ハリー・ケインはチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンが「優勝候補」と述べ、バイエルン・ミュンヘンのスターはアーセナル戦を回避する可能性を認めた。

チャンピオンズリーグで連覇を達成できるのはレアル・マドリード以来2チーム目となるチャンスを掴み、PSGが決勝に臨む。ケインは「現王者であることがアーセナル戦でわずかに有利に働く」と語る。

「PSGが王者であることは、わずかに有利だ。だが全体的には、トップチーム同士の対戦なので互角になる」とケインは展望を語った。

32歳のストライカーは、両チームの質を称賛しつつ、プレッシャー下でのPSGの経験が勝敗を分ける可能性があると指摘した。「本当に互角だ。 スタイルは異なるが、どちらも強力だ。興味深い決勝になる。我々とPSGは戦い方が似ている。トップチームには多様なスタイルがある。それがサッカーの面白さだ。勝利につながる手段はどれでもあり得る」

北ロンドンのライバルだったアーセナル対PSGを観戦するか問われると、元トッテナムFWは「どこにいるかによる。今はがっかりしている」と明言を避けた。