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ハリー・ケインに「呪い」の脅威！ クリスティアーノ・ロナウドの負傷の責任を主張したガーナの呪術師が、ワールドカップでの対戦でイングランド代表キャプテンを「阻止する」と誓う
呪術師がケインを狙う
イングランド代表のワールドカップ・ガーナ戦を控え、ボンサムが再び注目されている。2014年大会でロナウドの負傷は自分の仕業だと主張したこの「呪術師」は、今回、ケインを標的にすると語っている。 バイエルン・ミュンヘンのストライカー、ケインはクロアチア戦（4-2）で2得点を挙げ、好調を維持してこの試合に臨む。また、ケインはイングランド代表のワールドカップ通算最多得点記録（ゲイリー・リネカー）を1ゴール差に迫っている。
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ボンサムが自身の意向を明らかにした
ボンサム氏はガーナ戦でケインの活躍を阻みたいが、重傷を負わせるつもりはないと強調した。デイリー・スター紙の取材にこう語った。「私はハリー・ケイン対策に取り組んでいる。以前にも実力を示した。彼を止める方法は分かっている。私は予言で有名だ。 重傷は負わせない。ただ、ガーナ代表戦で彼を止められる程度だ。祖国のために自分の役割を果たす」
彼は2014年にも「クリスティアーノ・ロナウドの怪我の原因は分かっている。私が手を打った結果だ。4ヶ月前にワールドカップまたはガーナ戦での彼の出場を阻むと宣言した。怪我で戦線離脱させるのが最善の策だ」と語っている。
どんな医師でも治せない。原因は霊的だからだ。今日は膝、明日は太もも、その次は別の場所と、次々に移るだろう。」
合宿でのトゥヘル監督の厳しい基準
キャンプ外には精神的な脅威があるが、トゥヘル監督は決勝トーナメント進出へプロフェッショナルな環境維持に集中している。DFスペンスは、このドイツ人監督の厳格さがチームの成功の鍵だと語った。
「彼は素晴らしい監督で、選手に最高のパフォーマンスを求める」とスペンスはtalkSPORTに語った。「彼は高い基準を要求する。この大会に向けて、私たちは準備を整え、万全を期さなければならない。
すべての練習を最高水準でやることを求める。その姿勢は素晴らしい。彼は細部までこだわり、私は彼に深い敬意を抱いている。
「彼はいつも言うように、私たちは“家族”を築いている。チーム内に“兄弟愛”を育み、全員が同じ夢を持ち、心を一つにしている。全員が同じ道を歩んでいると思う。私たちは特別なことを成し遂げられる。彼はこのチームで、まさにそのような環境を作り上げたのだと思う」
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決勝トーナメント進出を目指す
「スリー・ライオンズ」は火曜日、ボストン・スタジアムで行われるグループL第2節でガーナと対戦する。イングランドは現在勝ち点3でグループ首位。得失点差でガーナを上回っている。この試合に勝てば決勝トーナメント進出がほぼ確定し、トゥヘル監督は最終戦のパナマ戦でメンバーを休ませられる。