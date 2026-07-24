Getty Images Sport
翻訳者：
ハリー・ケインとバイエルン・ミュンヘンが、イングランド代表ストライカーの契約更新に向けて協議を開始する。
バイエルン、ケインとの契約延長を準備
BBCスポーツによると、バイエルンはイングランド代表キャプテン、ケインとの契約延長へ正式交渉を開始する。彼の現契約は来季末で満了だが、クラブは残留を希望しており、数週間以内に詳細を協議する見込みだ。
ドイツでのケインの活躍
バルセロナやアル・ヒラルなどからオファーがあるが、ケインはドイツ生活に満足し移籍の予定はないという。
彼は先日のW杯でイングランド代表として6得点を挙げ、2023年のトッテナムからの移籍以来147試合で146得点をマーク。その得点力がクラブのブンデスリーガ2連覇とDFBポカール制覇を支えている。
シアラーの記録は手の届かないところにある
ケインはバイエルンでの残留を優先し、トッテナム復帰やマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂は消えた。ドイツで新契約を結んだことで、プレミアリーグ最多記録であるアラン・シアラーの260ゴールを上回る可能性もほぼなくなった。今はこのドイツ強豪での成功を続けることに集中している。
- Getty Images Sport
バイエルン、タイトルへ攻勢
バイエルンは試合日程が忙しくなる前にケインとの契約交渉をまとめる。国内での優位を維持し、チャンピオンズリーグで戦うため、ケインを攻撃の軸として残すことが不可欠だ。首脳陣は彼の将来を確定し、新シーズン前にチームに安定をもたらすことを期待している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。