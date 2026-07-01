ハリー・ケインは低調な状態から世界クラスの選手へと変貌を遂げた。トーマス・トゥヘル監督の終盤の采配が流れを変え、イングランドは歴史的なW杯の失態を回避した。

前半終了間際、ペナルティエリア内でハリー・ケインがGKリオネル・ムパシをかわし、倒れた。アトランタの観客はPKを確信したが、主審のアダム・マハドメは「ケインが自発的に倒れた」と判定し、PKは取らなかった。

大胆な判定だったが、VARの確認後も覆らなかった。ムパシは足に手を当てたものの、すでに後退しており、積極的な動作ではなかった。 さらに、イングランドのストライカーは接触を意図していた。フォワードがPKを獲得する場面ではよくあることだ。だからこそ、ケインはPKが与えられなかったことに呆然としていた。

だが、このバイエルンFWの動きは計算されたものにも見えた。相手を引きつけ、わずかな接触で倒れた。 PKが与えられれば、いつもどおり夢見心地で同点弾を決められると確信していた。コンゴ民主共和国は異議を唱えなかっただろうが、よく見れば笛を吹かない判断は妥当だった。

ハーフタイムには、バイエルンのレジェンドでARD解説者のバスティアン・シュヴァインシュタイガーも「接触はあったが、ケインは飛び出すのが早すぎる。もう少し巧みにやればPKを取れたかもしれない」と語った。

PKが認められず、イングランドはビハインドのまま75分まで苦しんだ。しかしケインはヘディングで1－1の同点弾をマークし、86分には並外れた意志力で逆転弾を叩き込んだ。 粘り強くシュートコースを作り、ゴール隅に叩き込んで2－1の決勝点。イングランド選手たちの安堵の息は、アトランタの空まで響いた。