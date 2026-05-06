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ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンの準決勝敗退で苦汁を飲んだが、クリスティアーノ・ロナウドと共にチャンピオンズリーグの特別得点クラブに入った。
ケインの歴代最高記録
ケインはチャンピオンズリーグのノックアウトステージで6試合連続得点を挙げ、2012～2013年のロナウド以来2人目の快挙を達成した。 アリアンツ・アレーナで行われたパリ・サンジェルマン戦で94分に同点弾を記録したが、バイエルンは2戦合計5－6で敗退。PSGが決勝進出を決めた。
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欧州への夢は一旦棚上げに
幼少期から所属したトッテナムを離れ、欧州タイトルを求めバイエルンに移籍したケイン。バイエルンは2年連続でCL準々決勝敗退だったが、今年は準決勝に進出。それでもケインは頂点に立てず、悔しい思いをしている。 トッテナム時代は1度決勝に進んだもののリヴァプールに敗れた。今季は49試合56得点をマークしながら、次の挑戦まで約9か月待つしかない。
前回優勝チームがブダペストへ進出
バイエルンがチャンスを逃す一方、PSGは苦戦を制し王座防衛へ前進した。PSGは開始3分、ウスマン・デンベレのゴールで先制。バイエルンはボール支配率66％でシュート18本を放ったが、追いつけなかった。前回王者のバイエルンはブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルと対戦する。 アーセナルはアトレティコ・マドリードを破り、同大会への出場を決めた。
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国内決勝が控えている
バイエルン・ミュンヘンはシーズン有終の美を飾るため、すぐに切り替え must。すでにブンデスリーガ優勝を決め、リーグ戦は残り2試合。5月23日にはDFBポカール決勝でシュトゥットガルトと戦い、ケインに国内タイトル獲得のチャンス。