチェスター・ユナイテッド時代のルード・ファン・ニステルローイが最初の67試合で53得点を挙げたのが最高記録だ。
アリアンツ・アレーナでのケインの将来には常に噂が絶えないが、その事実が彼の活躍をさらに際立たせている。英メディアは、彼がプレミアリーグに復帰してアラン・シアラーの260ゴール記録に挑戦すると報じてきた。
2027年までの契約が残っており、かつて6500万ユーロ（5700万ポンド／7700万ドル）だった夏期の移籍条項も失効したため、噂は絶えない。しかしケイン本人は退団の意向を示しておらず、クラブが新契約の交渉を検討している。
バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスは「今なら1億5000万ユーロで獲得する」と語った。彼は「バイエルンにとっての夢であり、世界的な顔だ。人柄も良く、18歳の若手にとってのロールモデルで、腕を回し、ボールの蹴り方を教えてくれる」と続けた。
先日、スカイ・スポーツ・ドイツの取材に答えたケインは「ここでの生活は本当に幸せだ。チームも監督もスタッフも全員が同じ方向を向いている。今シーズンもまだ多くの目標が残っており、それが楽しみだ」と語った。
現時点でケインを世界最高のストライカーとする意見に異論は少ない。それでも母国では十分な称賛を受けていない。ブンデスリーガの守備はプレミアリーグより格下だという見方が根強いからだ。
今季はライバルが彼のペースについていけない。ハーランドは35得点ながら期待ほどではなく、ムバッペは41得点も膝の負傷でリズムを乱した。 一方、37歳のレヴァンドフスキはバルセロナで勢いを失っている。
なお、この3人はいずれも今季チャンピオンズリーグのタイトル争いにも加わっていない。したがって、現在ケインがフォワードだけでなく全体でも最高の選手ではないと言い張るのは難しい。
シーズン終盤、ケインには文字通り「黄金のチャンス」が訪れている。自身初となるチャンピオンズリーグ制覇まであと270分だ。優勝すればバロンドール最有力候補としての地位を確固たるものにする。現時点でバイエルンに勝てるチームは思い浮かばない。
さらに夏にはワールドカップが控える。イングランド代表として初の主要タイトルを獲得する絶好かつ最後の機会だ。 パリでバロンドールを獲得する可能性は高く、2001年のオーウェン以来となるイングランド人受賞者になる。さらに北米開催のW杯で「スリー・ライオンズ」の60年越しの呪いを解けば、頂点への道は確定する。
世界最高の座も目前だ。今季の勢いなら、ケインはこのチャンスを逃さない。