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ハリー・ケインのバックアッパーに！ バイエルン・ミュンヘンが補強凍結にもかかわらず、プレミアリーグのストライカー獲得を画策か
バイエルン、攻撃陣の層強化へプレミアリーグのスターを標的に
バイエルンは前線の強化を目指しており、ケインを支える理想的な候補としてチアゴを特定したと報じられている。イタリア人ジャーナリストのニコロ・スキラによると、バイエルンはブレントフォードのFWに強い関心を示しており、ブンデスリーガ移籍の可能性を巡ってすでに予備的な協議を始めているという。
専門的なバックアッパーの必要性は、ニコラス・ジャクソンがミュンヘンでのローン期間を終えてチェルシーに復帰したことで、より差し迫ったものとなっている。ケインが依然として攻撃の絶対的な軸である一方、純粋な代役の不在によって、クラブは新戦力補強に対する姿勢を見直さざるを得なくなっている。
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チアゴの見事なイングランドでの実績には代償が伴う
チアゴは昨季、イングランドでセンセーショナルなシーズンを送り、プレミアリーグ屈指の点取り屋としての地位を確立した。ブラジル人FWはブレントフォードでプレミアリーグ38試合に出場し、22ゴール1アシストを記録。イングランド1部リーグの得点ランキングでは、マンチェスター・シティのスーパースター、アーリング・ハーランドに次ぐ2位でシーズンを終えた。
しかし、ドイツ王者にとって、このストライカーをGテック・コミュニティ・スタジアムから引き抜くのは簡単な仕事ではない。チアゴとブレントフォードの現行契約は2031年6月までとなっており、報道によれば契約には解除条項が含まれていないという。
ケイン、バイエルンに長期残留へ
バックアッパー獲得を目指す動きが進む中、ケインはバイエルンのレジェンドとしての地位をさらに確固たるものにしようとしている。イングランド代表主将はドイツ移籍後も圧巻のパフォーマンスを続けており、33歳のストライカーは現行契約の延長を巡って、ドイツの強豪と協議を行う見通しだと報じられている。
ケインがクラブへの忠誠を示している背景には、チャンピオンズリーグ優勝への思いがある。現在のスカッドならそのタイトル獲得は十分可能だと考えているためだ。昨季、ベテランFWは全公式戦51試合で61ゴールを記録し、バイエルンでの通算成績を147試合146ゴールに伸ばした。
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内部の選択肢と今夏の戦略
チアゴとの関連報道が出る前、バイエルンのディレクターであるマックス・エーベルは、今夏の補強は「完了した」と語っていた。クラブは特定のポジションに重点を置き、アイントラハト・フランクフルトからナサニエル・ブラウンを獲得してサイドバック陣を強化し、PSVアイントホーフェンからイスマエル・サイバリを迎えてサイドの創造性を加えた。さらなる大型投資がなくても、あらゆる大会で戦えるだけのバランスが取れたスカッドだという感触がゼーベナー・シュトラーセにはあった。
新戦力の加入がない場合でも、ハリー・ケインに休養が必要な際、その穴を埋める内部の解決策をヴァンサン・コンパニ監督はなお頼りにできる。セルジュ・ニャブリはこれまでも中央の役割で起用されることが多く、伝統的な9番タイプに代わる機動力のある選択肢となる。
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