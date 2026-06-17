ハリー・ケインの後継者はいるのか？ 元プレミアリーグでイングランド代表ストライカーが、新「9番」が生まれない理由を解説。

ケイン、レヴァンドフスキ、ベンゼマ、スアレスがキャリア晩年に差し掛かる中、「脅威的なNo.9」不足が世界的な傾向かどうか問われた元イングランド代表FWコリーモア氏は、BetWrightとの提携でGOALにこう語った。 「ここ15～20年、多くのチームが3トップを採用している。監督たちは『誰もストライカーになりたがらない。責任を負いたくないからだ』と言う。

みんなワイドフォワードになりたいんだ。テクニックを活かせるし、中央に切り込めるし、シュートも打てる。でも、結果で評価されることはない。センターフォワードやストライカーなら、評価されるのはゴールだけだ。

エルリング・ハーランドの場合、ドルトムントではロングボールを追って30〜50ヤード走り、GKをかわしてチップシュートを決める場面が多かった。 シティではペナルティエリアに飛び込んで押し込むだけだった。彼の多くの得点がそういうタイプだが、本質ではなく、それをこなす規律があるのだ。

2トップと2ウイングの布陣で、毎回カットインしてシュートするのではなく、ストライカーにボールを供給するだけの戦術への回帰が、間違いなく原因だ。

私が若手だった頃、特にクリスタル・パレスでデビューした当初はサイドでプレーし、中に切り込んでも得点できなければ厳しく叱責されました。理由は「お前は得点するためにいるのではない。2人のセンターフォワードにチャンスを『お皿に乗せて』届ける役割だ」と教えられたからです。

今はCFが1人なので責任は分散される。それでも、オリー・ワトキンスが不調ならドミニク・カルバート＝ルーウィンやダニー・ウェルベックが代表のバックアップ候補に挙げられ、 リアム・デラップが今季不調だったこと、チェルシーでの活躍が期待外れだったこと、U-21、U-17、U-18を見ても台頭するストライカーがいないことからも明らかだ。

これは世界的な傾向であり、懸念だ。だが、傾向には理由がある。 5年後か10年後にまたこの話をしている時には、各チームが4-4-2のバリエーションを採用し、トップに2人のストライカーを配置して、1人への守備には慣れているものの2人への守備の仕方が分からないディフェンダー1～2人を釘付けにするような戦術が、再び流行していることを願っている。それは、スローインのためにボールを外へ蹴り出すチームが ――ヨーロッパ最強のチームであるパリ・サンジェルマンがラグビーのキックのようにボールを蹴り出すように、今シーズンアーセナルが確立したセットプレーが再評価されることを願っている。

「これは大きな問題だ。かつてセンターフォワードだった私にとって、プレミアリーグでもワールドカップでも優れたストライカーが不足している現状は本当に残念だ。」