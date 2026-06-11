契約に盛り込まれた冬の移籍条項を行使しないことをケインが選択したため、現時点ではバイエルンが優位に立っている。しかし、代理人にはすでに最初のオファーが提示されており、ライバルクラブが無視できない魅力的なオファーを提示する前に、契約上の相違点を解決するようミュンヘンの経営陣にはプレッシャーがかかっている。

昨季は51試合で61得点7アシストを記録し、国内2冠とCL準決勝進出に貢献した。