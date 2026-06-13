イングランド代表のトレーニング用具を積んだ輸送車が襲撃された。イングランドサッカー協会は緊急調査を開始した。盗難は、フロリダ州ウェストパームビーチでの合宿前トレーニングからミズーリ州スウォープ・サッカー・ビレッジの公式合宿地へ向かう途中で発生した。警備スタッフは、信頼されていた物流ドライバーの内部犯行を疑っている。現地警察にはすでに連絡が入り、スタッフは紛失物品の把握に当たっている。







