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ハリー・ケインとジュード・ベリンガムのスパイクが盗まれた。ワールドカップの合宿地ではイングランド代表に練習用ボールが1つしか残らず、警察が捜査を開始し逮捕者が出た。
大胆な強盗事件がキャンプを混乱に陥れる
イングランド代表のトレーニング用具を積んだ輸送車が襲撃された。イングランドサッカー協会は緊急調査を開始した。盗難は、フロリダ州ウェストパームビーチでの合宿前トレーニングからミズーリ州スウォープ・サッカー・ビレッジの公式合宿地へ向かう途中で発生した。警備スタッフは、信頼されていた物流ドライバーの内部犯行を疑っている。現地警察にはすでに連絡が入り、スタッフは紛失物品の把握に当たっている。
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強盗事件にスタッフは動揺している
『デイリー・メール』紙によると、大会直前にセキュリティが侵害され、イングランド代表スタッフは混乱している。盗まれたのは選手用シューズだけでなく、ハイテク分析機器や戦術用ホワイトボード、医療用マッサージ台など、準備に欠かせない機材も含まれる。スタッフは時間との戦いの中、これらの物品を回収または代替しようとしている。
混乱が完璧な準備を妨げる
ピッチ外の騒動が、トゥヘル監督の下で築いた勢いを台無しにしかねない。ドイツ人指揮官は予選8連勝・8試合無失点で「スリー・ライオンズ」を決勝トーナメントへ導いた。さらに、キャプテンのケインはバイエルンで史上最多61得点を挙げ絶好調で合宿に合流した。それでも、セキュリティの不備がニュースを騒がせている。
- AFP
クロアチア戦が迫っている
イングランドは水曜日のクロアチア戦を前に、早く戦術に集中しなければならない。トゥヘル監督のチームは、日本とウルグアイ戦で課題を残し、ニュージーランドに辛勝。大会では安定感を狙う。2018年の準決勝敗退が記憶に新しい中、アウェーのグループステージで慢心は許されない。