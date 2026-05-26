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ハリー・ケインとマイケル・オリゼはPSG移籍を断った。クラブがメッシ、エムバペ、ネイマールを失えば「小さなクラブ」になると懸念したためだ。
スーパースターの相次ぐ退団を受け、プロジェクトへの懸念が高まる
パリ・サンジェルマンは「ガラクティコ」時代を終え、威光が低下した。メッシ、ネイマール、ムバッペの退団後、チームは欧州のトップクラブとしての魅力を維持できているかを疑問視された。
内部では「再び小さなクラブになる」との声も聞かれた。
その結果、クラブは有力選手にスポーツ面での保証を示せず、彼らは他クラブへ流れた。指導陣は短期間で柱が去り、パルク・デ・プランスにスター不在の空白が残ったことで、将来のビジョンを提示しにくくなっている。
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ケインは欧州での即座の成功を最優先した
『レキップ』紙によると、パリのクラブは退団したFWたちの穴埋めとしてケインを最優先ターゲットに据え、本人は提示条件に納得できなかった。
PSG関係者は「ケインは年齢を考慮し、すぐにチャンピオンズリーグを制できるクラブを求めていた。PSGのプロジェクトを信じていなかった」と明かした。結果としてケインはバイエルンの安定性を選択。PSGは攻撃陣の後継者を得られず、悔やんでいる。
オリゼはバイエルンの成功モデルを踏襲した
拒否したのはケインのようなベテランだけではない。若手もブンデスリーガ志向だ。クリスタル・パレスで評価されていたオリゼも候補だったが、将来を慎重に検討した結果、パリを離れるほうが成長すると判断。最終的には巨額移籍金でケインと同じアリアンツ・アレーナへ移った。
PSG関係者は「本人が決意すれば止められない」と語った。クラブは「彼は熟考の末、他のプロジェクトを選んだ」とコメントした。
- AFP
ルイス・エンリケ体制の幕開け
戦術刷新により、パリでの評価は好転した。ルイス・エンリケが育んだチーム結束は、傷ついたクラブの評判をある程度取り戻した。
かつてケインやオリセはクラブの縮小を懸念したが、結束力のある体制が欧州での成績向上をもたらし、懐疑論は沈静化した。
現在は焦点を絞った補強戦略を採用し、個人に頼らずバランスの取れた陣容構築へ転換。内部規定により退団選手と同人数の補強を義務付け、過去10年の「派手な」補強に頼らず競争力を維持している。