ハリー・ケインが、PSGとのチャンピオンズリーグ決勝を前にバイエルン・ミュンヘンの新ホームユニフォームをお披露目。

ブンデスリーガを制したコンパニー率いるチームは、次に欧州制覇を狙う。第1戦で5－4とリードするフランス王者に対し、ケインは最前線で決定力を発揮することが期待される。新ユニフォームは、5月6日のPSG戦でアリアンツ・アレーナで初披露される。

クラブは「5月6日、チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のPSG戦で、アリアンツ・アレーナにてアディダス製2026/27ホームユニフォームを初披露する」と発表した。 「ホームのサポーターの前で、チャンピオンズリーグ決勝進出を懸け、ドイツ王者が新ユニフォームでピッチに立つ。記憶に残る一夜になるだろう。」















