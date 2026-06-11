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ハリー・ケインはイングランド代表の得点記録をどこまで伸ばすのか。元トッテナムで代表でも活躍したダレン・アンダートンは「まだ数年は活躍できる」と語る。
デビュー戦で得点、ルーニー超え：ケインのイングランド代表記録
ケインは2015年のリトアニア戦で途中出場し、わずか80秒で代表初得点をマーク。以降、勢いは止まらない。
2年連続で代表2桁得点を達成し、2021年には自身最多16得点をマーク。2018年にはワールドカップ得点王にも輝いた。クラブでも高いレベルを維持している。
ウェイン・ルーニーの代表記録53得点をすでに上回り、100ゴールも目前だ。リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドらと並んで、代表100得点を達成する可能性もある。
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ケインはロナウドやメッシに続き100ゴールクラブに入れるか？
元イングランド代表のアンダートンは、ケインが100ゴールを達成できない理由はないと語る。記録のハードルがどこまで高くなるか問われた元トッテナム・ホットスパーのウインガーは、Casino Kings提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「かなり高くなるだろう！ 彼が望めば、まだ数年はプレーできるからだ。
「重要なのは、彼が世界最速の選手であることを頼りにしたことは一度もないということだ。 テディ・シェリンガムも同じ。彼も速くはないが、スピードが売りの選手ではなかった。多少落ちても、彼には大きな支障にならない。だからどこまで行くかは分からない。後継者がいないのが心配だ。現時点では、彼が望む限りプレーできるだろう」
ケインは動き回っても、ウイングの憧れだ
ケインは近年、ペナルティエリアで得点を狙うタイプから、深く下がってビルドアップに関わる流動的なフォワードへとプレースタイルを変えた。
サイドからクロスが送られてくる際、彼がいつエリア内にいるか予測しづらくなったことで、純粋なウインガーとして彼とプレーするのが難しくなったかと問われると、アンダートンはこう付け加えた。「彼にはテディ・シェリンガムやアラン・シアラーの面影がある。彼は何でもこなせると思う。 テディが下がっても、必ずエリアに走り込んでいた。ハリーもそうだ。
もちろん、テディの隣にはもう一人のストライカーがいたから、彼にはそうする自由がもう少しあった。でも、ウイングとしてケインとプレーするのに問題があるはずがない。彼は今シーズン、信じられないほどの活躍を見せている。文字通り何でもできる。彼は間違いなく世界クラスの選手だし、ウイングとして、彼とプレーしたいと心から思うよ。
「過去数大会の代表スタイルは堅く、彼に合っていなかった。チームの中心だからと下がってプレーしていたのだろう」
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ワールドカップとバロンドール：2026年のケインの目標
ケインは2026年W杯北米大会の調整期間中も得点を重ね、主要大会で再びキャプテンとして攻撃陣を率いる準備が整った。同大会でFIFA主催大会として史上初となる2度目のゴールデンブーツ受賞が期待される。
バイエルン・ミュンヘンで2度目のブンデスリーガ制覇を果たした今季は61得点をマークし、受賞へ最も近い位置にいる。この活躍でバロンドール候補にも挙げられ、2001年のマイケル・オーウェン以来、久方ぶりに同賞をイングランドに持ち帰る可能性もある。