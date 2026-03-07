Getty
ハリー・ケインはいつ復帰するのか？ イングランド代表FWの異例の欠場を受け、バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督が不透明な負傷状況を発表
コンパニーはケインのコンディションについて明言を避けている
アリアンツ・アレーナでは、ふくらはぎの負傷により主将ケインが不在だった。バイエルンがメンヒェングラートバッハに4-1で勝利した試合の登録メンバーには名を連ねていなかった。当初の報道では31歳の選手は予防措置として単に休養させられただけとされていたが、試合終了のホイッスル後に状況は一変した。
この得点能力の高いストライカーは現在、回復に苦戦しており、欧州大会への出場に疑問符が付いている。国内リーグでは圧倒的な活躍を見せているものの、ブンデスリーガ得点王の出場可否が不透明な状況は、バイエルンサポーターの間で懸念材料となっている。
欧州訪問を前に懸念が高まる
勝利後の記者会見で、コンパニー監督は主力ストライカーがイタリア遠征で先発出場できるか直接問われた。ベルギー人指揮官は慎重な姿勢を示し、ケインの遠征参加を保証することを拒否した。
「願わくば」とコンパニーはケインの出場可否について問われ（XのiMiaSanMia経由で伝達）こう述べた。「もし出場可能なら素晴らしい。そうでなければ、我々が持つ選手で戦う」
この発言は、試合前の「深刻な問題ではない」というコンパニーの見解より明らかに慎重なものだった。トーンの変化は、医療スタッフがまだ治療への反応を注視しており、高強度の欧州大会出場を許可する段階にないことを示唆している。
ニコラス・ジャクソンが虚無へと足を踏み入れる
主力ストライカー不在の中、チェルシーからレンタル移籍中のジャクソンが珍しく先発出場の機会を得ると、ゴールを決めてそのチャンスをものにした。常に印象的なジャマル・ムシアラとの連携を見せた彼の活躍は、記録的な得点力を誇るフォワードが不在でも、バイエルンが国内リーグ戦を乗り切る戦力層の厚さを証明した。
しかし、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントは別次元のプレッシャーが伴う。コンパニー監督はケインの長期離脱を避けるため安全策を採りたくなるかもしれないが、イングランド代表主将がもたらす決定力は、今シーズンのバイエルンのタイトル獲得を目指す上で依然として不可欠な要素である。
戦術的な駆け引きか、それとも本気の攻撃か？
バイエルンは今、火曜日にアタランタと対戦するチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦に完全に集中している。コンパニー監督が戦略を伏せてイタリア勢の守備体制を混乱させ、様々な攻撃シナリオを考案させる可能性はまだ残されている。
ドイツの強豪は全大会通算6連勝と好調を維持してこの一戦に臨む。現在ブンデスリーガ首位を走るバイエルンは、ベルガモ遠征で国内での支配力を欧州の舞台に反映させようと狙う。
