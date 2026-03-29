ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンを去るのか？ウリ・ヘーネスがサウジアラビアへの移籍に警鐘を鳴らす

「私が耳にし、感じているのは」とホーネス氏は語った。「彼と彼の家族は、ここで非常に居心地よく過ごしているということだ」。しかし、名誉会長はすぐにこう警告を付け加えた。「とはいえ、サウジアラビア人が現れて巨額の資金を提示してくる可能性は否定できない……だが、彼は本当に居心地が良いと感じているようだ！」

家族思いのケインにとって、居心地の良さは重要な条件であり、そのため彼は過去にも、ミュンヘンでの契約延長に前向きな姿勢を示していた。「今後数ヶ月のうちに、バイエルンの将来や計画について話し合いが行われることは間違いない」と、ケインは11月末に語った。彼は「近い将来、何かが変わることは想像できない」と述べた。

ホーネス会長の考え通りなら、近い将来、ケインのパフォーマンスにも変化はないだろう。なぜなら、このスーパースターは「このレベルであと少なくとも3、4年はプレーできる」からだ。「彼は自分の体を大切にケアする完璧なプロだ。常にリハビリやフィジオセラピストのもとに通っている。」