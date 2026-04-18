ハリー・ケインはクリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシと同格とされ、アラン・シアラーはバイエルン・ミュンヘンのストライカーがシーズン60得点を達成すると予測している。

ベトフェアの取材に答えた元ニューカッスル・ユナイテッドのストライカーは、ケインの得点力は現代のフォワードが過去の世代を大きく上回っている証拠だと語った。

「私の時代なら1シーズン50得点は前代未聞だった」とシアラー。「80年代、私がキャリアを始めた頃、20得点は優れたフォワードの証しだった。それが今の基準ではない。 ハーランド、メッシ、ロナウド、ケインのような選手はそれを別の次元へ押し上げた。時代は変わったが、1シーズン50得点は依然として驚異的だ」

「何年も前、トッテナムでクライヴ・アレンが49得点を挙げたときも驚異的だった。ハリーは年齢を重ねるごとにさらに良くなっている。驚くべき偉業だ。まだ先は長い。残りの試合を考えれば60得点を超える可能性もある」