今シーズン欧州タイトルを狙うバイエルンにとって、元トッテナム所属選手のコンディションは依然として最重要課題だ。スカイ・ドイツの取材にコンパニは、週半ばの欧州カップ戦後、ケインのコンディションが100％ではないと認めた。

「休ませるというのは正確ではない。ハリーはレアル・マドリード戦後に多少の違和感を覚えたが、次の試合には支障がない」とコンパニは説明した。