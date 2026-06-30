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ハリー・ケインのバルセロナ移籍は「完全に否定された」。ラ・リーガ王者バルセロナがバイエルン・ミュンヘンのストライカーへの関心を終えた理由が明かされた。
バルサ、ジュリアン・アルバレスに注力
バルセロナは今夏、ロベルト・レヴァンドフスキの退団で空いたFWの穴を埋めることを最優先している。シーズン30得点を量産していたポーランド代表の去就により、スポーツディレクターのデコは後任探しに奔走。当初はケインも候補に上がったが、現在はアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスにターゲットを絞っている。
しかし、アトレティコ・マドリードはリーグのライバルへの売却を拒否しており、交渉は難航している。
『マルカ』紙によると、デコは突破口を開く最終攻勢を準備中。クラブ首脳はW杯後にアルゼンチン代表FWがキャリアアップを求めていることを武器に、アトレティコを交渉の席へ引き出せると見込んでいる。
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ケイン、ラ・リーガよりバイエルンの安定性を選択
ケインはバイエルンでの生活に満足しており、スペイン移籍の可能性は選手本人とバルセロナ経営陣の両方によって否定された。報道によると、イングランド代表キャプテンはバルセロナに「ドイツでの生活に満足しており、アリアンツ・アレーナを離れるつもりはない」と伝えたという。この姿勢を受け、バルサは32歳のケインを追うのは無意味だと判断した。
バイエルンも売却に消極的だ。4年前にレヴァンドフスキがバルセロナ移籍を強行したときとは異なり、ケインはクラブと対立するつもりはない。むしろ、2025-26シーズンに公式戦61得点を挙げたストライカーは、契約延長へ交渉に入る見込みだ。
内部対策と攻めのプランB
アルバレスの獲得が失敗に終わった場合、バルセロナは移籍市場で高額補強を行うより、内部資源を活用する方針だ。コーチ陣は、現有の攻撃陣で得点を分担できると判断。ファルセ・ナインやセンターフォワードをこなせる選手もいる。この内部代替案は、財政が厳しく監視される今、パニック買いを避けたいクラブの意向を示している。
候補にはダニ・オルモ、フェラン・トーレス、ラミン・ヤマルらが挙がっており、彼らを中央で起用することでターゲットマンに頼らず流動的な攻撃を維持する構えだ。
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ワールドカップでの活躍がケインの地位を確固たるものにした
ケインが移籍を一切検討しない姿勢を示したのは、彼の評価がかつてないほど高まっている時期のことだ。ワールドカップでイングランド代表を率いたトーマス・トゥヘル監督の下、彼は圧巻の活躍を見せ、バイエルンが彼を手放さなかった判断が正しかったことを証明した。代表通算80ゴールを突破したこのストライカーは、依然として世界でも最も決定力のある選手であり、その実績がバルサ首脳陣を惹きつけた。
ケインのバイエルンへの忠誠と、バルセロナがアルヴァレスのような若手を好む姿勢が重なり、移籍騒動は早期に収束した。