ケイン、レヴァンドフスキ、ベンゼマ、スアレスがキャリア晩年に差し掛かる中、「脅威的なNo.9」が世界的に不足しているかどうか問われた元イングランド代表FWコリーモア氏は、BetWrightとの提携でGOALにこう語った。 「ここ15～20年、多くのチームが3トップを採用している。監督たちは『誰もストライカーになりたがらない。責任を負いたくないからだ』と言う。

みんなワイドフォワードになりたいんだ。テクニックを活かせるし、中央に切り込めるし、シュートも打てる。でも、結果で評価されることはない。センターフォワードやストライカーなら、評価されるのはゴールだけだ。

エルリング・ハーランドの場合、ドルトムントではロングボールを追って30〜50ヤードのスペースを走り、GKを交わしてチップシュートを決める場面が多かった。 シティではエリア内に走り込んで押し込むゴールが多かった。それでも彼はそれを確実に決められる規律を持っている。

2トップと2ウイングの時代には、ウイングはカットインしてシュートではなくストライカーにボールを供給する役割だった。それが今は逆転している。

私が若手だった頃、特にクリスタル・パレスでデビューした当初はワイドでプレーし、中に切り込んでも得点できなければ厳しく叱責されました。「お前は得点するためにいるのではない。2人のセンターフォワードにチャンスを『お皿に乗せて』提供する役目だ」と。

今はセンターフォワードが1人なので責任は分散されているが、それでもオリー・ワトキンスが不調だった場合に備え、ドミニク・カルバート＝ルーウィンやダニー・ウェルベックがイングランド代表のバックアップ候補に挙げられていた。 リアム・デラップが今季不調だったこと、チェルシーでの活躍が期待外れだったこと、さらにU-21、U-17、U-18を見ても台頭するストライカーがいない。

これは世界的な傾向であり、懸念だ。だが、傾向には理由がある。 5年後、10年後にまたこの話題が出るときには、各チームが4-4-2のバリエーションを採用し、2トップを置いた戦術が再評価されていることを願っている。スローインのためにボールをサイドへ蹴り出すチームが ――ヨーロッパ最強のチームであるパリ・サンジェルマンは、まるでラグビーのキックのようにボールを蹴り出す――ように、今シーズンアーセナルが確立したセットプレーが再評価されることを願っている。

「これは大きな問題だ。かつてセンターフォワードだった身として、プレミアリーグでもワールドカップでも優れたストライカーが不足している現状は本当に残念だ。」