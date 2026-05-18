ケルンを5-1で下し、バイエルンのリーグ35度目優勝に貢献したケイン。次は2020-21シーズンに41得点を挙げた元チームメイト、レヴァンドフスキが持つブンデスリーガ1シーズン最多得点記録を狙う。

市庁舎バルコニーでのトロフィー祝賀会では、来季への野心を明かした。「それが目標だ！いつも言っているように、たくさんプレーして体調を維持するだけ。不可能ではない」と32歳のケインは語り、記録に自らの名を刻むつもりだ。