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ハリー・ケインはレアル・マドリード戦で得点を挙げた後、「いくつかの反応を感じた」とコメント。ヴィンセント・コンパニ監督は、バイエルン・ミュンヘンのストライカーがザンクト・パウリ戦を欠場した理由を説明した。
コンパニーがケインのプレー時間を調整している
ブンデスリーガで得点を量産するバイエルン。しかしミラーントール・スタジアムではイングランド代表キャプテンが欠場した。32歳のフォワードは、チームが相手を圧倒する様子をベンチで見ていた。彼は軽傷から復帰し、スペインの強豪との一戦を控えていたため、この采配に驚いたファンもいた。 ベルギー人監督は、水曜の第2戦を控え、エースを温存した。
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レアル・マドリード戦後の身体的反応
今シーズン欧州タイトルを狙うバイエルンにとって、元トッテナム所属選手のコンディションは依然として最重要課題だ。スカイ・ドイツの取材にコンパニは、週半ばの欧州カップ戦後、ケインのコンディションが100％ではないと認めた。
「休ませるというのは正確ではない。ハリーはレアル・マドリード戦後に多少の違和感を覚えたが、次の試合には支障がない」とコンパニは説明した。
チャンピオンズリーグの出場権は保証されています。
ストライカーが「違和感」を訴えたものの、コンパニ監督はケインが第2戦を欠場する可能性を否定した。バイエルンはチャンピオンズリーグ準決勝進出へ、彼を最前線に起用する方針だ。
コンパニは「彼には不必要なリスクを冒すべきではない。ベルナベウで90分間プレーできたのは良かった。次の試合は120分間になるかもしれない。そうならないことを願っているが、賢明な判断を下す必要がある」と語った。
- AFP
アリアンツ・アレーナへの復帰に注目
以前のトラブルにもかかわらず、ケインは最前線を牽引し続けている。バイエルンは今週のアリアンツ・アレーナでも彼が攻撃の要になると確信している。今シーズンブンデスリーガで31得点を挙げたケインは、国内と欧州のタイトルを目指すコンパニ監督にとって依然として最強の武器だ。ハンブルク戦ではジャクソンが代役を務めたが、レアル・マドリードとの第2戦ではケインの復帰が不可欠だ。