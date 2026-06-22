イングランド対ガーナのワールドカップ・グループリーグ戦は、霊能者ナナ・クワク・ボンサムの発言で注目が集まっている。この呪術師は、マサチューセッツ州での試合でハリー・ケインの得点を封じるために行動していると公言した。

ボンサムは記者団に「私はハリー・ケインに手を打っている」と語り、「彼に重傷を負わせようというわけではない。ただ、私の祖国との試合で彼を止められる程度のものに留めるつもりだ。ガーナのために役立つよう、私の仕事を成し遂げるつもりだ」と付け加えた。