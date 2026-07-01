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ハリー・ケインはダイブしたのか？ ストライカーがペナルティエリア内で倒れたが、イングランドはPKを得られず。アラン・シアラーとウェイン・ルーニーは判定をめぐって対立。
前半終了間際にペナルティで物議
イングランドが0－1でリードを許した前半終了間際、物議を醸す場面が起きた。ヨアン・ウィッサのシュートがポストを直撃した直後、イングランドは速攻で逆サイドへ攻め上がった。
ゴールエリア内でGKリオネル・ムパシと接触したケインが倒れた。イングランド選手や遠征サポーターの抗議にもかかわらず、主審はPKを認めず、ケインのダイブと判断した。
VARが介入したが判定は覆らず、シミュレーションでの警告もなかった。この結果、ハーフタイムを迎えたチームとサポーターは大きな不満を募らせた。
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専門家らがペナルティ判定を痛烈に批判
元イングランド代表選手たちはこの判定を即座に批判した。BBC Oneに出演したアラン・シアラーもファウルがあったと主張した。
「接触は確実にある。これはペナルティだ。ケインがそれを利用した可能性はあっても、GKが飛び出し、手に当たった。フォワードなら、あんなに手を伸ばして来れば接触して倒れるのは当然の権利だ」とシアラーは主張した。
ポール・ロビンソンもBBCラジオ5ライブで「あれは判定ミスだ。接触はあった。ペナルティだ」と同意した。
一方、元イングランド代表でマンチェスター・ユナイテッドのスターだったルーニーは「フォワード寄りの見方だが、ケインは自分でつまずいてGKに飛び込んだように見える。PKではないだろう」と反論した。
ケインのダイブ疑惑でファン意見が分かれる
この判定について、SNSでは即座に賛否が飛び交った。多くのファンはイングランドが不当な扱いを受けたと感じており、Xのあるユーザーは「あれは間違いなくペナルティだ。どうして与えられないんだ？」と投稿した。
別の不満の声も上がった。「解説も、スタジオの元審判も、観客も。頭があれば誰でもペナルティと分かる。VARの茶番にはもう驚かない。」
一方で審判を称えた声もあり、あるファンは「ペナルティエリアの端でケインがダイブした場面をPKと認めなかった判定は正しかった」と投稿した。
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イングランドの次はどうなるのか？
1－0のビハインドを後半で覆すため、イングランドには多くの課題が残る。選手たちはフラストレーションをエネルギーに変え、ハーフタイム直前の攻撃勢いを維持しなければならない。ジュード・ベリンガムやノニ・マドゥエケが脅威となる中、トーマス・トゥヘル監督は粘り強いコンゴ民主共和国相手に好結果につながる突破口を見出せることを期待している。