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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

ハリー・ケインの呪いが解けた。超能力者ウリ・ゲラーは、ガーナの呪術師のブードゥー呪術を「ポジティブなエネルギー」が打ち破ると約束した。

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ワールドカップのガーナ戦を前に、イングランド代表ハリー・ケインは超自然的な騒動に巻き込まれた。霊能者がブードゥー呪術で「スリー・ライオンズ」の主将を止めると宣言したため、超能力者ウリ・ゲラーが介入し、バイエルン・ミュンヘンのスターに護符を与えた。

  • ガーナの霊能者がケインを標的に

    イングランド対ガーナのワールドカップ・グループリーグ戦は、霊能者ナナ・クワク・ボンサムの発言で注目が集まっている。この呪術師は、マサチューセッツ州での試合でハリー・ケインの得点を封じるために行動していると公言した。

    ボンサムは記者団に「私はハリー・ケインに手を打っている」と語り、「彼に重傷を負わせようというわけではない。ただ、私の祖国との試合で彼を止められる程度のものに留めるつもりだ。ガーナのために役立つよう、私の仕事を成し遂げるつもりだ」と付け加えた。

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    ゲラー氏は、ネガティブなエネルギー場に対抗すると誓う。

    テレビの超能力者ウリ・ゲラーは、イングランド主将ケインを霊的妨害から守るため行動を開始した。南アフリカで呪術師と働いた経験を挙げ、彼は絶対の自信を示す。

    『デイリー・スター』の取材にゲラーは「打ち消してやる。私にできる」と断言。キックオフ前に波動を送ることで「負の波動がケインに及ばないよう、全力を尽くす」と語った。

  • 超常的な防衛機制を正当化するために引用される科学的な方程式

    ゲラーは自身のスピリチュアルな防御システムを説明する際、アインシュタインの有名な発見を引き合いに出した。彼はケインと呪術師の写真を印刷し、呪術師の写りに「X」マークを付けてその影響を遮断すると語った。

    ゲラーは「アインシュタインは『E=MC²』という素晴らしい方程式を発見した。宇宙のすべてはエネルギーでできており、エネルギーは振動し、私たちもエネルギー存在だ」と説明した。

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「スリー・ライオンズ」が決勝トーナメント進出をかけて戦う

    イングランドはクロアチアとの初戦を4－2で制し、無敗でガーナ戦に臨む。ケインは2得点を挙げて好調を維持し、ベスト32進出へ弾みをつける。

    ガーナ戦でも得点を重ね、通算10ゴールでゲイリー・リネカー氏と並ぶイングランド代表最多記録を更新したいところだ。

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