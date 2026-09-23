ハリー・ケインは水曜日、セント・ジョージズ・パークで報道陣に対し、将来的にMLSへ移籍すれば、NFLのプレースキッカーとして並行したキャリアを歩む道が開けるかもしれないと語り、サッカー界でもとりわけ異色の“二刀流”の夢をめぐる議論を再燃させた。この発言は、イングランドが土曜日にネーションズリーグでワールドカップ王者スペインをホームに迎える準備を進める中で飛び出したものだ。イングランド主将であり、現在はバイエルンでキャリア最高の状態にあるケインは、試合前のメディア対応で、週末の相手だけでなく、何年も先の将来に目を向けた。

7月に33歳となったケインは、バイエルンで73ゴールを挙げたシーズンを終えたばかりで、その活躍によって2026年のバロンドール有力候補の一人となっている。報道によれば、新契約にミュンヘンで署名することにも「かなり近づいている」という。この好調ぶりを踏まえれば、NFLに関する話は差し迫った計画というより遠い将来の野望のようにも映るが、ケインが今回、初めて具体性を持って口にした構想でもある。