Getty
翻訳者：
ハリー・ケインの後継者はいるのか？ 元プレミアリーグでイングランド代表ストライカーが、新「9番」が生まれない理由を解説。
ケインは、史上最高の選手であるメッシとロナウドのように長く活躍したいと考えている。
この難問の答えは急がなくてもいい。ケインがすぐ衰える兆しはない。まもなく33歳だが、メッシやロナウドのように長く活躍したいと語る。
あと5年プレーし、EUROやW杯を経験する間に、若手が台頭し、その跡を継ぐだろう。
- Getty/GOAL
ハーランドは、現代のプレミアリーグでは例外的な存在だ
その才能がどこから生まれるのか、見当がつかない。イングランドのユースチームではフォワードの層が薄く、ケインはトップレベルで本格的なライバルにほとんど出会っていない。
この問題はイングランドに限らない。1990年代、サッカー界には強力なフィニッシャーが溢れていた。プレミアリーグではアラン・シアラー、イアン・ライト、アンディ・コール、ロビー・ファウラーらが活躍。その後もスターは生まれたが、2026年現在、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドのような選手は例外だ。
なぜ世界のサッカー界には、威圧感のある9番の選手が不足しているのだろうか？
ケイン、レヴァンドフスキ、ベンゼマ、スアレスがキャリア晩年に差し掛かる中、「脅威的なNo.9」不足が世界的な傾向かどうか問われた元イングランド代表FWコリーモア氏は、BetWrightとの提携でGOALにこう語った。 「ここ15～20年、多くのチームが3トップを採用している。監督たちは『誰もストライカーになりたがらない。責任を負いたくないからだ』と言う。
みんなワイドフォワードになりたいんだ。テクニックを活かせるし、中央に切り込めるし、シュートも打てる。でも、結果で評価されることはない。センターフォワードやストライカーなら、評価されるのはゴールだけだ。
エルリング・ハーランドの場合、ドルトムントではロングボールを追って30〜50ヤード走り、GKをかわしてチップシュートを決める場面が多かった。 シティではペナルティエリアに飛び込んで押し込むだけだった。彼の多くの得点がそういうタイプだが、本質ではなく、それをこなす規律があるのだ。
2トップと2ウイングの布陣で、毎回カットインしてシュートするのではなく、ストライカーにボールを供給するだけの戦術への回帰が、間違いなく原因だ。
私が若手だった頃、特にクリスタル・パレスでデビューした当初はサイドでプレーし、中に切り込んでも得点できなければ厳しく叱責されました。理由は「お前は得点するためにいるのではない。2人のセンターフォワードにチャンスを『お皿に乗せて』届ける役割だ」と教えられたからです。
今はCFが1人なので責任は分散される。それでも、オリー・ワトキンスが不調ならドミニク・カルバート＝ルーウィンやダニー・ウェルベックが代表のバックアップ候補に挙げられ、 リアム・デラップが今季不調だったこと、チェルシーでの活躍が期待外れだったこと、U-21、U-17、U-18を見ても台頭するストライカーがいないことからも明らかだ。
これは世界的な傾向であり、懸念だ。だが、傾向には理由がある。 5年後か10年後にまたこの話をしている時には、各チームが4-4-2のバリエーションを採用し、トップに2人のストライカーを配置して、1人への守備には慣れているものの2人への守備の仕方が分からないディフェンダー1～2人を釘付けにするような戦術が、再び流行していることを願っている。それは、スローインのためにボールを外へ蹴り出すチームが ――ヨーロッパ最強のチームであるパリ・サンジェルマンがラグビーのキックのようにボールを蹴り出すように、今シーズンアーセナルが確立したセットプレーが再評価されることを願っている。
「これは大きな問題だ。かつてセンターフォワードだった私にとって、プレミアリーグでもワールドカップでも優れたストライカーが不足している現状は本当に残念だ。」
- Getty
記録を更新したケインが、イングランドを率いて2026年ワールドカップへ
イングランド代表は2026年W杯で、キャプテン・ケインの控えとしてアストン・ヴィラのワトキンスとアル・アハリのトニーを招集した。79得点を誇るケインの背後で彼らがどんな役割を担うかはまだ不明だ。
さらに、水曜日にクロアチアと対戦し新世代への旅を始めるチームの将来も不透明だ。世界屈指のチームを率いる次代を担うのは、果たして誰なのか。