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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Andreas Koenigl

翻訳者：

ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンを去るのか？ウリ・ヘーネスがサウジアラビアへの移籍に警鐘を鳴らす

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ハリー・ケインとバイエルン・ミュンヘンはまさに絶妙な相性を見せているが、それでも名誉会長のウリ・ヘーネスは警告を発した。

ハリー・ケインとFCバイエルン・ミュンヘン――この組み合わせはまさにうってつけのようだ。32歳のイングランド人選手は現在、キャリア最高の好調ぶりを誇っており、最多優勝記録を持つバイエルンも、2027年まで続く契約を延長したいと考えている。しかし、バイエルンの会長ウリ・ヘーネスは今、警告を発している。

  • 2027年以降のこの得点王の去就に関する話し合いはまだ先だが、バイエルン側は依然として落ち着いた様子を見せている。何しろケインは「契約解除条項を行使しなかった。つまり、少なくとも2027年夏まではここ（バイエルン）と契約を結んでいるということだ」と、ホーネスは『キッカーのインタビューで喜びを語った。

    ケインの契約には、このスターストライカーが2026年夏に6000万～7000万ユーロの移籍金でFCBを去ることができるとする契約解除条項が盛り込まれていた。しかし、この条項を行使するには遅くとも2月までに手続きを行う必要があったが、ケインはそれを行わなかった。

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  • ケイン、バイエルンでの契約延長に前向き

    「私が耳にし、感じているのは」とホーネス氏は語った。「彼と彼の家族は、ここで非常に居心地よく過ごしているということだ」。しかし、名誉会長はすぐにこう警告を付け加えた。「とはいえ、サウジアラビア人が現れて巨額の資金を提示してくる可能性は否定できない……だが、彼は本当に居心地が良いと感じているようだ！」

    家族思いのケインにとって、居心地の良さは重要な条件であり、そのため彼は過去にも、ミュンヘンでの契約延長に前向きな姿勢を示していた。「今後数ヶ月のうちに、バイエルンの将来や計画について話し合いが行われることは間違いない」と、ケインは11月末に語った。彼は「近い将来、何かが変わることは想像できない」と述べた。

    ホーネス会長の考え通りなら、近い将来、ケインのパフォーマンスにも変化はないだろう。なぜなら、このスーパースターは「このレベルであと少なくとも3、4年はプレーできる」からだ。「彼は自分の体を大切にケアする完璧なプロだ。常にリハビリやフィジオセラピストのもとに通っている。」

  • ハリー・ケイン：2025/26シーズンの成績データ


    コンテスト

    試合

    ゴール

    アシスト

    ブンデスリーガ

    26

    31

    5

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    9

    10

    -

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    6

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    1

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