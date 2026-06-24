ニコ・オライリーのヘディングがクロスバーに弾かれた後、終盤にペナルティエリアでケインが得たチャンスが決まっていれば、試合結果は変わっていたかもしれない。

試合後の会見でケインはこう語った。「こういう試合もある。僕はチャンスを待っていただけだ。ストライカーとしては、ボールがこぼれてくるのを待つだけの試合だったし、実際そうなった。 うまく飛びつけなかっただけで、あの場面なら大抵は決められる自信がある。結果としてこうなった以上、仕方がない。ストライカーとして長くプレーしてきたから、いつも決まるわけではないことは分かっている。だから、この結果を受け入れるしかない」