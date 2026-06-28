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ハリー・ケインはゲイリー・リネカーのワールドカップ得点記録を抜き、イングランド代表として新記録を作った。次はブラジルのレジェンド、ペレの記録を狙う。
北米で記録的な夜
イングランドのキャプテンは土曜の試合でジュード・ベリンガムのクロスをヘディングで決め、2－0でパナマに勝利した。このゴールで国際大会通算11ゴールとなり、1986年と1990年の大会で10ゴールを記録した伝説のラインカーを抜き、代表記録を更新した。
試合後、ケインは「とても誇らしい」とBBCスポーツに語った。「W杯は選手として戦う最大の舞台だ。11ゴール到達は誇りだ。今はチームと共に首位を味わいたい。こうした瞬間は当たり前ではない。 また一つ大きな節目を迎えた。この大会で最後にならないことを願っている」
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ブラジルの「史上最高の選手」を追って
ライネカーを抜き去ったケインは、次に世界記録を狙う。ターゲットはブラジルのレジェンド、ペレだ。ペレはW杯通算12ゴールでケインを1ゴール上回る。この記録は4大会16試合で達成したが、ケインも同数の試合で11ゴールに達している。
32歳のケインは、メッシ（18ゴール）を追う一方、C・ロナウド（10ゴール）はすでに上回った。次は15ゴールの“ロナウド”と、16ゴールのクローゼ、ムバッペを視界に捉えている。 このペースなら、イングランド主将のケインは2026年大会終了までにトップ5入りの可能性もある。
トゥヘルは守護神を支持する
パナマ戦での記録的活躍は、週初めの苦戦を受けた批判への完璧な反論となった。フォックスボロでのガーナ戦ではケインのタッチ数がわずか19回で無得点引き分けに終わり、トゥヘル監督はキャプテンを擁護した。精彩を欠いてもドイツ人監督は交代させず、世界クラスの選手にはその責任を担う価値があると主張した。
「アルゼンチンがメッシに、フランスがムバッペに依存しすぎているのか？ それは自然なことだ」とトゥヘル監督は記者団に語った。「彼らは世界クラスの選手で、いつも通りのプレーをしている。ハリーに頼るのは当然で、彼はその責任を喜び、果たしている……我々がハリーに頼るのは可能だからで、彼がフォワードだからだ。だが依存しすぎているわけではない。」
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3大会での一貫性
ケインの長期にわたる活躍は、彼の最も印象的な特徴だ。彼は、3回の異なるワールドカップで得点を挙げたイングランド男子代表選手として、デビッド・ベッカムに次ぐ2人目となった。2018年ロシア大会で6ゴールを挙げてゴールデンブーツ賞を獲得し、2022年カタール大会でも2ゴールを加えた。今大会での3ゴールはイングランドをベスト32へ導く上で極めて重要だった。
自身の記録を塗り替えたケインをリネカーは「イングランド史上最高のストライカー」と称えている。 グループLを首位で突破したイングランドは32強戦でコンゴ民主共和国と対戦し、勝ち進めばメキシコ対エクアドルの勝者と16強戦で激突する。世界タイトルへの長い道のりを歩むスリー・ライオンズにとって、ケインがさらに歴史に名を刻む舞台は整った。