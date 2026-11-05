次の主要国際大会でも、新たにバロンドール受賞者となったケインがイングランド代表の主将を務めると考える理由は十分にある。現在33歳ながら、得点力の高いストライカーはさらにもう一度、ワールドカップまでのサイクルを戦える可能性があるとの見方も出ている。

ケインがその道を歩むなら、彼の後ろで活躍の機会を辛抱強く待つ選手たちは今後もしばらく日の目を見られないだろう。オリー・ワトキンス、アイヴァン・トニー、ドミニク・ソランケはいずれも代表入りをうかがっているが、選出の扉が開くことはめったにない。

カルバート＝ルーウィンは昨季、リーズでプレミアリーグ14得点を挙げ、再び序列を上げた。2020年から2021年にかけて代表戦11試合に出場した後、2026年3月に再び代表に選ばれるまで約5年が経過した。

北米でのワールドカップでは選ばれなかったが、UEFAネーションズリーグでは再び構想に入っている。元エヴァートンFWは今や、主将ケインの控えとして真っ先に頼られる選択肢となったのだろうか。