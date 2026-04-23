ハリー・ケインが52ゴール目。イングランド代表FWの得点でバイエルンがレバークーゼンを破り、3冠の夢をつないだ。

バイエルンは22分、執拗なプレッシャーが実った。ムシアラの右クロスをディアスが流し、ケインが今季52点目をネットに突き刺した。

後半アディショナルタイム、カウンターからゴレツカがディアスにパス。ディアスは冷静に決め2-0とし、遠征サポーターを沸かせた。バイエルンは、シュトゥットガルト対フライブルクの勝者とベルリン決勝で対戦する。