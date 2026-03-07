ハリー・ケインはいつ復帰するのか？ イングランド代表FWの異例の欠場を受け、バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督が不透明な負傷状況を発表

勝利後の記者会見で、コンパニー監督は主力ストライカーがイタリア遠征で先発出場できるか直接問われた。ベルギー人指揮官は慎重な姿勢を示し、ケインの遠征参加を保証することを拒否した。

「願わくば」とコンパニーはケインの出場可否について問われ（XのiMiaSanMia経由で伝達）こう述べた。「もし出場可能なら素晴らしい。そうでなければ、我々が持つ選手で戦う」

この発言は、試合前の「深刻な問題ではない」というコンパニーの見解より明らかに慎重なものだった。トーンの変化は、医療スタッフがまだ治療への反応を注視しており、高強度の欧州大会出場を許可する段階にないことを示唆している。