ボンサム氏はガーナ戦でケインの活躍を阻みたいが、重傷を負わせるつもりはないと強調した。デイリー・スター紙の取材にこう語った。「私はハリー・ケイン対策に取り組んでいる。以前にも実力を示した。彼を止める方法は分かっている。私は予言で有名だ。 重傷は負わせない。ただ、ガーナ代表戦で彼を止められる程度だ。祖国のために自分の役割を果たす」

彼は2014年にも「クリスティアーノ・ロナウドの怪我の原因は分かっている。私が手を打った結果だ。4ヶ月前にワールドカップまたはガーナ戦での彼の出場を阻むと宣言した。怪我で戦線離脱させるのが最善の策だ」と語っている。

どんな医師でも治せない。原因は霊的だからだ。今日は膝、明日は太もも、その次は別の場所と、次々に移るだろう。」