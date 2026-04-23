バイエルン・ミュンヘンはDFBポカール準決勝でバイエル・レバークーゼンを2-0で下し、国内2冠へ王手をかけた。ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームは試合開始からペースを支配し、2020年以来初めて決勝へ進んだ。
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ハリー・ケインが52ゴール目。イングランド代表FWの得点でバイエルンがレバークーゼンを破り、3冠の夢をつないだ。
バイエルンがDFBポカール決勝に進出
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ケインが均衡を破り、圧倒的なパフォーマンスを見せた
バイエルンは22分、執拗なプレッシャーが実った。ムシアラの右クロスをディアスが流し、ケインが今季52点目をネットに突き刺した。
後半アディショナルタイム、カウンターからゴレツカがディアスにパス。ディアスは冷静に決め2-0とし、遠征サポーターを沸かせた。バイエルンは、シュトゥットガルト対フライブルクの勝者とベルリン決勝で対戦する。
「我々は主導権を握っていた」
この勝利でバイエルンは今シーズン残りのタイトル獲得の可能性を残し、ケインにも新たなタイトルへの道が開けた。試合後、彼はクラブ公式ウェブサイトでこう語った。「最初から最後まで力強いパフォーマンスだった。高い位置でボールを奪い、前半も後半も好機を作れた。改善点はもっと得点を奪うことだけだ。 相手に流れを渡さず抑え込んだ。最後の10分はいつも少し緊張するが、全体的には我々が支配し、相手はチャンスを作れなかった」
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3冠達成への道のり
ケインの得点ラッシュとコンパニ率いる堅守により、3冠の可能性は依然として高い。ブンデスリーガ優勝が決定しているため、マインツ戦ではコンパニがメンバーを輪番するかもしれない。一方、バイエルンは来週のチャンピオンズリーグ準決勝でパリ・サンジェルマンと戦う。