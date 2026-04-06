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ハリー・ケインはレアル・マドリード戦で出場できるのか？ バイエルン・ミュンヘンがチャンピオンズリーグの対戦に向け、エースストライカーの出場可否を懸念する中、重大な怪我の最新情報が判明
バイエルンの得点王をめぐる時間との戦い
32歳の得点マシンは、今シーズン全大会通算40試合の出場で驚異的な48ゴールと5アシストを記録し、ドイツの強豪チームにとってまさに驚異的な存在となっている。しかし、先週末のフライブルク戦（3-2でバイエルンが勝利）を欠場したため、マドリード遠征への参加は不透明なままだ。ケインはイングランド代表の国際試合期間中に足首を負傷していた。
トレーニング復帰が希望の光となる
しかし、月曜日にヴィンセント・コンパニ監督にとって大きな朗報がもたらされた。スカイ・ドイツの報道によると、ケインはチームの最終トレーニングに参加できたという。スポーツディレクターのマックス・エベルも、週末の国内リーグ戦終了後に一筋の希望を示し、次のように述べた。「フィジオ（理学療法士）たちが治療にあたっている。彼は常に現場にいて、治療を受けている。うまくいくと信じている。」
こうした心強い情報があるにもかかわらず、ケインの負傷の正確な状況は謎に包まれており、バイエルンがスペインのライバルに対して巧妙なポーカーゲームを仕掛けているのではないかという見方も出ている。しかし、バイエルンはケインがベルナベウでのレアル・マドリード戦に向けた遠征メンバーに名を連ねることを正式に確認した。
お守りへの揺るぎない信頼
ロッカールーム内では、ケインのタフさに対する信頼は揺るぎないものであり、チームメイトのヨシュア・キミッヒは、マドリード戦での彼の欠場に対する懸念を一蹴し、「車椅子でもあそこでプレーするだろう。火曜日には万全の状態でピッチに立つと期待している」と断言した。この揺るぎない自信はコンパニー監督も共有しており、彼は「直感では、彼は間に合うと思う」と述べた。
コンパニ監督は、スペインの首都への遠征に向けて選手たちのコンディションを最大限に整えるため、綿密なチーム管理を行ってきた。欧州最多優勝記録を持つ強豪との対戦を前に、さらなる負傷リスクを回避するため、このベルギー人指揮官は週末の試合で数名の主力選手を休ませ、ジャマル・ムシアラやアルフォンソ・デイヴィスといったスター選手たちの出場時間を控えめにし、途中出場に留めるなど細心の注意を払った。
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ベルナベウでの一戦を控えた心理戦
バイエルンはブンデスリーガでの終盤の逆転勝利という勢いを背にマドリードへ向かう一方、レアル・マドリードはラ・リーガでマヨルカ相手に残念な敗戦を喫した。ケインがピッチに立つことは、アウェイチームにとって最高の心理的後押しとなるだろう。また、マドリードのキリアン・エムバペとの直接対決も実現することになる。ケインが先発するかベンチスタートとなるかの最終判断は、キックオフの数時間前になる見込みだ。 イングランド代表キャプテンはイースター休暇期間中、完全なコンディションを取り戻すために個人トレーニングに励んでおり、バイエルンの医療チームも、今季クラブにとって間違いなく最も重要な一戦となるこの試合で彼が最前線を牽引できるよう、昼夜を問わず尽力している。