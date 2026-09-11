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ハリー・ケインのイングランド代表100ゴールは不滅の記録になるのか？ 元イングランド代表FWアンディ・コールが、「恐ろしい」数字が今後も記録され得る理由を説明する
ルーニー、イングランド史上初の50ゴール到達選手に
イングランド男子代表で50ゴールに到達した選手が初めて現れたのは2015年9月で、ウェイン・ルーニーがその最初の一人となった。ルーニーはオールド・トラフォードでも歴代最多得点者であり、代表キャリアを53得点で終えた。
ケインはルーニーとともにイングランド代表でデビューを飾ったが、その時点で自身がこの先成し遂げることを予想するのは不可能だった。トッテナムの歴史を通じても、これほど多くゴールを決めた選手はいない。
イングランド代表でも前例のない数字を残しており、母国の象徴的な主将となった33歳のベテランは、ルーニーを上回って85ゴールまで伸ばした。ピーター・シルトンの最多出場記録に並ぶまで、あと4試合に迫っている。
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ケインが100に到達したら、その記録は永遠に破られないのか？
自身が課す基準、そしてそれを維持してきたことを踏まえれば、このバイエルン・ミュンヘンのFWが得点数で100の大台を超えるのは時間の問題のように映る。その超人的な偉業に迫れる者は現れるのだろうか。
その問いをコールにぶつけると、イングランド代表通算15試合出場のFWは、Unibet Casinoの提供で取材に応じ、GOALにこう語った。「分からない。彼が成し遂げてきたことは本当に驚異的だと思う。
「ハリーの後にプレーする誰であっても、彼がイングランドでプレーしてきた試合数、出場してきた大会の数だけプレーする機会があれば、現代のサッカーでは数字がどこまで伸びるのか本当に分からない。恐ろしいことだ。さっきも言ったように、誰が彼の後を継ぐのかは分からないが、彼の数字は常軌を逸している。見事というほかない」
ケイン、メッシ＆ロナウドに並ぶ“特別なクラブ”入りへ支持集まる
イングランドの元代表FWエミール・ヘスキーも以前、GOALの取材に対し、ケインがリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドというGOAT級のアイコンたちのように100得点到達のセンチュリオンになるかと問われ、次のように語っている。「なぜ無理だというんだい？ 彼はゴールスコアラーであり、そこが自分のプレーの誇りなんだ。つまり、ゴールを決めることだ。彼はこれもやらなければならない、あれもやらなければならないと言う人は多い。でも、彼の数字があれだけ積み上がっているなら、そういうことの多くは気にならなくなるものだ。
「彼のプレーの仕方を見れば分かるし、大事なのは自分の体をしっかりケアすることだ。適切な食事、適切な休養を取ることができればね。試合数の多さや試合の強度を考えれば、そこは重要なポイントだ。重要なのは、次の試合に向けて十分な休養を取って回復できるかどうかだ。彼なら大丈夫だよ」
ダレン・アンダートンは2026年ワールドカップを前に、GOALの取材で、記録を次々と塗り替えるスパイクを脱ぐまでに、ケインがイングランドで打ち立てる歴史的な基準をどこまで高めるかと問われ、こう答えた。「高くなるよ！ 本人が望むなら、まだあと数年はやれる。
「重要なのは、彼は世界最速の選手であることに一度も頼ってこなかったということだ。テディ・シェリンガムについても、私はいつも同じことを言っていた。遅い選手ではないが、スピードが彼のプレーで最も大きな部分だったことは一度もない。少しスピードが落ちても、他の選手ほど大きな影響は受けないと思う。だから、どこまで行けるかは誰にも分からない。気がかりなのは、彼に代わる存在が実際のところまだいないことだ。だから現時点では、本人が望む限り長くプレーできるように見える」
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ケイン後、イングランドの背番号9を誰が引き継ぐのか？
現時点ではケインの王座を明確に継ぐ存在は現れておらず、オリー・ワトキンスやアイヴァン・トニーらがひとまず控え役を担っているが、チェルシーからノッティンガム・フォレストへの高額移籍を果たしたリアム・デラップのような選手たちは台頭を目指している。
それでも現時点でイングランドに心配はない。主将がまだしばらくプレーを続ける意思を示しているためだ。もう一度4年間のワールドカップ・サイクルを完走できるかどうか、そしてその過程で代表通算100得点を超えられるかは、今後の注目点となる。
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