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Lionel Messi Harry Kane Kylian Mbappe 2026 World CupGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

ハリー・ケインはリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドのプレーを注視するだろうか？ ジョン・バーンズが、ワールドカップ得点王争うイングランド主将の心境を解説する。

ハリー・ケイン
ワールドカップ
リオネル・メッシ
キリアン・エンバペ
イングランド
アーリング・ハーランド
イングランド 対 ガーナ
フランス

ハリー・ケインは得点を挙げることに生きがいを感じる。しかしイングランド代表の主将として2026年ワールドカップでリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドがどう活躍するかにも注目しているだろう。「スリー・ライオンズ」のレジェンド、ジョン・バーンズはGOALの独占インタビューで、個人タイトルとチームタイトルが交差する「ゴールデンブーツ」争いに言及した。

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    メッシ、ムバッペ、ハーランド、ケイン全員が得点を挙げた。

    北米で開催されたFIFA大会のグループステージ初戦で、バロンドール受賞者やMVP候補が好スタートを切った。

    アルゼンチンの「GOAT」メッシはアルジェリア戦でハットトリックを達成し、最年長記録を樹立。ムバッペ（フランス）とハーランド（ノルウェー）はそれぞれセネガル、イラク戦で2得点を挙げた。

    最後に加わったケインも、イングランドがクロアチアに4-2で勝った試合で2得点を挙げた。今夏、彼らは国際大会で初めて2度目の得点王を狙い、歴史的快挙まであと少しだ。

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  • ワールドカップの得点王：スーパースターストライカーたちは互いを意識し合うだろうか？

    勝利を争う最中、ケインは他のスターFWの活躍を気にするか？この質問に、元イングランド代表のバーンズはviagogoの「World Cuts」キャンペーン関連でGOALに語った。 「イングランドの勝ち上がりに役立つなら、そうだろう。もしケインが個人タイトルを争うために得点を欲し、それがチームに悪影響を及ぼすとしても、彼は気にしないはずだ。

    彼にとって重要なのは、チームのために行動することだ。キャプテンとして良いプレーをしたいだけで、自分が得点できなくても、ムバッペやハーランドに負けても気にしないだろう。 自分の得点がイングランドの力になると理解した上で、彼もきっと同じ姿勢で臨むだろう。

    彼もハーランドやムバッペも同じ考えだろう。ムバッペも得点を狙うが、自分のゴールが少なくてもフランスが勝てばそれでいいと考えるはずだ。 ウスマン・デンベレなど、フランス代表の他の選手たちを見ればわかります。私にとって個人タイトルは意味がありませんし、ハリーも同様だと思います。」

  • 不朽のスター、ケインは2030年のワールドカップでイングランド代表としてプレーするのだろうか？

    32歳のケインは依然絶好調で、今シーズンバイエルン・ミュンヘンでキャリアハイ61得点を挙げ、チームを優勝に導いた。

    イングランド代表主将はあらゆる記録を塗り替える勢いだが、もう1サイクル、W杯を戦い抜く体力が残っているのか。その疑問に、イングランドで79試合出場したバーンズはこう答えた。 「イングランドのためには、そうならないことを願っています。なぜなら、それは私たちが彼の後継者を育てたことを意味するからです。まずは今回のワールドカップに集中しましょう。4年というのは長いのですから。

    4年後の36歳になった彼のことを今から考えていては、私たちは苦しむだけだ。 1966年以来優勝していないし、今回はまだ1勝だけなのに、なぜ4年後を心配するのか。まずは今回の大会を乗り切ろう。その後に4年後のケインについて考えればよい。1年後か2年後かもしれない。」


  • ベッカムとR9：ワールドカップで最も象徴的なヘアスタイルはどれか？

    ケインは今夏、ワールドカップ制覇へ挑戦し、伝説の選手たちを追っている。すでに何百万人もの人々に希望を与え、世界中の若者が彼の「ジャンプして拳を突き上げる」ゴールセレブレーションを真似する。

    彼の「クィフ」と呼ばれる髪型を真似する人は多くないが、国際大会ではヘアスタイルのトレンドが生まれる傾向がある。カルロス・バルデラマのアフロ、2002年にブラジル代表R9が披露した「カスカオ」カット、デビッド・ベッカムのモヒカンなどが代表例だ。

    どれが一番良かったのか？バーンズはこう付け加えた。「バルデラマのは『ヘアスタイル』というより、彼が普段からしていた普通の髪型だった。わざとそうしようとしたわけではないと思う。

    R9の髪型はバカげていた。サッカーがうまくなければ笑われていただろう。ベックスはポニーテールなどいろいろ試していた。優れた選手でなければ髪型は意味を持たないが、うまければ何をしてもいい。R9の髪型は最も認知度が高いが、自分の子供には真似させないね！」

  • World Cuts viagogoviagogo

    ファンたちは世界的なスーパースターたちからインスピレーションを得ている

    2026年FIFAワールドカップを祝し、その文化やノスタルジー、個性的な選手たちをファンに身近に感じてもらうため、世界有数のライブイベントチケットマーケットプレイスviagogoは、サッカー界で最も象徴的なヘアスタイルを再現する理容店体験「World Cuts」を立ち上げました。

    ロンドン・ショーディッチの「Ruffians Barber Shop」で2日間開催された無料イベントでは、参加者が好きな選手を選び、大会にまつわる伝説的なヘアスタイルに無料で変身できました。

    開始を祝し、マンチェスター・ユナイテッドの熱狂的ファン「ユナイテッド・ストランド」（フランク・イレット）は、長期にわたる髪伸ばしマラソンを終え、長い髪をワールドカップにインスパイアされた3つの象徴的スタイルに一新。カルロス・バルデラマの伝説的カール、デビッド・ベッカムのモヒカン、クリス・ワドルのムレットを再現した。

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