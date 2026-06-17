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ハリー・ケインの影で輝く？ 元イングランド代表FWが、オリー・ワトキンスとアンソニー・ゴードンのW杯での心構えを解説。イングランドの「フィニッシャー」が果たすべき役割とは。
ケイン主将はイングランド代表の不動の柱だ
60年に及ぶ国際大会無冠の苦悩に終止符を打つため、イングランド代表が新たな一歩を踏み出す。舞台は水曜日にテキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムで行われるクロアチア戦だ。同スタジアムはNFL屈指の強豪、ダラス・カウボーイズの本拠地で、「アメリカズ・チーム」の異名で知られる。
10億ドル規模のスタジアムで力を示す準備は整った。序盤の好スタートは重要だが、必須ではない。ブンデスリーガで61得点を挙げたケインは、代表79ゴールの自身記録をさらに伸ばすつもりだ。
万全なら、32歳のストライカーはイングランドの頂点への道をリードする。他のフォワードの出来に関係なく、ケインは「9番」の座を確固たるものにする。彼と競争することは、他のフォワードの士気を落とすかもしれない。彼らは自分が「二番手」であることを理解しているからだ。
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解説：ワトキンスやゴードンといった控えのスター選手たちの心構え
控えのワトキンス、ゴードン、エゼには、心構えが問われる。コリーモアは3人ともチームに価値をもたらすと語る。
元フォレスト、リヴァプール、ヴィラ、イングランド代表FWのコリーモアは、サッカーベッティングサイト「BetWright」との提携インタビューで控え選手たちについてGOALの取材に答えた。「オリーについては今シーズン何度も観戦した。イスタンブールのヨーロッパリーグ決勝でも見た。 序盤はチームとともに調子が上がらなかったが、終盤には「心配しないで、ゴールは必ず来る」とファンに約束したように、走り続け、期待を感じさせるプレーを見せた。 彼はずっと走り続けていたが、決定的なパスが来なかった。ノッティンガム・フォレストとのヨーロッパリーグ準決勝2ndレグの前に批判されたトッテナム戦のように、チーム全体が機能していない時もあった。
しかし直近の4、5試合では爆発した。注目度の高い試合、決勝、最終節のマンチェスター・シティ戦で得点を挙げてペップの引退試合を台無しにし、ヴィラ・パークでのリヴァプール戦でも得点した。リヴァプールは我々が伝統的に勝てない相手だ。そして彼は今、最高に盛り上がっている。 選手として蛇口のようにパフォーマンスをオン・オフできるとは思えないが、チームはまさにそれをやった。スパーズ戦で10点満点中1点だったのが、リヴァプール戦、シティ戦、EL決勝では9〜10点と跳ね上がった。
彼は状況を分析し、「この暑さなら少なくとも30分は出られる」と考えているはずだ。ハリー・ケインが下がり気味になるのは周知の事実だからだ。 イングランドがケインやワイドのラッシュフォード、サカ、ゴードンで突破できない場合、ワトキンスに出番が回るはずだ」
「フィニッシャー」たちは、ベンチから出場し、重要な役割を果たすだろう。
イングランド代表として3試合に出場したコリーモアは、スーパーサブの心境をこう語った。「どのストライカーも90分間プレーしたい。 それでもベンチにいる利点は、90度、100度という暑さの中で――ダラスは屋根が閉まるのでまだマシだろうが、他の試合では確実にそうなる――座りながら『監督、僕を出してくれ』と心で叫ぶことだ。
トーマス・トゥヘル監督は「兄弟愛」を重視し、26人全員がチャンスを得るはずだ。ベンチでウォームアップしながら「少なくとも30分は出られる」と考えるだろうし、実際その通りになると思う。
オリー・ワトキンスはエベレチ・エゼ、ノニ・マドゥエケ、アンソニー・ゴードンと同様に“フィニッシャー”として起用されるだろう。私はオーランドでのコスタリカ戦を観戦したが、後半に登場した“フィニッシャー”たちはニュージーランド戦よりずっと活気と鋭さを見せていた。
好調でトロフィーも獲得したワトキンスのようなスピードのある選手を4、5、6人と控えに置けるのは大きな強みだ。 もし「これがスタメンだ」「トゥヘルにはお気に入りがいる」「ケインをベンチに下げないのは馬鹿げている」「ケインの調子は良くない」といった話ばかりなら、議論は全く違っていたでしょう。
しかし、彼らのような得点力のある選手なら、途中出場でも得点を挙げる自信がある。過酷なプレミアリーグでも、華氏70度、80度、90度、100度の暑さでも、プロなら30分あれば十分に存在感を示せるからだ。 だから彼は多くの人々が思うほど落ち込まないだろう。イングランドが成功すれば、彼も大きな役割を果たすはずだ」
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2026年ワールドカップ：イングランド、決勝トーナメント進出を目指す
トゥヘル監督はメンバーを回転させるつもりだ。イングランドが序盤でクロアチアやガーナを破り、180分以内にベスト32進出を決めれば、なおさらだ。
ノックアウトステージに入れば、ベンチに控えるワトキンス、ゴードン、エゼ、マドゥエケ、イヴァン・トニーらが、試合の流れを変えるチャンスを得るだろう。彼らが先発にないアイデアをもたらし、大舞台で存在感を示すはずだ。