バルセロナやアル・ヒラルなどからオファーがあるが、ケインはドイツ生活に満足し移籍の予定はないという。

彼は先日のW杯でイングランド代表として6得点を挙げ、2023年のトッテナムからの移籍以来147試合で146得点をマーク。その得点力がクラブのブンデスリーガ2連覇とDFBポカール制覇を支えている。