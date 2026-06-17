試合開始から10分も経たないうち、ノニ・マドゥエケはペナルティエリア内でルカ・モドリッチの粗暴なタックルを受け転倒した。主審クレメント・ターピンは即座にPKを宣告、イングランドに先制の好機をもたらした。

ケインがPKを蹴ったが、独特のぎこちない助走から放ったシュートはドミニク・リヴァコヴィッチにセーブされた。クロアチアがリバウンドをクリアして喜ぶ中、VARが介入。リプレイではリヴァコヴィッチが早々にゴールラインを離れ、ヨスコ・グヴァルディオルも侵犯していた。