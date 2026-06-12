ハリー・ケインのバロンドール級活躍、トーマス・トゥヘル監督のタイトル実績、イングランドが2026年W杯で優勝する8つの理由。

大会は木曜日のメキシコ対南アフリカで幕を開けた。次は水曜日、イングランドが古豪クロアチアと初戦を迎える。
「スリー・ライオンズ」は、60年前の唯一の優勝以来、長引く苦悩に終止符を打とうとしている。GOALは、イングランドが2026年ワールドカップで優勝し、苦悩を過去にする理由を考察する。
大会は木曜日のメキシコ対南アフリカで幕を開けた。次は水曜日、イングランドが古豪クロアチアと初戦を迎える。
「スリー・ライオンズ」は、60年前の唯一の優勝以来、長引く苦悩に終止符を打とうとしている。GOALは、イングランドが2026年ワールドカップで優勝し、苦悩を過去にする理由を考察する。
イングランドの命運は、キャプテンでエースストライカーのハリー・ケインに懸かっている。彼がキャリア最高の調子を維持しているのは心強い。バイエルン・ミュンヘンの主軸であるケインは、25年ぶりとなるイングランド人バロンドール候補に挙げられている。受賞は代表の北米制覇とは直結しないかもしれない。
32歳のケインはクラブでキャリア最高のシーズンを送り、ブンデスリーガ最終戦とDFBポカール決勝でハットトリックを達成し、60得点を突破。リーグ36ゴール、CL14ゴールを決めた。
欧州得点王のゴールデンシューも圧倒的差で獲得。ハーランドを9ゴール、エムバペを11ゴール引き離した。61ゴールは欧州全大会通算で歴代トップ5に入り、この調子のままワールドカップに臨む。
ケインはイングランド代表の要となるが、その背後を守る3人のMFも勝敗を左右する。幸い、スリー・ライオンズには今大会屈指の堅実かつダイナミックなトリオがいる。
ボランチには守備に参加できるディープライイング・プレイメーカー、エリオット・アンダーソンが起用される見込みだ。一方、デクラン・ライスにはボックス・トゥ・ボックスの運動量を活かしつつ、守備の役割も確実に果たすスタミナがある。
その前ではジュード・ベリンガムとモーガン・ロジャースが10番を分け合う見込みだ。ただしロジャースがワイドに配置される場合は別で、彼はアストン・ヴィラでワイドでも十分に脅威であることを証明している。2人とも視野と創造性、得点感覚を持ち、さらにフィジカルでチームに優位をもたらす。
ポルトガルやスペインを除けば、これほど中盤のバランスに優れる国は少ない。さらにベンチにはコビー・マイヌーも控える。イングランドが願うのは、この大舞台で彼らが息を合わせるだけだ。
ガレス・サウスゲート監督は、ワールドカップ準決勝や欧州選手権決勝のような大舞台で、トップレベルの指揮経験やノウハウが不足しているとの疑問を解くことはできなかった。しかしイングランドサッカー協会（FA）は今、才能ある代表選手たちを優勝へ導くと信じる、エリート指揮官を得た。
現代屈指の戦術家であり、カップ戦にも強い。その経験は代表戦でも生きるはずだ。
ドルトムントでは2シーズン連続でDFBポカール決勝に進出し、2017年にはフランクフルトを破って5年ぶりのタイトルを獲得。 パリ・サンジェルマンでは2年目にクープ・ド・フランスを制し、2020年にはクラブ初となるチャンピオンズリーグ決勝に進出したが、バイエルン・ミュンヘンに敗れた。
チェルシーでは就任後5つのカップ戦中4つで決勝に進出し、 頂点は2021年のCL制覇。決勝でグアルディオラ率いるマンチェスター・シティを破った。2週間前にはFAカップ決勝でレスターに敗れ、2022年にはFAカップとカラバオカップの決勝でリヴァプールにPK戦の末に敗れている。
敗退の痛みはあるものの、彼はどんなチームでもタイトル目前まで導く力を示してきた。その手腕がワールドカップでも発揮されることは、十分に考えられる。
2024年に監督に就任したトゥヘルは、強いチームより才能ある選手を選ぶと宣言し、その言葉通り最有力視されたメンバーを外した。コール・パーマー、フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルドらも落選した。
ハリー・マグワイアら落選組やその家族から批判もあるが、この“狂気”には明確な狙いがある。1、2ポジションのローテーションを除けばベストな先発11人が明確で、序列もはっきりしているため、チームの集中力は高まるはずだ。トゥヘルはワールドカップ制覇へ、強い団結を築く決意だ。
「初日から我々の目標は明確だった。26人の才能ある選手を選ぶことではなく、可能な限り最高のチームを作ることだ」とドイツ人監督は代表メンバー発表後の会見で語った。「タイトルを勝ち取るのはチームだ。我々の目標はチームとしてしか達成できない。選手たちはチームスピリットと自己犠牲の精神で準備万端だ。」
さらに「少しの運も必要だ。正しい選考を行い、健康を維持し、勢いを掴み、兄弟のような絆を築く。勇気と飢えを持ってプレーし、特別な瞬間を活かすのだ」と続けた。
さらに、米国合宿で撮影されたチームミーティングの映像では、大会中「誰も対戦したくないチーム」にするという彼の強い意志が示された。
主要タイトル獲得から60年。イングランドに優勝のチャンスが訪れている。大会前に目立った優勝候補がなく、強豪国が過渡期にあるためだ。
最大の脅威は欧州王者スペインだが、主力2人の負傷が懸念され、守備も不安だ。2018年優勝、2022年準優勝のフランスは攻撃偏重で中盤が弱い。ポルトガルは守備が脆く、41歳のロナウドへの依存度も高い。
ドイツとブラジルはそれぞれユリアン・ナーゲルスマン、カルロ・アンチェロッティの下でチームアイデンティティを探っており、かつての圧倒的な強さはない。オランダは本命ではなくダークホースだ。
もちろんこれは単純な見方だ。だが北米でチームとしてまとまることができれば、イングランドにとって好機となるだろう。
予定通り進めば、イングランドの大会での戦いは順風満帆のはずだ。ただし、決勝トーナメントでは強豪との対戦は避けられない。
イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同居するグループに入った。今大会は48チーム制で上位シードが分散。イングランドがグループ1位で突破すれば、決勝トーナメント1回戦の相手は3位通過国となる。候補はコートジボワール、エクアドル、ウルグアイ、サウジアラビア、ノルウェー、セネガル、オーストリア、アルジェリア、コロンビア、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国だ。
ベスト16ではメキシコ（エスタディオ・アステカ）戦が想定されるが、韓国、スコットランド、日本、スウェーデンの可能性もある。ホームのメキシコは手強いが、トゥヘル率いるイングランドの勝利が予想される。
準々決勝の相手は、完成途上のブラジルと予想される。準決勝では前回王者のアルゼンチンまたはポルトガルが待ち、さらにスペインがフランスを破ればユーロ2024決勝の再現となる。
不確定要素は多いが、準決勝までは順当に進む可能性が高い。アルゼンチンやポルトガルにも接戦で勝つチャンスはある。決勝ではルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペインかディディエ・デシャン率いるフランスと再び接戦となるだろう。
トゥヘル監督の選手選考には驚きの声も上がった。それでもイングランド代表には、過去の大会を経験し、北米での優勝を強く誓うベテランがまだいる。
ジョーダン・ピックフォード、ジョン・ストーンズ、ジョーダン・ヘンダーソン、マーカス・ラッシュフォード、ケインは2018年ベスト4を経験したベテランだ。リース・ジェームズ、ライス、ベリンガム、ブカヨ・サカはユーロ2020で準優勝し、ジェームズを除く全員が2022年W杯にも出場した。
さらに2年前、マーク・ゲヒ、エズリ・コンサ、マイヌー、エベレチ・エゼ、アンソニー・ゴードン、イヴァン・トニー、オリー・ワトキンスはユーロ2024決勝進出を果たし、貴重な経験を積んだ。決勝ではまたしても優勝を逃した。
若さと経験、さらに世界最高峰で味わった苦味が融合したこのチームは、今夏、長年の苦悩に終止符を打つ絶好の機会を迎える。
ウェンブリーでの西ドイツ戦から60年。今夏、イングランドが待望の主要大会制覇を果たせば、それは美しい巡り合わせだ。2026年のニュージャージー決勝は、唯一の優勝からわずか11日前に開催される。60年ぶりの偉業は、まるで運命のようだ。
2018年、2021年、2022年、2024年と準優勝が続いたが、サウスゲート監督の下で地固めは完了。今こそ、最高のチャンスだ。 何度も決勝まで進んだ経験は、今回の一歩前進への糧となる。精神力も選手層も整い、優勝への条件は揃った。
名将の指導と、若く経験豊富な選手たちが揃う今、北米で1966年の英雄たちを超える絶好機が訪れている。