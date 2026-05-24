ハリー・ケインは一体どうやってやっているのか？ バイエルン・ミュンヘンに新たなタイトルをもたらした「信じられない」ハットトリックに、ヴィンセント・コンパニも驚愕

バイエルンはシュトゥットガルトを3-0で下し、DFBポカールを制した。コンパニー監督は同大会初優勝で国内2冠を達成。前半は拮抗したが、監督は序盤に苦戦を認めた。

前半は1対1の判断に苦慮したが、ハーフタイムに選手たちは自信を失わなかった。その信念が後半に結実。強度を上げ、スペースを効果的に突いて好機を量産した。ケインがハットトリックを達成し、ブンデスリーガ王者に新たなトロフィーをもたらした。