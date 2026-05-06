幼少期から所属したトッテナムを離れ、欧州タイトルを求めバイエルンに移籍したケイン。バイエルンは2年連続でCL準々決勝敗退だったが、今年は準決勝に進出。それでもケインは頂点に立てず、悔しい思いをしている。 トッテナム時代は1度決勝に進んだもののリヴァプールに敗れた。今季は49試合56得点をマークしながら、次の挑戦まで約9か月待つしかない。