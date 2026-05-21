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ハリー・ケインはワールドカップ前にバイエルン・ミュンヘンとの契約延長を急がない。会長がスターストライカーの将来について最新情報を明かした。
ケインはバイエルンでの将来に冷静
得点力に優れたフォワードは攻撃の要だが、新契約の時期を巡っては憶測が飛び交っている。しかし、ハイナー会長は代表戦へ出発する前にサインするよう32歳の選手にプレッシャーはかけていないと明かした。
「ハリー・ケインとの契約延長は確実だ」とハイナー会長は『ヴェルト』紙に語った。「本人も延長を希望していると信じている。ワールドカップの前か後かは全くプレッシャーを感じていないとも話していた。彼はこの件について非常に気楽だ。今シーズンとバイエルンの目標に集中することが最も重要だと語っており、それが彼の素晴らしいアスリート精神を示している。」
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財政的均衡とムシアラの影響力
交渉の雰囲気は良好だが、焦点はおもに金銭面だ。イングランド代表キャプテンは、チームの象徴にふさわしい待遇と、チームメイトのジャマル・ムシアラと同等の年俸を求める見込み。記録的なシーズンを過ごしたケインの交渉力は過去最高だ。
元トッテナムで、ピッチ内外でミュンヘンに居場所を見つけた彼は、プレミアリーグ復帰の噂にも動じず、ドイツでの実績作りに集中している。家族もバイエルンでの生活に満足しており、タイトル獲得が当たり前となった今、2030年まで残留できる契約を求めているという。
マイケル・オリゼの退団はない
バイエルンが引き留めようとしているのはケインだけではない。昨夏加入したオリゼも活躍中で、ハイナー会長は移籍説を否定した。
「もちろん、彼とは2029年までの契約を結んでいる」とハイナーは述べた。「マイケルは、トップレベルの国際チームで実力を示し、大きく成長した。私たちの攻撃陣は世界でも通用する。彼もその恩恵を受けている。毎年タイトルを狙える環境もある。だから、彼が他を望む理由は見当たらない」
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2冠を目指し、新たな基準を打ち立てる
ヴィンセント・コンパニーのチームは、シュトゥットガルトとのDFBポカール決勝に集中している。勝てば国内2冠となり、素晴らしいシーズンをさらに輝かしいものにする。
「2冠達成は今シーズンの最高成果だ」とハイナーは語った。「女子チームがタイトルを防衛したように、男子も続きたい。2020年以来の決勝に進んだからには勝ちたいが、すでに素晴らしいシーズンだ。FCバイエルンは好調で、国際基準を示している。」