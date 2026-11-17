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ハリー・ケインかウェイン・ルーニーか？元イングランド代表FWが2人の史上最高候補から選び、バロンドール受賞スターが「40歳まで」プレーできる理由を語る
ケインのイングランド代表記録：93得点、127試合出場
現イングランド代表主将のケインは、最近のUEFAネーションズリーグでクロアチア、スペインを相手にPKを決め、2026年も記録を更新し続けている。代表通算127試合出場で、イングランド代表歴代最多出場選手となった。
バイエルン・ミュンヘンの得点力豊かなFWは、代表通算得点も歴代最多の93に伸ばしており、いずれ100得点に到達しそうだ。2023年3月には、それまでの記録保持者だったルーニーの53得点を抜いた。
ケインはその後、バロンドールを受賞して「世界最高の選手」の称号を手にし、33歳になっても衰えを見せていない。イングランド代表にとっての重要性は、かつてないほど高い。チームをけん引する象徴的なリーダーの役割を担っている。
かつて同じ役割を担ったルーニーは、イングランド代表で120試合に出場した。10代の逸材として頭角を現し、後にマンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝を経験。同クラブの歴代最多得点者となった。
ケインとルーニーはタイプの大きく異なるFWだ。前者は卓越した決定力を持ち、後者はエネルギーにあふれる。どちらもイングランド代表史上最高のストライカーを名乗る資格がある。
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ルーニーかケインか？イングランド代表の夢のチームに選ぶのは？
権威あるゴールデンボールの受賞者と、現在『アイム・ア・セレブリティ…ゲット・ミー・アウト・オブ・ヒア』で「ブッシュタッカー・トライアル」に挑んでいる選手のどちらを選ぶか。元イングランド代表FWのヘイトリーは、London.Betとの提携による取材で、『GOAL』にこう語った。「おそらくハリー・ケインを選ぶだろう」
「2人のうち、より生まれつきの才能に恵まれていたのはウェイン・ルーニーだと思う。だが、ハリーは努力を重ねてきた。若い頃には何度も期限付き移籍に出て、自分を高めながら技術を身につけた。一方のルーニーは、持って生まれた才能でチームにすんなり入り、あれほどの名選手になった」
「全体として、ハリーのキャリアにおける年々の成長ぶりを見れば、誰に聞いても毎年良くなっていると言う。今は、どこかへ行って何かを成し遂げる前の自分よりもさらに優れた選手だ。その積み重ねはキャリアの後半に報われると思う」
「本人が望み、ケガなく過ごせれば、40歳までプレーすると思う。若い頃からの歩みがそれを物語っている。彼は適応を続け、バロンドール受賞者になりつつあった。そして受賞は当然のことだった。キャリアを重ねるにつれ、再び適応する必要が出てくるだろう」
「若い頃にサッカーを学んだ過程があるから、それも難なくやってのけるはずだ。少年時代に相手からタックルを受け、厳しく寄せられ、大柄で屈強な選手たちに体をぶつけられる中で、どう対処するかを身につけた」
「これまで出てきた若手の中で、ルーニーがおそらく最も天賦の才に恵まれていた。だが、彼には手綱をつけておく必要がある。ハリーは努力を重ねて今の選手になり、これからも長くプレーするだろう。だから私はハリーを選ぶ」
ケインは2030年ワールドカップでもイングランド代表をけん引できるとの見方
バイエルン・ミュンヘンで162試合に出場して156得点を記録したケインは、ブンデスリーガ王者と2029年までの新契約を結んだ。この契約からは、クラブでも代表でも当面は離れるつもりがないことがうかがえる。
ケインはまだ長くプレーできるとの見方をすでに示していたヘイトリーは、主将ケインが2030年のワールドカップでもイングランド代表をけん引すると思うかと問われ、こう付け加えた。「思うよ。［ドミニク・］カルバート＝ルーウィンは、あと数年は出番を待つことになるだろう」
「コンディションを維持できれば、ハリーはいつものように先発メンバーで真っ先に名前が挙がる。バイエルンは彼の状態をうまく管理しているし、本人も生活をきちんと送っている。賢く、しっかりした精神力があり、生活習慣も良い。スポーツ科学が進歩している今のサッカーを見れば、さらに4、5年後にはどうなっているか。そのすべてが選手寿命を延ばす助けになるし、ハリーはそれを生かせると思う」
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イングランド代表、象徴的な背番号9のケインに明確な後継者なし
ケインが代表でプレーする意思を示し続ける限り、イングランド代表は喜んで起用し続けるだろう。現時点で背番号9を引き継ぐ明確な後継者は現れていない。それは、数年先になるかもしれない将来に取り組むべき課題だ。
ルーニーが31歳で代表を引退した際、後継者探しはイングランド代表の悩みだった。だが、2015年に代表デビューを果たしたケインは、その時点ですでに頭角を現しており、記憶に残る11年間にわたってチームの中心であり続けている。
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