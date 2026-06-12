大会は木曜日のメキシコ対南アフリカで幕を開けた。次は水曜日、イングランドが古豪クロアチアと初戦を迎える。
「スリー・ライオンズ」は、60年前の唯一の優勝以来、長引く苦悩に終止符を打とうとしている。GOALは、イングランドが2026年ワールドカップで優勝し、苦悩を過去にする理由を考察する。
大会は木曜日のメキシコ対南アフリカで幕を開けた。次は水曜日、イングランドが古豪クロアチアと初戦を迎える。
「スリー・ライオンズ」は、60年前の唯一の優勝以来、長引く苦悩に終止符を打とうとしている。GOALは、イングランドが2026年ワールドカップで優勝し、苦悩を過去にする理由を考察する。
イングランドの命運は、キャプテンでエースのハリー・ケインに懸かっている。幸い、彼はキャリア最高の状態を維持している。バイエルン・ミュンヘンの得点王は、25年ぶりとなるイングランド人バロンドール候補だが、受賞は代表の北米制覇とは直結しない。
32歳のケインはクラブでキャリアベストの得点を挙げ、ブンデスリーガ連覇に貢献。最終戦とDFBポカール決勝でハットトリックを達成し、60得点を突破した。リーグ36点、CL14点である。
欧州得点王のゴールデンシューも獲得。ハーランドを9ゴール、エンバペを11ゴール引き離した。61ゴールは欧州シーズン歴代でも5位で、この調子のままW杯へ臨む。
ケインはイングランド代表の要となるが、その背後に控える3人のMFも勝敗を左右する。幸い、スリー・ライオンズは今大会屈指の堅実かつダイナミックなトリオを擁している。
ボランチのエリオット・アンダーソンは、守備に参加できる低い位置のプレーメーカーだ。デクラン・ライスはボックス・トゥ・ボックスとして前後を自由に動き、守備もこなす。
その前ではジュード・ベリンガムとモーガン・ロジャーズが10番を分け合う見込みだ。ただしロジャーズがサイドに起用される場合は別で、彼はアストン・ヴィラでサイドでも十分に脅威であることを証明している。2人とも広い視野、創造性、得点感覚を持ち、さらにフィジカルも備え、トゥヘル率いるチームに優位をもたらす。
ポルトガルやスペインを除けば、これほど中盤のバランスが取れた国は少ない。ベンチにはコビー・メイヌーも控える。イングランドが願うのは、この大舞台で彼らが息を合わせるだけだ。
ガレス・サウスゲート監督は、ワールドカップ準決勝や欧州選手権決勝のような大舞台で、トップレベルの指揮経験やノウハウが不足しているとの疑問を完全に拭えなかった。しかしイングランドサッカー協会（FA）は今、才能ある代表選手たちを優勝へ導くと信じるエリート指揮官を得た。
現代屈指の戦術家であり、カップ戦にも強い。その特質は代表戦でも生きる。
ドルトムントでは2シーズン連続でDFBポカール決勝に進出し、2017年にはフランクフルトを破って5年ぶりのタイトルを獲得。 パリ・サンジェルマンでは2年目にクープ・ドゥ・フランスを制し、2020年にはクラブ初となるチャンピオンズリーグ決勝に進出したが、バイエルン・ミュンヘンに敗れた。
チェルシーでは就任後5つのカップ戦中4つで決勝に進出し、2021年に下馬評を覆しCL制覇。決勝でグアルディオラ率いるマンチェスター・シティを破った。2週間前にはFAカップ決勝でレスターに敗れ、2022年にはFAカップとカラバオカップの決勝でPK戦の末リヴァプールに敗れている。
敗退の痛みはあるものの、彼はどんなチームでもタイトル目前まで導く力を示している。その手腕がワールドカップでも発揮される可能性は高い。
2024年に監督に就任したトゥヘルは、最初から不人気の決断を恐れないと宣言。実際に紙面上最強とされるメンバーを使わず、その言葉を実践した。彼は「才能よりチーム」を貫き、コール・パーマー、フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルドなどのスターを外した。
落選したハリー・マグワイアやその家族からは批判も出たが、この“狂気”には明確な狙いがある。1、2ポジションのローテーションを除けばベストな先発11人が分かりやすく、序列も明確なため、チームは集中力を高めるはずだ。トゥヘルはワールドカップ制覇へ、強い団結を築く決意だ。
「初日から我々の目標は明確だった。26人の才能ある選手を選ぶことではなく、可能な限り最高のチームを作ることだ」とドイツ人監督は代表メンバー発表後の会見で語った。
「タイトルを勝ち取るのはチームだ。我々の目標はチームとしてしか達成できない。選手たちはチームスピリットと利他性を体現する準備ができている」
さらに「少しの運も必要だ。正しい選考を行い、健康を維持し、勢いを掴み、兄弟のような絆を築く。勇気と飢えを持ってプレーし、特別な瞬間を活かすのだ」と続けた。
さらに、米国合宿で撮影されたチームミーティングの映像では、大会中「誰も対戦したくないチーム」にするという強い意志を示していた。
主要タイトル獲得から60年。イングランドにとって、大会前の本命不在と強豪国の過渡期が好機となっている。
最大の脅威は欧州王者スペインだが、主力2人の負傷と守備の不安が懸念される。2018年優勝、2022年準優勝のフランスは攻撃偏重で中盤の質が課題だ。ポルトガルも守備の脆さと41歳ロナウドへの依存が不安要素。
ドイツとブラジルはナーゲルスマン、アンチェロッティ監督の下でチームアイデンティティを模索中で、かつての圧倒的な強さは影を潜めている。オランダは本命ではなく、あくまでダークホースだ。
もちろんこれは単純化された見方だ。だが北米でチームが一つになりさえすれば、イングランドにとって好機となるだろう。
予定通り進めば、イングランドの大会での道のりは順風満帆のはずだ。ただし、決勝トーナメントでは強豪との対戦は避けられない。
イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同居する有利なグループに入った。48チーム制で上位シードが分散したためだ。グループ首位で突破すれば、決勝トーナメント1回戦の相手は3位通過国。コートジボワール、エクアドル、ウルグアイ、サウジアラビア、ノルウェー、セネガル、オーストリア、アルジェリア、コロンビア、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国のいずれかだ。
ベスト16ではメキシコ（エスタディオ・アステカ）のほか、韓国、スコットランド、日本、スウェーデンの可能性もあるが、イングランドの突破の可能性は高い。
準々決勝の相手は調整途上のブラジルだろう。準決勝では前回王者のアルゼンチンまたはポルトガルが待ち、決勝ではフランスを破ったスペインとの再戦が予想される。
不確定要素は多いが、準決勝までは順当に進む可能性が高い。アルゼンチンやポルトガルにも接戦で勝つ余地はある。決勝ではルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペインかディディエ・デシャン率いるフランスと再び接戦が予想される。
トゥヘル監督の選考には驚きの声も上がった。それでもイングランド代表には、過去の大会を経験し、北米での優勝を強く狙うベテランがまだいる。
ジョーダン・ピックフォード、ジョン・ストーンズ、ジョーダン・ヘンダーソン、マーカス・ラッシュフォード、ケインは2018年のベスト4を経験したベテランだ。リース・ジェームズ、ライス、ベリンガム、ブカヨ・サカはEURO2020で準優勝し、ジェームズを除く全員が2022年W杯にも出場した。
さらに、マーク・グエイ、エズリ・コンサ、メイヌー、エベレチ・エゼ、アンソニー・ゴードン、イヴァン・トニー、オリー・ワトキンスはEURO2024決勝進出で貴重な経験を積んだ。若さと経験、さらに世界最高峰で味わった苦味が融合したこのチームは、今夏、長年の苦悩に終止符を打つ絶好の機会を迎える。
ウェンブリーで西ドイツを破ってから60年。今夏、イングランドがタイトルを獲得すれば、それは運命の巡り合わせだ。2026年のニュージャージー決勝は、彼らが唯一優勝した日からわずか11日前に開催される。60年の時を経て、再び頂点に立つ運命なのかもしれない。
2018、2021、2022、2024年と準優勝が続いたが、サウスゲート監督の下で地固めは済んだ。 何度も決勝まで進んだ経験を生かし、彼らは今、精神的にも戦力的にも優勝に必要なすべてを備えている。
名将の指導と、若く経験豊富な選手たちが揃う今、北米で1966年の英雄たちを超える絶好機が訪れている。