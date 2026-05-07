Getty Images Sport
翻訳者：
ハリー・ケインはチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンが「優勝候補」と述べ、バイエルン・ミュンヘンのスターはアーセナル戦を回避する可能性を認めた。
チャンピオンズリーグの夢は苦渋のうちに終わった。
バイエルンは準決勝でPSGに敗れ、ケインのチャンピオンズリーグ初制覇は少なくとも1年先送りとなった。アリアンツ・アレーナでの第2戦は1－1の引き分け。合計スコア5－6でドイツの強豪は敗退した。 イングランド代表キャプテンはアディショナルタイムに得点を挙げたが、慰めの1点にとどまった。試合終了のホイッスルが鳴り、アウェーチームのパリ・サンジェルマンが喜びに湧いた。
試合後、ケインは「今は受け入れがたい。2試合を通じてチャンスはあったが、思い通りにならなかった。いくつかの判定も不利だったし、良いサッカーはしたものの、最後の決定力が欠けていた」と語った。
- Getty Images Sport
フランスの強豪チームに優勝の期待がかかる
チャンピオンズリーグで連覇を達成できるのはレアル・マドリード以来2チーム目となるチャンスを掴み、PSGが決勝に臨む。ケインは「現王者であることがアーセナル戦でわずかに有利に働く」と語る。
「PSGが王者であることは、わずかに有利だ。だが全体的には、トップチーム同士の対戦なので互角になる」とケインは展望を語った。
32歳のストライカーは、両チームの質を称賛しつつ、プレッシャー下でのPSGの経験が勝敗を分ける可能性があると指摘した。「本当に互角だ。 スタイルは異なるが、どちらも強力だ。興味深い決勝になる。我々とPSGは戦い方が似ている。トップチームには多様なスタイルがある。それがサッカーの面白さだ。勝利につながる手段はどれでもあり得る」
北ロンドンのライバルだったアーセナル対PSGを観戦するか問われると、元トッテナムFWは「どこにいるかによる。今はがっかりしている」と明言を避けた。
審判の判定への不満
準決勝第2戦は波乱の展開。バイエルンはジョアン・ピニェイロ主審の判定に不満を爆発させた。ケインはジョアン・ネヴェスのハンドがPKと認められなかったこと、ヌノ・メンデスが退場にならなかったことに強く抗議。「この試合を見た人なら誰でも同じ判断をする」と語った。 「先週はハンドを認めたのに今週は認めない。どちらも信じられない。PSGには明らかな2枚目のイエローカードが出るべきだった。彼は判断を変え、雰囲気に流された」
- AFP
イングランド代表キャプテンにとって、甘くも苦い歴史
チームは敗れたが、ケインは個人として大きな記録を達成した。この夜、アディショナルタイムの同点弾で彼はクリスティアーノ・ロナウド以来、チャンピオンズリーグのノックアウトステージ6試合連続得点を挙げた初の選手となった。しかし今季55得点を挙げながら欧州のタイトルを逃した彼にとって、その記録は慰めにならなかった。
「充実したシーズンだったが、CLは紙一重だ」とケイン。「タイトルを獲る力があっただけに悔しい」。バイエルンは国内2冠へ切り替え、シュトゥットガルトとのDFBポカール決勝が雪辱の舞台となる。