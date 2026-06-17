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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ハリー・ケインがPKで2度目のチャンスを生かし、ゲイリー・リネカーのワールドカップ記録に並んだ。イングランドはクロアチア戦で先制した。

ハリー・ケイン
イングランド
G. Lineker
イングランド 対 クロアチア
クロアチア
ワールドカップ

ハリー・ケインが再び歴史に名を刻んだ。イングランド対クロアチアの息詰まるワールドカップの試合で、苦戦しながらもPKを2度決め、国の伝説と並んだ。

  • ケイン、PKで同点弾を決める

    試合開始から10分も経たないうち、ノニ・マドゥエケはペナルティエリア内でルカ・モドリッチの粗暴なタックルを受け転倒した。主審クレメント・ターピンは即座にPKを宣告、イングランドに先制の好機をもたらした。

    ケインがPKを蹴ったが、独特のぎこちない助走から放ったシュートはドミニク・リヴァコヴィッチにセーブされた。クロアチアがリバウンドをクリアして喜ぶ中、VARが介入。リプレイではリヴァコヴィッチが早々にゴールラインを離れ、ヨスコ・グヴァルディオルも侵犯していた。

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  • ケインが鋼の度胸を見せる中、バトゥリーナが反撃に出る

    3分以上の緊迫した待ち時間の末、ターピン主審はPKの再蹴りを命じた。ケインは動じず、同じコースにボールを突き刺した。

    このゴールでトーマス・トゥヘル監督の大会初陣は上々の滑り出しとなったが、リードは長持ちしなかった。クロアチアはすぐに反撃し、マルティン・バトゥリーナがペナルティエリア端からカーブを掛けて同点弾。ジョーダン・ピックフォードの脇を抜き、遠征組のサポーターを沈黙させた。

  • ケインがライネカーの記録に並んだ

    イングランドは同点弾で勢いを失わず、再び解決をもたらしたのはケインだった。12ヤードのスペシャリストを超え、バイエルン・ミュンヘンのストライカーは高い打点でクロスに飛び込み、前半終了前にヘディングで勝ち越し、イングランドのリードを取り戻した。 この得点は、ケインをワールドカップ通算10得点を挙げたゲイリー・リネカーの記録に並ばせた。

    しかし前半終了間際、クロアチアはペタル・ムサのゴールで再び同点にした。

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ベリンガムが後半に得点を挙げた

    イングランドは後半、ジュード・ベリンガムのゴールで3－2とリードを広げ、理想的なスタートを切った。スリー・ライオンズは強豪相手に追加点を狙い、後半も試合を支配した。

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