交渉の雰囲気は良好だが、焦点はおもに金銭面だ。イングランド代表キャプテンは、チームの象徴にふさわしい待遇と、チームメイトのジャマル・ムシアラと同等の年俸を求める見込み。記録的なシーズンを過ごしたケインの交渉力は過去最高だ。

元トッテナムで、ピッチ内外でミュンヘンに居場所を見つけた彼は、プレミアリーグ復帰の噂にも動じず、ドイツでの実績作りに集中している。家族もバイエルンでの生活に満足しており、タイトル獲得が当たり前となった今、2030年まで残留できる契約を求めているという。