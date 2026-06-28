パナマ戦での記録的活躍は、週初めの苦戦を受けた批判への完璧な反論となった。フォックスボロでのガーナ戦ではケインのタッチ数がわずか19回で無得点引き分けに終わり、トゥヘル監督はキャプテンを擁護した。精彩を欠いてもドイツ人監督は交代させず、世界クラスの選手にはその責任を担う価値があると主張した。

「アルゼンチンがメッシに、フランスがムバッペに依存しすぎているのか？ それは自然なことだ」とトゥヘル監督は記者団に語った。「彼らは世界クラスの選手で、いつも通りのプレーをしている。ハリーに頼るのは当然で、彼はその責任を喜び、果たしている……我々がハリーに頼るのは可能だからで、彼がフォワードだからだ。だが依存しすぎているわけではない。」