現イングランド代表主将のケインは、最近のUEFAネーションズリーグでクロアチア、スペインを相手にPKを決め、2026年も記録を更新し続けている。代表通算127試合出場で、 イングランド代表歴代最多出場選手となった 。

バイエルン・ミュンヘンの得点力豊かなFWは、 代表通算得点も歴代最多の93に伸ばしており 、いずれ100得点に到達しそうだ。2023年3月には、それまでの記録保持者だったルーニーの53得点を抜いた。

ケインはその後、 バロンドールを受賞して「世界最高の選手」の称号を手にし 、33歳になっても衰えを見せていない。イングランド代表にとっての重要性は、かつてないほど高い。 チームをけん引する象徴的なリーダーの役割 を担っている。

かつて同じ役割を担ったルーニーは、イングランド代表で120試合に出場した。10代の逸材として頭角を現し、後にマンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝を経験。同クラブの歴代最多得点者となった。

ケインとルーニーはタイプの大きく異なるFWだ。前者は卓越した決定力を持ち、後者はエネルギーにあふれる。どちらも イングランド代表史上最高のストライカーを名乗る資格がある 。