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ハリー・ケインとデクラン・ライスはガーナ戦に出場するのか。クロアチア戦勝利後に負傷が懸念された2選手の最新情報。
イングランド代表、2選手の回復で朗報
2026年W杯開幕戦でイングランドはクロアチアを4-2で下したが、ファンは不安を拭えなかった。ケインが2得点したものの、試合終了直後にはキャプテンとライスのコンディションが懸念された。
ライスは72分に交代し、ロジャースと交代する直前まで苦痛を訴えていた。一方、ケインは試合後、左足に厚いテーピングを巻いており、負傷が懸念された。
それでも医療スタッフは2人のガーナ戦出場を許可。ケインの症状はこむら返りで軽微、ライスの交代は予防措置だったという。
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トゥヘル監督、ライス起用を説明
トゥヘル監督は、試合中にライス選手が下背部とハムストリングに違和感を訴えたと明かした。イングランドが試合を支配していたため、スタッフは慎重に交代を決断。監督は「大したことはない」とファンに安心を促した。
トゥヘル監督は試合後、「デクランは腰の下とハムストリングの上を指さし、少し違和感があると話した。リスクは冒せないので交代させた。試合後、彼は『大丈夫』と伝えてくれた。心配ない」と語った。
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この朗報はイングランドに安堵をもたらした。ケインは依然としてトゥヘル監督の下で攻撃の要であり、ガーナ戦で勝ち点3を狙う「スリー・ライオンズ」の攻撃を今回も牽引すると期待される。
アーセナル所属のMFライスも途中交代まで存在感を示し、ケインの2点目をアシストして中盤の要としての価値を証明した。
2人の離脱が回避されたことで、チームは軸を保ち、好スタートを切った大会でさらに勢いをつけようとしている。
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注目はガーナとのテストマッチへ
イングランド代表は次の準備のためカンザスシティへ移動した。火曜日のガーナ戦に向け、ケインとライスはフルトレーニングに参加する見込みだ。ブラック・スターズはクロアチアとは異なる難敵だが、イングランドは勢いと自信を持って臨む。2人の復帰で、トゥヘル監督はグループLでの立場を固める好機を得た。