バイエルンのハリー・ケインがブンデスリーガ得点ランキングで独走しているのは、ドイツサッカーファンならほぼ知っている。では2部でトップ得点は誰だろうか？それは知らない人も多いはずだ。
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ハリー・ケインに次ぐ存在だ！元右サイドバックが突如、ドイツ代表の得点ランキング2位に躍り出た
ブンデスリーガとは異なり、ここでは首位選手が16位のチームでプレーしている。彼は18試合で17得点を挙げており、93分に1回のペースで得点している。ドイツ3部でこれを上回るのは前述のケイン（65分）だけで、VfBシュトゥットガルトのデニズ・ウンダフ（106分）も及ばない。
その男はマテウシュ・ズコフスキ。1.FCマクデブルクに所属する24歳のポーランド人で、チームの得点を35％以上挙げ、3アシストも記録している。
「ズコフスキはフォワードが時折迎える好調期にあるだけだ」と思うかもしれない。だが、彼は昨夏、右サイドバックとして中足骨骨折を抱えながら加入した選手だ。
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マテウシュ・ズコフスキは最初の8試合を欠場した
ズコフスキは前所属のシュラスク・ヴロツワフで負傷した。 この負傷のため、FCMは移籍を見送る予定だった。しかし、前シーズン19得点を挙げた得点王マルティン・カールスがクラブ史上最高額400万ユーロでFCザンクト・パウリへ移籍。そこで市場最終日、ズコフスキを25万ユーロで獲得し、「将来を見据えた補強」と位置づけた。 （当時スポーツディレクターのオットマー・ショルク）。
この移籍が異例だったのは、ズコフスキがシーズン開幕から8試合を怪我で欠場し、プロ通算132試合で5得点しか挙げていなかったからだけではない。 FCMは彼をストライカーではなく右サイドバックとして獲得した。ズコフスキはこれまで主に守備的ポジションを務め、2022年にはレヒア・グダニスクからグラスゴー・レンジャーズへ60万ユーロで移籍している。
しかし7か月で1試合の出場にとどまり、スコットランドでの挑戦は短期間で終了。レフ・ポズナンへレンタル移籍した。ヴロツワフのクラブが彼を獲得したのはその約3年前で、母国では通算105試合1部リーグに出場したが、半分近い52試合は途中出場だった。
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最終調整で、マテウシュ・ズコフスキはフォワードに転向した。
昨季2部に降格したシュラスクで、ズコフスキは右や左のウイング、さらに3試合でセンターフォワードとして起用された。しかし2024/25シーズンの公式戦37試合での得点はわずか2に終わった。
マグデブルクでは足の手術で2か月離脱。その間、チームは序盤不調でマルクス・フィードラー監督が辞任し、ペトリク・ザンダーが就任した。
U-21代表4回の経験を持つ彼を前線に起用したのは、あるトレーニングセッションが決め手となった。「彼のタイプを正確に把握できていなかった。 ある日の最終調整でシュート練習を行い、GKが対応できないほど強烈なシュートを連発した。それを見てザンダーは『マテウシュを右SBで起用するのは無駄だ』と語った」と、攻撃のパートナーであるバリス・アティックが番組「At Broski - Die Sport-Show」で明かした。
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ズコフスキの過酷な青春時代：「彼は私の母を殴った」
左ウイングのアティックとズコフスキはすでに5得点11アシストを記録。2人がいなければマクデブルクはもっと苦戦していただろう。アティックは「マテウシュ（ズコフスキ）のことは裏表まで知り尽くしているし、考え方も分かる」と語る。「僕は彼の動きを観察し、彼は僕のパスを予測する。相性がとても良いんだ。」
空中戦に強く、ボールコントロールも卓越している。フィジカルを生かし、壁役としても機能する。スピードがあり、ダイナミックな動きで強烈なシュートを決める。 11試合目で早くも10得点を達成。1981年の2部リーグ1部制以降、この記録を彼より早く達成したのは2人だけ（2000年のザールブリュッケンのサンボ・チョジ、2006年のケルンのパトリック・ヘルメス）である。
彼の台頭は、困難な生い立ちを知るとさらに価値がある。20歳当時、グダニスクでプレーしていた彼はポッドキャスト『Znajomi Ze Slyszenia』で家庭内暴力の被害を受けていた母親について語った。「父は母を殴った。家は暗かった」と振り返る。
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マテウシュ・ズコフスキは、わずか1年でまた移籍するのか？
母親は4回も手術を受け、2人の兄弟は道を踏み外した。彼も長年にわたり心理カウンセラーのケアを受けた。「そのことは考えたくない。 母はよくそのことを思い出して泣き出すんだ」と彼は語った。ズコフスキは母の誕生日をタトゥーとして刻んでいる。「家族を助け、サッカーで再起し、より良い生活を送りたいとずっと自分に言い聞かせてきた」
経済的にはすでに目標を達成したが、好調を維持しさらに高い収入を得る見込みだ。昨年のカーズのように、1シーズンでFCMを去る可能性もある。彼は定期的にスカウトにマークされており、ザクセン＝アンハルト州のクラブは契約期間を明かしていない。
「得点を量産する選手が他クラブの注目を集めるのは、このビジネスの常だ」と、後任のピア・イェーケルは語った。 「私たちが彼に理想の環境を提供し、長く在籍してほしいと願っています」とジャークは語った。それが実現すれば、クラブの降格危機を救う原動力にもなるだろう。
マテウシュ・ズコフスキ：プロキャリアの概要
期間 クラブ 公式戦 得点 アシスト 2017-2022 レヒア・グダニスク 50 2 1 2019-2020 ホイニツァンカ・ホイニツェ（レンタル） 12 0 0 2022-2023 レンジャーズFC 1 0 0 2022-2023 レフ・ポズナン（レンタル） 3 0 0 2023-2025 シュラスク・ヴロツワフ 66 3 6 2025年より 1. FCマクデブルク 19 17 3