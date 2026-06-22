勝利を争う最中、ケインは他のスターFWの活躍を気にするか？この質問に、元イングランド代表のバーンズはviagogoの「World Cuts」キャンペーン関連でGOALに語った。 「イングランドの勝ち上がりに役立つなら、そうだろう。もしケインが個人タイトルを争うために得点を欲し、それがチームに悪影響を及ぼすとしても、彼は気にしないはずだ。

彼にとって重要なのは、チームのために行動することだ。キャプテンとして良いプレーをしたいだけで、自分が得点できなくても、ムバッペやハーランドに負けても気にしないだろう。 自分の得点がイングランドの力になると理解した上で、彼もきっと同じ姿勢で臨むだろう。

彼もハーランドやムバッペも同じ考えだろう。ムバッペも得点を狙うが、自分のゴールが少なくてもフランスが勝てばそれでいいと考えるはずだ。 ウスマン・デンベレなど、フランス代表の他の選手たちを見ればわかります。私にとって個人タイトルは意味がありませんし、ハリーも同様だと思います。」