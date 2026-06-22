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ハリー・ケインはリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドのプレーを注視するだろうか？ ジョン・バーンズが、ワールドカップ得点王争うイングランド主将の心境を解説する。
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メッシ、ムバッペ、ハーランド、ケイン全員が得点を挙げた。
北米で開催されたFIFA大会のグループステージ初戦で、バロンドール受賞者やMVP候補が好スタートを切った。
アルゼンチンの「GOAT」メッシはアルジェリア戦でハットトリックを達成し、最年長記録を樹立。ムバッペ（フランス）とハーランド（ノルウェー）はそれぞれセネガル、イラク戦で2得点を挙げた。
最後に加わったケインも、イングランドがクロアチアに4-2で勝った試合で2得点を挙げた。今夏、彼らは国際大会で初めて2度目の得点王を狙い、歴史的快挙まであと少しだ。
ワールドカップの得点王：スーパースターストライカーたちは互いを意識し合うだろうか？
勝利を争う最中、ケインは他のスターFWの活躍を気にするか？この質問に、元イングランド代表のバーンズはviagogoの「World Cuts」キャンペーン関連でGOALに語った。 「イングランドの勝ち上がりに役立つなら、そうだろう。もしケインが個人タイトルを争うために得点を欲し、それがチームに悪影響を及ぼすとしても、彼は気にしないはずだ。
彼にとって重要なのは、チームのために行動することだ。キャプテンとして良いプレーをしたいだけで、自分が得点できなくても、ムバッペやハーランドに負けても気にしないだろう。 自分の得点がイングランドの力になると理解した上で、彼もきっと同じ姿勢で臨むだろう。
彼もハーランドやムバッペも同じ考えだろう。ムバッペも得点を狙うが、自分のゴールが少なくてもフランスが勝てばそれでいいと考えるはずだ。 ウスマン・デンベレなど、フランス代表の他の選手たちを見ればわかります。私にとって個人タイトルは意味がありませんし、ハリーも同様だと思います。」
不朽のスター、ケインは2030年のワールドカップでイングランド代表としてプレーするのだろうか？
32歳のケインは依然絶好調で、今シーズンバイエルン・ミュンヘンでキャリアハイ61得点を挙げ、チームを優勝に導いた。
イングランド代表主将はあらゆる記録を塗り替える勢いだが、もう1サイクル、W杯を戦い抜く体力が残っているのか。その疑問に、イングランドで79試合出場したバーンズはこう答えた。 「イングランドのためには、そうならないことを願っています。なぜなら、それは私たちが彼の後継者を育てたことを意味するからです。まずは今回のワールドカップに集中しましょう。4年というのは長いのですから。
4年後の36歳になった彼のことを今から考えていては、私たちは苦しむだけだ。 1966年以来優勝していないし、今回はまだ1勝だけなのに、なぜ4年後を心配するのか。まずは今回の大会を乗り切ろう。その後に4年後のケインについて考えればよい。1年後か2年後かもしれない。」
ベッカムとR9：ワールドカップで最も象徴的なヘアスタイルはどれか？
ケインは今夏、ワールドカップ制覇へ挑戦し、伝説の選手たちを追っている。すでに何百万人もの人々に希望を与え、世界中の若者が彼の「ジャンプして拳を突き上げる」ゴールセレブレーションを真似する。
彼の「クィフ」と呼ばれる髪型を真似する人は多くないが、国際大会ではヘアスタイルのトレンドが生まれる傾向がある。カルロス・バルデラマのアフロ、2002年にブラジル代表R9が披露した「カスカオ」カット、デビッド・ベッカムのモヒカンなどが代表例だ。
どれが一番良かったのか？バーンズはこう付け加えた。「バルデラマのは『ヘアスタイル』というより、彼が普段からしていた普通の髪型だった。わざとそうしようとしたわけではないと思う。
R9の髪型はバカげていた。サッカーがうまくなければ笑われていただろう。ベックスはポニーテールなどいろいろ試していた。優れた選手でなければ髪型は意味を持たないが、うまければ何をしてもいい。R9の髪型は最も認知度が高いが、自分の子供には真似させないね！」
- viagogo
ファンたちは世界的なスーパースターたちからインスピレーションを得ている
2026年FIFAワールドカップを祝し、その文化やノスタルジー、個性的な選手たちをファンに身近に感じてもらうため、世界有数のライブイベントチケットマーケットプレイスviagogoは、サッカー界で最も象徴的なヘアスタイルを再現する理容店体験「World Cuts」を立ち上げました。
ロンドン・ショーディッチの「Ruffians Barber Shop」で2日間開催された無料イベントでは、参加者が好きな選手を選び、大会にまつわる伝説的なヘアスタイルに無料で変身できました。
開始を祝し、マンチェスター・ユナイテッドの熱狂的ファン「ユナイテッド・ストランド」（フランク・イレット）は、長期にわたる髪伸ばしマラソンを終え、長い髪をワールドカップにインスパイアされた3つの象徴的スタイルに一新。カルロス・バルデラマの伝説的カール、デビッド・ベッカムのモヒカン、クリス・ワドルのムレットを再現した。