32歳のケインは今季50試合で58得点を挙げ、高い創造性も示している。アラン・シアラーを思わせる適応力でバロンドールの有力候補となった。 バイエルンのエースが今後も欧州のトップでプレーし続けると語るハトリーはこう続けた。「今季64得点か？とんでもない数字だ。ハリーは32歳だが、多くのチームは「高齢だ」と敬遠するだろう。それでも彼はまだ何年もプレーできる。

彼は頭がよく、コンディションも万全だ。足首のケガが少し気になるようだが、賢くプレーを調整するだろう。アラン・シアラーが膝のケガを乗り越えたようにね。イングランドのファンは誰もが「彼が試合を乗り切ってくれてよかった」と感じているはずだ。

彼は今、世界中で最も得点を挙げている。しかも得点だけでなくチャンスを作り、相手ディフェンスを混乱させ、味方にスペースを作る。32歳でもバイエルンは当然、新契約を提示するだろう。期間はハリー次第だ。

「ハリーが今年バイエルンを去るなんて考えられない。クラブには彼を支える元選手たちがいるし、あと3年は残るよう働きかけてくれるだろう」