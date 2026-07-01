イングランドが0－1でリードを許した前半終了間際、物議を醸す場面が起きた。ヨアン・ウィッサのシュートがポストを直撃した直後、イングランドは速攻で逆サイドへ攻め上がった。

ゴールエリア内でGKリオネル・ムパシと接触したケインが倒れた。イングランド選手や遠征サポーターの抗議にもかかわらず、主審はPKを認めず、ケインのダイブと判断した。

VARが介入したが判定は覆らず、シミュレーションでの警告もなかった。この結果、ハーフタイムを迎えたチームとサポーターは大きな不満を募らせた。