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ハリー・ケインは事態を予見していた。「極めて聡明な」ストライカーがバイエルンに移籍したのは、トッテナムの没落を予見していたからだ。
崩壊によってケインの先見の明が証明された
ケインは2023年、1億ユーロ（8600万ポンド）で北ロンドンからバイエルンへ移籍。その後143得点を挙げ、ブンデスリーガ連覇を達成した。 一方のトッテナムは、彼の移籍以降、経営危機に陥り、昨季17位、今季も最終節まで降格圏をさまよった。ドイツサッカー専門メディア『Get German Football News』の取材に、ハテリー氏は「ケインはクラブ内に潜む長期的な構造問題を認識し、意図的に移籍を決断した」と語った。
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ハテリーがバックグラウンドでの終了トリガーを解説
イングランド代表キャプテンが幼少期から所属したクラブを去る決断をした際、当初は激しい批判を受けた。しかしハテリーは、このフォワードのプロとしてのエリート意識を称賛した。プレミアリーグを去る動機についてハテリーは「彼は聡明だから、トッテナムの舞台裏で何が起きているかを見抜いていた。今シーズン起こったことは、彼が在籍中から退団するまで、すでに煮えくり返っていたものだ」と語った。
ハリーほどの知性なら違和感を察知していたはずだ。残留のためクラブはどんな要求も飲んだだろうが、プロならトロフィーと成長を手にして去りたい。スパーズではそれは難しかっただろう。まさに「時機を得た、正しい決断」だ。」
長寿は将来の契約延長を保証する
32歳のケインは今季50試合で58得点を挙げ、高い創造性も示している。アラン・シアラーを思わせる適応力でバロンドールの有力候補となった。 バイエルンのエースが今後も欧州のトップでプレーし続けると語るハトリーはこう続けた。「今季64得点か？とんでもない数字だ。ハリーは32歳だが、多くのチームは「高齢だ」と敬遠するだろう。それでも彼はまだ何年もプレーできる。
彼は頭がよく、コンディションも万全だ。足首のケガが少し気になるようだが、賢くプレーを調整するだろう。アラン・シアラーが膝のケガを乗り越えたようにね。イングランドのファンは誰もが「彼が試合を乗り切ってくれてよかった」と感じているはずだ。
彼は今、世界中で最も得点を挙げている。しかも得点だけでなくチャンスを作り、相手ディフェンスを混乱させ、味方にスペースを作る。32歳でもバイエルンは当然、新契約を提示するだろう。期間はハリー次第だ。
「ハリーが今年バイエルンを去るなんて考えられない。クラブには彼を支える元選手たちがいるし、あと3年は残るよう働きかけてくれるだろう」
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降格をかけた試合が、窮地のトッテナムを待つ。
日曜のホーム最終戦でエバートンと対戦するトッテナムは、残留を懸けた大一番を迎える。 降格圏まで2ポイント差。ロベルト・デ・ゼルビ監督の下、不安定なチームはヨーロッパリーグ制覇時に示した粘り強さを取り戻し、ウェストハムを上回って残留を確定したい。一方、落ち着きを取り戻したケインは、今夏開催の2026年ワールドカップでイングランド代表を率いた後、ドイツでの長期契約延長交渉に臨む。