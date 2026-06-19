2026年W杯開幕戦でイングランドはクロアチアを4-2で下したが、ファンは不安を拭えなかった。ケインが2得点したものの、試合終了直後にはキャプテンとライスのコンディションが懸念された。

ライスは72分に交代し、ロジャースと交代する直前まで苦痛を訴えていた。一方、ケインは試合後、左足に厚いテーピングを巻いており、負傷が懸念された。

それでも医療スタッフは2人のガーナ戦出場を許可。ケインの症状はこむら返りで軽微、ライスの交代は予防措置だったという。