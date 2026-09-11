イングランドの元代表FWエミール・ヘスキーも以前、GOALの取材に対し、ケインがリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドというGOAT級のアイコンたちのように100得点到達のセンチュリオンになるかと問われ、次のように語っている。「なぜ無理だというんだい？ 彼はゴールスコアラーであり、そこが自分のプレーの誇りなんだ。つまり、ゴールを決めることだ。彼はこれもやらなければならない、あれもやらなければならないと言う人は多い。でも、彼の数字があれだけ積み上がっているなら、そういうことの多くは気にならなくなるものだ。

「彼のプレーの仕方を見れば分かるし、大事なのは自分の体をしっかりケアすることだ。適切な食事、適切な休養を取ることができればね。試合数の多さや試合の強度を考えれば、そこは重要なポイントだ。重要なのは、次の試合に向けて十分な休養を取って回復できるかどうかだ。彼なら大丈夫だよ」

ダレン・アンダートンは2026年ワールドカップを前に、GOALの取材で、記録を次々と塗り替えるスパイクを脱ぐまでに、ケインがイングランドで打ち立てる歴史的な基準をどこまで高めるかと問われ、こう答えた。「高くなるよ！ 本人が望むなら、まだあと数年はやれる。

「重要なのは、彼は世界最速の選手であることに一度も頼ってこなかったということだ。テディ・シェリンガムについても、私はいつも同じことを言っていた。遅い選手ではないが、スピードが彼のプレーで最も大きな部分だったことは一度もない。少しスピードが落ちても、他の選手ほど大きな影響は受けないと思う。だから、どこまで行けるかは誰にも分からない。気がかりなのは、彼に代わる存在が実際のところまだいないことだ。だから現時点では、本人が望む限り長くプレーできるように見える」