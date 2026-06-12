2024年に監督に就任したトゥヘルは、最初から不人気の決断を恐れないと宣言。実際に紙面上最強とされるメンバーを使わず、その言葉を実践した。彼は「才能よりチーム」を貫き、コール・パーマー、フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルドなどのスターを外した。

落選したハリー・マグワイアやその家族からは批判も出たが、この“狂気”には明確な狙いがある。1、2ポジションのローテーションを除けばベストな先発11人が分かりやすく、序列も明確なため、チームは集中力を高めるはずだ。トゥヘルはワールドカップ制覇へ、強い団結を築く決意だ。

「初日から我々の目標は明確だった。26人の才能ある選手を選ぶことではなく、可能な限り最高のチームを作ることだ」とドイツ人監督は代表メンバー発表後の会見で語った。

「タイトルを勝ち取るのはチームだ。我々の目標はチームとしてしか達成できない。選手たちはチームスピリットと利他性を体現する準備ができている」

さらに「少しの運も必要だ。正しい選考を行い、健康を維持し、勢いを掴み、兄弟のような絆を築く。勇気と飢えを持ってプレーし、特別な瞬間を活かすのだ」と続けた。

さらに、米国合宿で撮影されたチームミーティングの映像では、大会中「誰も対戦したくないチーム」にするという強い意志を示していた。