控えのワトキンス、ゴードン、エゼには、心構えが問われる。コリーモアは3人ともチームに価値をもたらすと語る。

元フォレスト、リヴァプール、ヴィラ、イングランド代表FWのコリーモアは、サッカーベッティングサイト「BetWright」との提携インタビューで控え選手たちについてGOALの取材に答えた。「オリーについては今シーズン何度も観戦した。イスタンブールのヨーロッパリーグ決勝でも見た。 序盤はチームとともに調子が上がらなかったが、終盤には「心配しないで、ゴールは必ず来る」とファンに約束したように、走り続け、期待を感じさせるプレーを見せた。 彼はずっと走り続けていたが、決定的なパスが来なかった。ノッティンガム・フォレストとのヨーロッパリーグ準決勝2ndレグの前に批判されたトッテナム戦のように、チーム全体が機能していない時もあった。

しかし直近の4、5試合では爆発した。注目度の高い試合、決勝、最終節のマンチェスター・シティ戦で得点を挙げてペップの引退試合を台無しにし、ヴィラ・パークでのリヴァプール戦でも得点した。リヴァプールは我々が伝統的に勝てない相手だ。そして彼は今、最高に盛り上がっている。 選手として蛇口のようにパフォーマンスをオン・オフできるとは思えないが、チームはまさにそれをやった。スパーズ戦で10点満点中1点だったのが、リヴァプール戦、シティ戦、EL決勝では9〜10点と跳ね上がった。

彼は状況を分析し、「この暑さなら少なくとも30分は出られる」と考えているはずだ。ハリー・ケインが下がり気味になるのは周知の事実だからだ。 イングランドがケインやワイドのラッシュフォード、サカ、ゴードンで突破できない場合、ワトキンスに出番が回るはずだ」