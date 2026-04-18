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ハリー・ケインはクリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシと同格とされ、アラン・シアラーはバイエルン・ミュンヘンのストライカーがシーズン60得点を達成すると予測している。
シアラーはケインが今シーズン60得点を達成すると予想している。
シアラーは、今シーズンのケインの得点記録がメッシやロナウドと並ぶ世界最高峰のフォワードの証だと語る。バイエルン・ミュンヘンのストライカーはすでに公式戦50得点を達成し、チャンピオンズリーグ準決勝など数試合を残している。この調子なら60ゴール超も可能だとシアラーは見る。
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シアラーはケインをメッシやロナウドと比較している
ベトフェアの取材に答えた元ニューカッスル・ユナイテッドのストライカーは、ケインの得点力は現代のフォワードが過去の世代を大きく上回っている証拠だと語った。
「私の時代なら1シーズン50得点は前代未聞だった」とシアラー。「80年代、私がキャリアを始めた頃、20得点は優れたフォワードの証しだった。それが今の基準ではない。 ハーランド、メッシ、ロナウド、ケインのような選手はそれを別の次元へ押し上げた。時代は変わったが、1シーズン50得点は依然として驚異的だ」
「何年も前、トッテナムでクライヴ・アレンが49得点を挙げたときも驚異的だった。ハリーは年齢を重ねるごとにさらに良くなっている。驚くべき偉業だ。まだ先は長い。残りの試合を考えれば60得点を超える可能性もある」
ケイン、バイエルンで好調維持
ケインは2023年にトッテナムからバイエルン・ミュンヘンへ移籍。プレミアリーグ時代と変わらぬ得点力で、ドイツでもすぐに結果を出した。国内リーグにチャンピオンズリーグと得点を重ね、欧州制覇を狙うバイエルンでさらにチャンスを手にしている。
シアラーは「準決勝に進んだ以上、チャンピオンズリーグでさらに得点を重ねるのは確実だ。ブンデスリーガの残り試合が少ないとしても、60得点を突破しても驚かない。彼はサッカー界で非常に尊敬されている」と語った。
「彼は素晴らしい選手だ。ずっとそうだったし、ドイツへ移籍するという勇気ある決断もした。ブンデスリーガで1回優勝し、チャンピオンズリーグでも優勝するかもしれない。何が起こるか分からないんだ。」
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チャンピオンズリーグとブンデスリーガの終盤戦が控えている
バイエルンとのチャンピオンズリーグ準決勝は、ケインが得点記録を伸ばす絶好の舞台だ。ブンデスリーガも再開され、イングランド代表キャプテンはシアラーが示した60ゴールに近づくチャンスを得る。コンパニ率いるチームはDFBポカール準決勝に進出し、3冠の可能性を残す。ブンデスリーガでは首位を走り、2位ドルトムントに12ポイント差をつけている。