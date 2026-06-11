ケインは近年、ペナルティエリアで得点を狙うタイプから、深く下がってビルドアップに関わる流動的なフォワードへとプレースタイルを変えた。

サイドからクロスが送られてくる際、彼がいつエリア内にいるか予測しづらくなったことで、純粋なウインガーとして彼とプレーするのが難しくなったかと問われると、アンダートンはこう付け加えた。「彼にはテディ・シェリンガムやアラン・シアラーの面影がある。彼は何でもこなせると思う。 テディが下がっても、必ずエリアに走り込んでいた。ハリーもそうだ。

もちろん、テディの隣にはもう一人のストライカーがいたから、彼にはそうする自由がもう少しあった。でも、ウイングとしてケインとプレーするのに問題があるはずがない。彼は今シーズン、信じられないほどの活躍を見せている。文字通り何でもできる。彼は間違いなく世界クラスの選手だし、ウイングとして、彼とプレーしたいと心から思うよ。

「過去数大会の代表スタイルは堅く、彼に合っていなかった。チームの中心だからと下がってプレーしていたのだろう」