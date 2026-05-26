ハリー・ケインとマイケル・オリゼはPSG移籍を断った。クラブがメッシ、エムバペ、ネイマールを失えば「小さなクラブ」になると懸念したためだ。

パリ・サンジェルマンは「ガラクティコ」時代を終え、威光が低下した。メッシ、ネイマール、ムバッペの退団後、チームは欧州のトップクラブとしての魅力を維持できているかを疑問視された。

内部では「再び小さなクラブになる」との声も聞かれた。

その結果、クラブは有力選手にスポーツ面での保証を示せず、彼らは他クラブへ流れた。指導陣は短期間で柱が去り、パルク・デ・プランスにスター不在の空白が残ったことで、将来のビジョンを提示しにくくなっている。