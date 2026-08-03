talkSPORTで語ったマジェスティックは、ハリー・ケインをノースロンドンに呼び戻す衝撃的な提案を展開する前に、まず謝罪からオープンなメッセージを始めた。

そのメッセージは、悔恨の色をにじませる調子で始まった。 「ハリー・ケインさん。あなたには以前、すでに謝罪した。最初に去ったとき、あなたは私の心を打ち砕き、私はあなたに何も勝ち取ってほしくなかった。でもハリーは勝った。彼はワールドクラスのストライカーだ。ドイツでそれを成し遂げ、タイトルを勝ち取った。個人的には、バイエルンが近いうちにチャンピオンズリーグで優勝するとは思わない。アーセナルのほうが、その可能性は高い」

その後、マジェスティックはスタジオのカメラを真っすぐ見つめ、バイエルンとケインの両方に向けてこうメッセージを送った。 「バイエルン、ハリーとは素晴らしい時間を過ごしただろうし、彼は君たちにリーグ優勝をもたらした。こちらはその金を返す。だから8100万ポンドを取り戻すことになる。契約解除条項だ。すぐに、それを発動する。ハリー、帰ってきてくれ。週給40万ポンドを提示する。大きな数字だが、彼にはその価値がある。世界的なスーパースターだからだ」