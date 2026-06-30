ハリー・ケインのバルセロナ移籍は「完全に否定された」。ラ・リーガ王者バルセロナがバイエルン・ミュンヘンのストライカーへの関心を終えた理由が明かされた。

バルセロナは今夏、ロベルト・レヴァンドフスキの退団で空いたFWの穴を埋めることを最優先している。シーズン30得点を量産していたポーランド代表の去就により、スポーツディレクターのデコは後任探しに奔走。当初はケインも候補に上がったが、現在はアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスにターゲットを絞っている。

しかし、アトレティコ・マドリードはリーグのライバルへの売却を拒否しており、交渉は難航している。

『マルカ』紙によると、デコは突破口を開く最終攻勢を準備中。クラブ首脳はW杯後にアルゼンチン代表FWがキャリアアップを求めていることを武器に、アトレティコを交渉の席へ引き出せると見込んでいる。