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ハリー・ケインとバイエルン・ミュンヘンが契約延長で合意に至らず、有力クラブが夏の移籍を狙う。
契約交渉の停滞が欧州ビッグクラブに警鐘を鳴らす
バイエルンは、アリアンツ・アレーナでプレーするケインの去就を巡り、内部で緊張が高まっている。2027年まで契約が残るイングランド代表主将との契約延長交渉は停滞している。ドイツのスポーツ誌『キッカー』によると、ストライカーと首脳陣は新契約の条件と期間で意見が対立しているという。
この状況は欧州の資金力のあるクラブの注目も集めており、交渉が決裂すれば獲得に動く可能性もある。ケインがワールドカップ前に契約延長にサインしなければ、バイエルンはオファーを検討する事態に追い込まれるかもしれない。
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バイエルンがケイン獲得で優位に立つ
契約に盛り込まれた冬の移籍条項を行使しないことをケインが選択したため、現時点ではバイエルンが優位に立っている。しかし、代理人にはすでに最初のオファーが提示されており、ライバルクラブが無視できない魅力的なオファーを提示する前に、契約上の相違点を解決するようミュンヘンの経営陣にはプレッシャーがかかっている。
昨季は51試合で61得点7アシストを記録し、国内2冠とCL準決勝進出に貢献した。
バロンドール候補
ケインはブンデスリーガ31試合で36得点を挙げ、2025-26シーズンの欧州ゴールデンシューを獲得した。72ポイントを稼ぎ、欧州ランキングで首位に立った。マンチェスター・シティのハーランドは27得点・54ポイントで、ケインは18ポイント差で優勝した。
素晴らしいシーズンを終えたケインは、バロンドールの有力候補に名を連ねる。「獲得したタイトルとゴールを考えれば、候補に入るだろう」と32歳のイングランド人選手は『レキップ』に語った。 さらに「もしイングランドが米墨加開催のW杯で優勝すれば、そのトロフィーがイングランド選手に与えられるのも当然だ」と続けた。
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レアル・マドリードがオリセの獲得を検討
現在、世界トップクラブが注目する選手はケインだけではない。マイケル・オリゼがレアル・マドリードの主要ターゲットとして浮上。フロレンティーノ・ペレス会長の再選を受け、クラブはフランス人ウインガー獲得へ「大規模な攻勢」に出る構えだ。
アトレティコ・マドリードがフリアン・アルバレスへの1億5000万ユーロのオファーを拒否したため、マドリードの関心はさらに高まった。オリゼの契約は2029年まで残っており、バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスは移籍の可能性を否定している。 「オリゼを2億ユーロで売却？あり得ない」とホーネスは断言。「我々はファンのために戦う。口座に2億があっても、土曜の試合内容が下がるなら意味がない」