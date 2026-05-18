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ハリー・ケインは来シーズン、ロベルト・レヴァンドフスキのブンデスリーガ得点記録を塗り替える決意だ。一方、バイエルン・ミュンヘンのストライカーであるレヴァンドフスキは「不可能ではない」と語った。
得点マシン、レヴァンドフスキの王座を狙う
ケルンを5-1で下し、バイエルンのリーグ35度目優勝に貢献したケイン。次は2020-21シーズンに41得点を挙げた元チームメイト、レヴァンドフスキが持つブンデスリーガ1シーズン最多得点記録を狙う。
市庁舎バルコニーでのトロフィー祝賀会では、来季への野心を明かした。「それが目標だ！いつも言っているように、たくさんプレーして体調を維持するだけ。不可能ではない」と32歳のケインは語り、記録に自らの名を刻むつもりだ。
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42ゴールという手の届かない大台を目指し
レヴァンドフスキの記録を破るには、ケインは34試合制シーズンで42得点が必須だ。高い壁だが、ミュンヘンでの実績から可能性は十分ある。バイエルン3シーズンで2度リーグ36得点をマーク。昨季は26点と減ったものの、 still a threat to defenders.
ただし、ケインはブンデスリーガで34試合すべてに出場したことがなく、レヴァンドフスキは29試合で41ゴールという現在の記録を達成している。 追いつくには得点率をさらに上げる必要があるが、ケルン戦でハットトリックを達成し、通算58得点をマーク。すでに全大会合わせたレヴァンドフスキのシーズン最多記録55得点を上回っている。
労使交渉と賃金格差是正の要求
ピッチ外でもケインの去就が注目されている。本人はクラブ首脳陣に長期契約を要求。報道によると、2030年までの契約延長を望んでいるが、年俸などの金銭面が依然として課題だ。交渉が続く中、チームメイトのジャマル・ムシアラと同等の高額年俸を条件にしていることが明らかになった。
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さらなるタイトル獲得への挑戦
ケインにとって個人賞は二の次だ。タイトルを求めてドイツへ移籍し、すでにリーグ2連覇を達成。5月23日のDFBポカール決勝シュトゥットガルト戦へ向け準備を進めている。ベルリンで勝てば国内2冠となり、2023年のトッテナム離脱が正しかったことを示すだろう。
さらに彼は欧州制覇も狙う。関係者は、コンパニ監督率いる現在のチームならCL制覇も射程圏内だと語っている。