ロッカールーム内では、ケインのタフさに対する信頼は揺るぎないものであり、チームメイトのヨシュア・キミッヒは、マドリード戦での彼の欠場に対する懸念を一蹴し、「車椅子でもあそこでプレーするだろう。火曜日には万全の状態でピッチに立つと期待している」と断言した。この揺るぎない自信はコンパニー監督も共有しており、彼は「直感では、彼は間に合うと思う」と述べた。

コンパニ監督は、スペインの首都への遠征に向けて選手たちのコンディションを最大限に整えるため、綿密なチーム管理を行ってきた。欧州最多優勝記録を持つ強豪との対戦を前に、さらなる負傷リスクを回避するため、このベルギー人指揮官は週末の試合で数名の主力選手を休ませ、ジャマル・ムシアラやアルフォンソ・デイヴィスといったスター選手たちの出場時間を控えめにし、途中出場に留めるなど細心の注意を払った。