チアゴとの関連報道が出る前、バイエルンのディレクターであるマックス・エーベルは、今夏の補強は「完了した」と語っていた。クラブは特定のポジションに重点を置き、アイントラハト・フランクフルトからナサニエル・ブラウンを獲得してサイドバック陣を強化し、PSVアイントホーフェンからイスマエル・サイバリを迎えてサイドの創造性を加えた。さらなる大型投資がなくても、あらゆる大会で戦えるだけのバランスが取れたスカッドだという感触がゼーベナー・シュトラーセにはあった。

新戦力の加入がない場合でも、ハリー・ケインに休養が必要な際、その穴を埋める内部の解決策をヴァンサン・コンパニ監督はなお頼りにできる。セルジュ・ニャブリはこれまでも中央の役割で起用されることが多く、伝統的な9番タイプに代わる機動力のある選択肢となる。