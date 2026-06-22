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ハリー・ケインの呪いが解けた。超能力者ウリ・ゲラーは、ガーナの呪術師のブードゥー呪術を「ポジティブなエネルギー」が打ち破ると約束した。
ガーナの霊能者がケインを標的に
イングランド対ガーナのワールドカップ・グループリーグ戦は、霊能者ナナ・クワク・ボンサムの発言で注目が集まっている。この呪術師は、マサチューセッツ州での試合でハリー・ケインの得点を封じるために行動していると公言した。
ボンサムは記者団に「私はハリー・ケインに手を打っている」と語り、「彼に重傷を負わせようというわけではない。ただ、私の祖国との試合で彼を止められる程度のものに留めるつもりだ。ガーナのために役立つよう、私の仕事を成し遂げるつもりだ」と付け加えた。
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ゲラー氏は、ネガティブなエネルギー場に対抗すると誓う。
テレビの超能力者ウリ・ゲラーは、イングランド主将ケインを霊的妨害から守るため行動を開始した。南アフリカで呪術師と働いた経験を挙げ、彼は絶対の自信を示す。
『デイリー・スター』の取材にゲラーは「打ち消してやる。私にできる」と断言。キックオフ前に波動を送ることで「負の波動がケインに及ばないよう、全力を尽くす」と語った。
超常的な防衛機制を正当化するために引用される科学的な方程式
ゲラーは自身のスピリチュアルな防御システムを説明する際、アインシュタインの有名な発見を引き合いに出した。彼はケインと呪術師の写真を印刷し、呪術師の写りに「X」マークを付けてその影響を遮断すると語った。
ゲラーは「アインシュタインは『E=MC²』という素晴らしい方程式を発見した。宇宙のすべてはエネルギーでできており、エネルギーは振動し、私たちもエネルギー存在だ」と説明した。
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「スリー・ライオンズ」が決勝トーナメント進出をかけて戦う
イングランドはクロアチアとの初戦を4－2で制し、無敗でガーナ戦に臨む。ケインは2得点を挙げて好調を維持し、ベスト32進出へ弾みをつける。
ガーナ戦でも得点を重ね、通算10ゴールでゲイリー・リネカー氏と並ぶイングランド代表最多記録を更新したいところだ。