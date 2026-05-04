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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ハリー・ケインが、PSGとのチャンピオンズリーグ決勝を前にバイエルン・ミュンヘンの新ホームユニフォームをお披露目。

ハリー・ケイン
バイエルン
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
ブンデスリーガ

ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘンの新ホームユニフォームを発表。伝統色を現代的に解釈したデザインだ。このユニフォームは、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝を前に披露された。

  • バイエルン、重要な欧州戦を控え新ホームユニフォームを発表

    バイエルンは、ケインを起用したプロモーションキャンペーンと共に新しいホームユニフォームを発表した。クラブ伝統の赤と白を採用しつつ、アディダス製らしいモダンで機能的なデザインだ。控えめなストライプと流線型のシルエットが特徴で、PSGとのチャンピオンズリーグ準決勝第2戦を控える重要なタイミングで披露された。



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  • 大舞台でのジャージー・デビュー

    ブンデスリーガを制したコンパニー率いるチームは、次に欧州制覇を狙う。第1戦で5－4とリードするフランス王者に対し、ケインは最前線で決定力を発揮することが期待される。新ユニフォームは、5月6日のPSG戦でアリアンツ・アレーナで初披露される。

    クラブは「5月6日、チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のPSG戦で、アリアンツ・アレーナにてアディダス製2026/27ホームユニフォームを初披露する」と発表した。 「ホームのサポーターの前で、チャンピオンズリーグ決勝進出を懸け、ドイツ王者が新ユニフォームでピッチに立つ。記憶に残る一夜になるだろう。」





  • ミュンヘンの新時代の顔

    2023年のアリアンツ・アレーナ移籍以来、ケインはチームで誰もが認める象徴となった。今季は47試合で54得点を挙げている。しかし、プロモーションの顔はケインだけではない。オリゼやディアスも「ディ・ローテン」新時代の先頭に立つ。

    クラブは声明で「ヨシュア・キミッヒ、マイケル・オリゼ、ハリー・ケインら全選手が、自信とオーラ、勝利へのメンタリティを象徴する新ユニフォームを着用する」と述べた。伝統の赤と白を現代的に再解釈したホームユニフォームは、特別な瞬間のためにデザインされた。

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    次は何があるのでしょうか？

    バイエルンはPSGとのチャンピオンズリーグ決戦へ準備中。注目は再びピッチへ。コンパニー率いるチームもDFBポカール決勝に進出し、ケインは2026年ワールドカップでイングランド代表を率いる前に3冠を狙う。

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