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ハリー・ケインは本当にいつかNFLに行き着くのだろうか？ バイエルン・ミュンヘンのFWが、MLSでのキャリアとキッカー挑戦を両立させる驚きのプランに言及
ケイン、バイエルンでの全盛期の先を見据え、引退後の人生を思い描く
ハリー・ケインは水曜日、セント・ジョージズ・パークで報道陣に対し、将来的にMLSへ移籍すれば、NFLのプレースキッカーとして並行したキャリアを歩む道が開けるかもしれないと語り、サッカー界でもとりわけ異色の“二刀流”の夢をめぐる議論を再燃させた。この発言は、イングランドが土曜日にネーションズリーグでワールドカップ王者スペインをホームに迎える準備を進める中で飛び出したものだ。イングランド主将であり、現在はバイエルンでキャリア最高の状態にあるケインは、試合前のメディア対応で、週末の相手だけでなく、何年も先の将来に目を向けた。
7月に33歳となったケインは、バイエルンで73ゴールを挙げたシーズンを終えたばかりで、その活躍によって2026年のバロンドール有力候補の一人となっている。報道によれば、新契約にミュンヘンで署名することにも「かなり近づいている」という。この好調ぶりを踏まえれば、NFLに関する話は差し迫った計画というより遠い将来の野望のようにも映るが、ケインが今回、初めて具体性を持って口にした構想でもある。
オーブリーとアレンが、クロスオーバーへの道筋がすでに存在することを示す
ケインの論理は自身のPKキックにあり、その技術とプレッシャーへの対応はプレースキックに直接生かせると主張している。彼はその根拠として、かつてMLSドラフトでトロントFCに指名された選手で、現在はNFL屈指の高精度キッカーと見なされているダラス・カウボーイズのキッカー、ブランドン・オーブリーを挙げ、サッカーからアメリカンフットボールへの道は現実的だと示した。さらに、NFLヨーロッパのロンドン・モナークスでプレーした元トッテナムFWクライヴ・アレンは、より早い時期の前例でもある。ケイン自身の実績もまた、この主張に重みを与えている。トッテナム、バイエルン、イングランドで見せてきた正確なフィニッシュと冷静なPKを武器に築いたキャリアに加え、本人が長年の憧れと語るトム・ブレイディへの思いもあり、この野望は単なる思いつきのひと言以上の現実味を帯びている。
ケイン「NFLのほうが、ゴルフのものよりずっと現実的だ」
「将来的にMLSか、そのような場所にいれば、シーズンをうまく組み合わせて両方をつなげられる可能性はあるかもしれない」と、ケインは『The Athletic』を通じて記者団に語った。「それは、もう少し本気で考えてみたいことの一つだ。今後5、6年のキャリアで何が起こるか、自分のモチベーション、そして自分が何をしたいのかにすべて左右される。そういう言い方をするなら、ゴルフの話よりNFLのほうがずっと現実的だ」
技術的な共通点について、ケインはさらにこう付け加えた。「僕はPKを蹴るし、プレッシャーも技術もとても似ている。もしやるとしたら、トレーニングという観点では、ほかのどんなスポーツよりもそれに一番近い。もし本当にやるなら、真剣に取り組むことになる。事前に、おそらく6カ月から1年は練習に取り組むと思う」
バイエルンとの契約とスペイン戦が、いかなる移籍よりも先になる
ケインは、自身がヨーロッパで充実したプレーを続けている限り、その夢は明確に後回しのままだとすぐに強調した。「人々が、ここで自分がまだフットボールで最高レベルのプレーをしていると分かっているなら、そうした話になることはない」と語り、33歳となった今はトップレベルで残された年月から「できる限りすべてを引き出そうとしている」と付け加えた。これは新しい夢ではない。ケインは2019年に『ESPN』に対し、NFL挑戦について最初に「10年か12年」という時間軸を口にしていた。しかし、バイエルンとの話し合いが進展し、MLSがキャリア晩年の現実的な行き先としてますます位置づけられる中、本格的な二刀流プランのピースは、つながって見え始めている。
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