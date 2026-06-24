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ハリー・ケインはガーナ戦で決定機を逃したことを認め、ワールドカップの引き分けではマークに抑えられたと語った。
イングランド、堅守ガーナに苦戦
ワールドカップ第2戦でイングランドはガーナと0-0で引き分けた。ケインはほぼ封じ込まれ、クロアチア戦で2得点を挙げた活躍は影を潜めた。ガーナのケイロス監督が敷いたコンパクトな守備が機能し、イングランドの攻撃を阻んだ。
ケインは試合を通じてペナルティエリア内でわずか3回しかボールに触れず、低い位置に構える相手に動きを制限され、リズムをつかめなかった。それでもイングランドは大会で堅実な位置を保っている。
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終盤の決定機を逃す
ニコ・オライリーのヘディングがクロスバーに弾かれた後、終盤にペナルティエリアでケインが得たチャンスが決まっていれば、試合結果は変わっていたかもしれない。
試合後の会見でケインはこう語った。「こういう試合もある。僕はチャンスを待っていただけだ。ストライカーとしては、ボールがこぼれてくるのを待つだけの試合だったし、実際そうなった。 うまく飛びつけなかっただけで、あの場面なら大抵は決められる自信がある。結果としてこうなった以上、仕方がない。ストライカーとして長くプレーしてきたから、いつも決まるわけではないことは分かっている。だから、この結果を受け入れるしかない」
パルテイのマンマーク任務
ケインはチャンスが少なかった理由を説明し、ガーナが採用した厳格なマンマーク戦術を指摘した。トーマス・パルテイが彼をマークし、中央エリアのスペースは大幅に制限された。ケインは相手の堅守を認め、戦術的な難しさを語った。
「試合の大半でパルテイにマンマークされ、深く下がってペナルティエリアに遅れて飛び込むスペースがなかった。相手もエリア内を固めていた」とケインは語った。「クロスは多かったが最初のタッチが決まらず、中央へのパスも密集して処理しづらかった」。
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イングランドの次はどうなるのか？
無得点の引き分けにも拘わらず、イングランドは得失点差でガーナを上回り、4ポイントでグループL首位。クロアチアが3ポイントで2位、パナマは0ポイントで最下位。イングランドはグループリーグ最終戦のパナマ戦に勝利し、首位突破と決勝トーナメント進出を確実にする。