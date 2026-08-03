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ハリー・ケインに感動的なトッテナム復帰を決断するよう要請、スパーズファンはバイエルン・ミュンヘンのスーパースターにひれ伏して謝罪
ロンドン復帰を要請へ
バルセロナの関心がくすぶり続ける中、バイエルンとの契約が2027年に向けて終盤に差しかかるにつれ、ケインの将来が再び大きな話題として浮上している。司会者でトッテナムファンのマジェスティックは、talkSPORTで、イングランド代表キャプテンに対し、少年時代を過ごしたクラブへ復帰し、シアラーのプレミアリーグ通算260ゴール記録を更新するよう公然と訴えた。しかし、バイエルンは依然として自信を持っている。トッテナムのクラブ史上最多得点者であるこのストライカーは、ミュンヘンでの3年を経てドイツでの生活にしっかりなじんでおり、契約延長にサインすると見られている。
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謝罪と移籍要請
talkSPORTで語ったマジェスティックは、ハリー・ケインをノースロンドンに呼び戻す衝撃的な提案を展開する前に、まず謝罪からオープンなメッセージを始めた。
そのメッセージは、悔恨の色をにじませる調子で始まった。 「ハリー・ケインさん。あなたには以前、すでに謝罪した。最初に去ったとき、あなたは私の心を打ち砕き、私はあなたに何も勝ち取ってほしくなかった。でもハリーは勝った。彼はワールドクラスのストライカーだ。ドイツでそれを成し遂げ、タイトルを勝ち取った。個人的には、バイエルンが近いうちにチャンピオンズリーグで優勝するとは思わない。アーセナルのほうが、その可能性は高い」
その後、マジェスティックはスタジオのカメラを真っすぐ見つめ、バイエルンとケインの両方に向けてこうメッセージを送った。 「バイエルン、ハリーとは素晴らしい時間を過ごしただろうし、彼は君たちにリーグ優勝をもたらした。こちらはその金を返す。だから8100万ポンドを取り戻すことになる。契約解除条項だ。すぐに、それを発動する。ハリー、帰ってきてくれ。週給40万ポンドを提示する。大きな数字だが、彼にはその価値がある。世界的なスーパースターだからだ」
シアラーの得点記録を追っている
ケインは現在、プレミアリーグ通算213得点を記録しており、シアラーの歴代最多記録まであと47点に迫っている。トッテナムでの14年間のトップチーム在籍期間では、全公式戦435試合で280得点を挙げ、プレミアリーグ史上初めてアウェー通算100得点に到達した選手となった。
マジェスティックは、復帰がこのストライカーのレガシーをいかに確固たるものにできるかについて、さらにこう語った。「ロベルト・デ・ゼルビが彼にこう言う。『いいか、欧州大会のない1シーズンだ。それなら長いシーズンとワールドカップの後に少し多く休める……プレミアリーグでゴールを決めることに集中できるし、リーグカップを戦う必要もない』」
さらにこう付け加えた。「アラン・シアラーの記録まで、あとほんのわずかだ。今年いいシーズンを送り、20得点以上を決めれば、それは十分にあり得ることだが、ブンデスリーガ王者、イングランド史上最高の得点者、トッテナム史上最高の得点者、そしておそらくプレミアリーグ史上最高の得点者になれる。
「それこそが、ハリー・ケインのレガシーを決定づけるものだ。もう誰にも、彼は何も勝ち取っていないとは言えない。彼はそれを成し遂げたのだから。今度は戻ってきて、スパーズを前に進めることができる。さあハリー、戻ってくる時だ。君にとっても、僕たちにとっても、バイエルンにとってもいいことだ。実現させよう」
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キャリアの決断を迫る試練が迫る
ケインは、バイエルンでブンデスリーガでのプレーを続けるのか、それとも話題性十分の形でイングランドサッカー界へ復帰するのか、キャリアを左右する分岐点に立たされている。FWの当面の最優先事項は、得点を量産する現在の好調を維持し、バイエルンで国内外のタイトル獲得を争うことにある。しかし、プレミアリーグ歴代最多得点者として歴史に名を刻むという誘惑は、その後の移籍市場でも引き続きつきまとうことになりそうだ。
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