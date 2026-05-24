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ハリー・ケインは一体どうやってやっているのか？ バイエルン・ミュンヘンに新たなタイトルをもたらした「信じられない」ハットトリックに、ヴィンセント・コンパニも驚愕
緊迫した前半を終え、バイエルンが主導権を握った
バイエルンはシュトゥットガルトを3-0で下し、DFBポカールを制した。コンパニー監督は同大会初優勝で国内2冠を達成。前半は拮抗したが、監督は序盤に苦戦を認めた。
前半は1対1の判断に苦慮したが、ハーフタイムに選手たちは自信を失わなかった。その信念が後半に結実。強度を上げ、スペースを効果的に突いて好機を量産した。ケインがハットトリックを達成し、ブンデスリーガ王者に新たなトロフィーをもたらした。
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ケインは依然として大舞台で結果を出し続けている
ケインのハットトリックはバイエルンでの重要性を示したが、コンパニは彼の影響力が得点だけではないと語った。指揮官は、驚異的な得点王でも謙虚にチームに貢献する姿勢を称えた。
「彼の魅力は技術だけではない」とベルギー人監督はARDの取材に語った。「コーナーフラッグ付近でスライディングタックルまでする。これほど得点を重ねながら、自然にチームに溶け込んでいるのが信じられない。試合終盤に『今日はゴールを決めたか？』とつい考えてしまい、それから『ああ、3ゴールだ』と気づくんだ。驚異的だ！」
コンパニがバイエルンを絶賛
コンパニーは「手強い相手」と苦戦した立ち上がりを乗り越え、バイエルンの巻き返しを喜んだ。監督はハーフタイムのロッカールームが自信に満ちていたとも明かした。
「今日は強敵と対戦し、前半は互角だった」とコンパニは説明した。「このチームは常にレベルを引き上げられる。後半はチャンスを多く作り、守りも堅く、ほぼ完璧なカップ決勝だった。ハーフタイムに選手全員が『あと一歩だ。状況は変わる』と言った」
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バイエルン、来季もさらなる成功を目指す
DFBカップ制覇でバイエルンはコンパニ監督の下、国内2冠を達成した。好調ケインは来季の期待を高める。彼は大舞台で得点を重ね、チームはコンパニの戦術に完全にフィットしている。