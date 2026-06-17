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ハリー・ケインの後継者は？ イングランドに新しい「No.9」がいない理由を、元プレミアリーグ＆イングランド代表FWが解説。
ケインは、史上最高の選手であるメッシとロナウドのように長く活躍したいと考えている。
この難問の答えは急がなくてもいい。ケインがすぐ衰える兆しはない。まもなく33歳だが、メッシやロナウドのように長く活躍したいと語る。
仮にあと5年プレーし、欧州選手権やW杯をいくつか経験すれば、その間に若手が台頭し、彼の後継者となる機会が生まれるだろう。
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ハーランドは、現代のプレミアリーグでは例外的な存在だ
その才能がどこから生まれるのかは不明だ。イングランドのユースチームではフォワード層が薄く、シニアレベルではケインに真のライバルが少ない。
この問題はイングランドに限らない。1990年代にはアラン・シアラー、イアン・ライト、アンディ・コール、ロビー・ファウラーなど優れたストライカーが多数いた。その後もスターは現れたが、2026年現在はマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドのような例はまれだ。
なぜ世界のサッカー界には、威圧感のある9番の選手が不足しているのだろうか？
ケイン、レヴァンドフスキ、ベンゼマ、スアレスがキャリア晩年に差し掛かる中、「脅威的なNo.9」が世界的に不足しているかどうか問われた元イングランド代表FWコリーモア氏は、BetWrightとの提携でGOALにこう語った。 「ここ15～20年、多くのチームが3トップを採用している。監督たちは『誰もストライカーになりたがらない。責任を負いたくないからだ』と言う。
みんなワイドフォワードになりたいんだ。テクニックを活かせるし、中央に切り込めるし、シュートも打てる。でも、結果で評価されることはない。センターフォワードやストライカーなら、評価されるのはゴールだけだ。
エルリング・ハーランドの場合、ドルトムントではロングボールを追って30〜50ヤードのスペースを走り、GKを交わしてチップシュートを決める場面が多かった。 シティではエリア内に走り込んで押し込むゴールが多かった。それでも彼はそれを確実に決められる規律を持っている。
2トップと2ウイングの時代には、ウイングはカットインしてシュートではなくストライカーにボールを供給する役割だった。それが今は逆転している。
私が若手だった頃、特にクリスタル・パレスでデビューした当初はワイドでプレーし、中に切り込んでも得点できなければ厳しく叱責されました。「お前は得点するためにいるのではない。2人のセンターフォワードにチャンスを『お皿に乗せて』提供する役目だ」と。
今はセンターフォワードが1人なので責任は分散されているが、それでもオリー・ワトキンスが不調だった場合に備え、ドミニク・カルバート＝ルーウィンやダニー・ウェルベックがイングランド代表のバックアップ候補に挙げられていた。 リアム・デラップが今季不調だったこと、チェルシーでの活躍が期待外れだったこと、さらにU-21、U-17、U-18を見ても台頭するストライカーがいない。
これは世界的な傾向であり、懸念だ。だが、傾向には理由がある。 5年後、10年後にまたこの話題が出るときには、各チームが4-4-2のバリエーションを採用し、2トップを置いた戦術が再評価されていることを願っている。スローインのためにボールをサイドへ蹴り出すチームが ――ヨーロッパ最強のチームであるパリ・サンジェルマンは、まるでラグビーのキックのようにボールを蹴り出す――ように、今シーズンアーセナルが確立したセットプレーが再評価されることを願っている。
「これは大きな問題だ。かつてセンターフォワードだった身として、プレミアリーグでもワールドカップでも優れたストライカーが不足している現状は本当に残念だ。」
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記録を更新したケインが、イングランドを2026年ワールドカップへ導く
イングランド代表は2026年W杯で、キャプテン・ケインの控えとしてアストン・ヴィラのワトキンスとアル・アハリのイヴァン・トニーを招集した。79得点を誇るケインの背後で彼らがどんな役割を担うかはまだ不明だ。
さらに、水曜日にクロアチアと対戦し新体制での世界制覇を目指すチームが、将来的に誰に引き継がれるかも不明だ。