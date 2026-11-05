ハリー・ケインの後継者は？ リーズのストライカー、ドミニク・カルバート＝ルーウィンは、EURO2028に向けイングランド代表での地位確立を狙うなか、後継者候補の筆頭に立つのか？
バロンドール受賞者のケインがイングランドの最前線を担う
次の主要国際大会でも、新たにバロンドール受賞者となったケインがイングランド代表の主将を務めると考える理由は十分にある。現在33歳ながら、得点力の高いストライカーはさらにもう一度、ワールドカップまでのサイクルを戦える可能性があるとの見方も出ている。
ケインがその道を歩むなら、彼の後ろで活躍の機会を辛抱強く待つ選手たちは今後もしばらく日の目を見られないだろう。オリー・ワトキンス、アイヴァン・トニー、ドミニク・ソランケはいずれも代表入りをうかがっているが、選出の扉が開くことはめったにない。
カルバート＝ルーウィンは昨季、リーズでプレミアリーグ14得点を挙げ、再び序列を上げた。2020年から2021年にかけて代表戦11試合に出場した後、2026年3月に再び代表に選ばれるまで約5年が経過した。
北米でのワールドカップでは選ばれなかったが、UEFAネーションズリーグでは再び構想に入っている。元エヴァートンFWは今や、主将ケインの控えとして真っ先に頼られる選択肢となったのだろうか。
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カルバート＝ルーウィンはケインの控えとして第一候補か？
その質問を受けた元リーズのスター、ベックフォードは、英国最高のベッティングサイトがそろうFreeBetsと提携して取材に応じ、GOALにこう語った。「そう思う。リーズに移籍してからの18カ月間、彼が示してきた安定感を見れば分かる。
「けがの問題も、再発しないことを願うが、今ではすっかり過去のことになったようだ。ゴールを決めているし、プレーぶりも素晴らしい。フィジカルの状態も非常に良さそうだ。調子が良さそうだし、自信に満ちあふれている。毎週試合に出場し、ビッグクラブが彼を全面的に支え、声援を送っている。だから、答えはイエスと言わざるを得ない。
「ただ、バロンドールを受賞したハリー・ケインも、衰えを見せていないだろう？ あと12カ月、あるいは18カ月待たなければならないかもしれないが、それでも私はそう思う。彼にはプレミアリーグでプレーした経験がある。代表でも定期的にプレーしてきた経験がある。ゴールも決める。だから、私ならイエスの方に賭ける」
リーズのストライカーはEURO2028出場を目指すべきだ
2014年にトップチームデビューを果たしたものの、キャルバート＝ルーウィンはまだ29歳で、30歳になるのは2027年春だ。プレミアリーグやイングランド代表をめぐる評価をさらに高める時間は十分にある。
次のEUROが巡ってくる頃も、間違いなく全盛期にあるはずだ。その大会は代表での活躍を目指す大きな動機になる。ベックフォードはこう続けた。「今言ったように、彼はまだ29歳だ。必要以上に早く30代に入れたくはないが、欧州での大きな大会に向けた代表合宿に参加した経験もある。だから、その経験が彼にとって大きな驚きになることはない。期待についても、国を代表することが何を意味するか、彼は理解している。
「ただ、繰り返すが、彼が示しているコンディションの良さ、意欲、クロスが入るときや足元にボールが送られるときにアタッキングサードで取る位置、そして味方を生かすプレーを見てほしい。特にこの12カ月で連係プレーは飛躍的に向上したと思うし、リーズに加入してからはなおさらだ。大きく成長したと思う。
「2028年が彼にとって非常に重要な年になることは間違いないだろう。私はひそかに彼を高く評価している。あそこでうまくやると思う」
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イングランドの2026年試合日程：ネーションズリーグでクロアチア、スペインと対戦
トーマス・トゥヘル監督は金曜日に最新のイングランド代表メンバーを発表する。イングランドはネーションズリーグで、ウェンブリーでのクロアチア戦と、マドリードでの世界王者スペインとの注目の一戦に臨む。
今季5得点を挙げているカルバート＝ルーウィンは、ドイツ人指揮官の構想で重要な位置を占めたいと考えている。トゥヘル監督は、長らく成果に恵まれていないイングランドに目に見える成功をもたらそうと決意している。チェルシーとバイエルン・ミュンヘンの元指揮官が主要タイトルを獲得するには、できるだけ多くの攻撃の選択肢が必要だ。
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