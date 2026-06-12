ハリー・ケインのバロンドール級活躍、トーマス・トゥヘル監督のタイトル実績、イングランドが2026年W杯で優勝する8つの理由。

2024年に監督に就任したトゥヘルは、強いチームより才能ある選手を選ぶと宣言し、その言葉通り最有力視されたメンバーを外した。コール・パーマー、フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルドらも落選した。

ハリー・マグワイアら落選組やその家族から批判もあるが、この“狂気”には明確な狙いがある。1、2ポジションのローテーションを除けばベストな先発11人が明確で、序列もはっきりしているため、チームの集中力は高まるはずだ。トゥヘルはワールドカップ制覇へ、強い団結を築く決意だ。

「初日から我々の目標は明確だった。26人の才能ある選手を選ぶことではなく、可能な限り最高のチームを作ることだ」とドイツ人監督は代表メンバー発表後の会見で語った。「タイトルを勝ち取るのはチームだ。我々の目標はチームとしてしか達成できない。選手たちはチームスピリットと自己犠牲の精神で準備万端だ。」

さらに「少しの運も必要だ。正しい選考を行い、健康を維持し、勢いを掴み、兄弟のような絆を築く。勇気と飢えを持ってプレーし、特別な瞬間を活かすのだ」と続けた。

さらに、米国合宿で撮影されたチームミーティングの映像では、大会中「誰も対戦したくないチーム」にするという彼の強い意志が示された。