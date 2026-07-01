ハリー・ケインは低調な状態から世界クラスの選手へと変貌を遂げた。トーマス・トゥヘル監督の終盤の采配が流れを変え、イングランドは歴史的なW杯の失態を回避した。

イングランドにとって苦戦となった。2026年W杯16強戦で、優勝候補のイングランドはコンゴ民主共和国に7分に先制され、0－1で長い間追う展開となった。
試合終盤までイングランドは苦戦したが、75分にハリー・ケインが同点弾。86分にはバイエルン所属の32歳ケインが勝ち越し、チームを延長戦から救った。
月曜2時（ドイツ時間）の共催国メキシコとの決勝トーナメント1回戦へ、苦戦しながらも勝ち進んだイングランド代表。注目すべき3つのポイント。
イングランドにとって苦戦となった。2026年W杯16強戦で、優勝候補のイングランドはコンゴ民主共和国に7分に先制され、0－1で長い間追う展開となった。
試合終盤までイングランドは苦戦したが、75分にハリー・ケインが同点弾。86分にはバイエルン所属の32歳ケインが勝ち越し、チームを延長戦から救った。
月曜2時（ドイツ時間）の共催国メキシコとの決勝トーナメント1回戦へ、苦戦しながらも勝ち進んだイングランド代表。注目すべき3つのポイント。
前半終了間際、ペナルティエリア内でハリー・ケインがGKリオネル・ムパシをかわし、倒れた。アトランタの観客はPKを確信したが、主審のアダム・マハドメは「ケインが自発的に倒れた」と判定し、PKは取らなかった。
大胆な判定だったが、VARの確認後も覆らなかった。ムパシは足に手を当てたものの、すでに後退しており、積極的な動作ではなかった。 さらに、イングランドのストライカーは接触を意図していた。フォワードがPKを獲得する場面ではよくあることだ。だからこそ、ケインはPKが与えられなかったことに呆然としていた。
だが、このバイエルンFWの動きは計算されたものにも見えた。相手を引きつけ、わずかな接触で倒れた。 PKが与えられれば、いつもどおり夢見心地で同点弾を決められると確信していた。コンゴ民主共和国は異議を唱えなかっただろうが、よく見れば笛を吹かない判断は妥当だった。
ハーフタイムには、バイエルンのレジェンドでARD解説者のバスティアン・シュヴァインシュタイガーも「接触はあったが、ケインは飛び出すのが早すぎる。もう少し巧みにやればPKを取れたかもしれない」と語った。
PKが認められず、イングランドはビハインドのまま75分まで苦しんだ。しかしケインはヘディングで1－1の同点弾をマークし、86分には並外れた意志力で逆転弾を叩き込んだ。 粘り強くシュートコースを作り、ゴール隅に叩き込んで2－1の決勝点。イングランド選手たちの安堵の息は、アトランタの空まで響いた。
レアル・マドリードの右サイドバック、トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が2026年W杯で招集を見送ったトップ選手の一人だった。 さらに右サイドバックのリース・ジェームズとジャレル・クアンサがDRコンゴとの16強戦を怪我で欠場。そのため、トッテナムでは左サイドバック起用が多いジェド・スペンスが右で先発した。
この25歳は、イングランドの今大会初ノックアウトステージで説得力あるプレーを見せられず、トゥヘル監督はアレクサンダー＝アーノルドを再招集する可能性が出てきた。スペンスは序盤の失点で無力さを露呈した。 中盤のチャンセル・ムベンバがパスを出した際、スペンスはノア・サディキに内側に引き込まれ、MFをマークするよう6番エリオット・アンダーソンに合図を送らなかった。その結果、右サイドは無防備になり、ブライアン・チペンガがボールをコントロールし、ジョーダン・ピックフォードを破る時間を十分に確保した。
この失点場面だけでなく、スペンスは試合を通じて課題を露呈した。驚異的な機動力を持つチペンガに何度も翻弄され、対応に苦慮した。スペンスの市場価値は3000万ユーロである一方、チペンガが100万ユーロ以上の評価を得たのはわずか半年前のことだ（出典：Transfermarkt）。
28歳のチペンガは今夏、スペイン2部のCDカステリョンからUDアルメリアへ移籍したばかり。3年前まではポルトガル3部のヴィラヴァルデンセFCでプレーしており、アトランタのような大舞台とは無縁だった。
キンシャサ出身の172cmの彼は10月に代表デビューし、グループリーグ最終戦のウズベキスタン戦（3-1）でW杯初出場。その活躍が評価され、イングランド戦でも先発し、プレミアリーグのDFを苦しめた。
イングランドのスター軍団が優勝候補だったため、コンゴ民主共和国がまず堅い守備で臨むのは当然だった。実際、彼らは規律正しくポジションを移動し、ほとんど隙を与えず、最終ラインで全力で守った。
しかし、苦戦の要因は守備だけではなかった。高い技術で何度も自陣を抜け出し、敵陣で時間を作り、イングランドを翻弄した。
戦力では劣るものの、それを可能にしたのは同国サッカーの質の高さを示している。 セバスチャン・デサブレ監督率いるチームは、美しいパス回しでイングランドの高評価選手を走らせ、サディキ（AFCサンダーランド）、ンガライエル・ムカウ（OSCリール）、サミュエル・ムトゥサミー（アトロミトス・アテネ）の3人の中盤は確かなボールコントロールとパスで観客を魅了した。
両ウイングのナタナエル・ムブク（FCアウクスブルク）とチペンガも的確にサポートし、ポジショニングも機能した。最前線のヨアン・ウィッサは壁役として存在感を示し、前半終了間際にはポスト直撃のシュートで2点目のチャンスを創出。この場面で決まっていれば、イングランドの巻き返しはさらに難しかっただろう。
イングランドはボール支配率でも上回る相手に驚かされ、脅威を示すのに苦戦。前半中盤の水分補給後、苦戦しながらも敗れなかった優勝候補の攻撃は2つのパターンに集約された。
1つ目はハーフウェイライン付近からのクロスで、相手の密集ブロックを避けながらハリー・ケインや中盤から駆け上がるジュード・ベリンガムへ供給された。2つ目はノニ・マドゥエケのドリブルだ。 右サイドでアーサー・マスアクと1対1になると、卓越した加速とボールコントロールで突破し、ペナルティエリア内に危険をもたらした。
しかし60分、マドゥエケとラッシュフォードは同時に交代。サカとゴードンが投入された。 だが、その真価が表れたのは後半のドリンクブレイク後。トゥヘル監督がさらに交代カードを切り、戦術の妙手を打った。右サイドバックで精彩を欠いたスペンスに代え、71分に攻撃的MFエベレチ・エゼを投入した。
代わりにデクラン・ライスが6番から右SBへ移動し、スペンスより安定感のあるプレーを見せた。さらにエゼがライスより前目の位置に入り、終盤はペナルティエリア周辺で圧力を強めた。 終盤はイングランドが攻勢を強め、コンゴ民主共和国は最後の20分間ほとんど反撃できなかった。
結果としてアフリカ勢は勝利の鍵を自ら手放した。
試合
イングランド対コンゴ民主共和国
結果
2-1（前半0-1）
得点
0-1 チペンガ（7分）、1-1、2-1 ケイン（75分、86分）
大会
2026年W杯ラウンド16
開催地
アトランタ（米国）