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ハリー・ケインが、PSGとのチャンピオンズリーグ決勝を前にバイエルン・ミュンヘンの新ホームユニフォームをお披露目。
バイエルン、重要な欧州戦を控え新ホームユニフォームを発表
バイエルンは、ケインを起用したプロモーションキャンペーンと共に新しいホームユニフォームを発表した。クラブ伝統の赤と白を採用しつつ、アディダス製らしいモダンで機能的なデザインだ。控えめなストライプと流線型のシルエットが特徴で、PSGとのチャンピオンズリーグ準決勝第2戦を控える重要なタイミングで披露された。
大舞台でのジャージー・デビュー
ブンデスリーガを制したコンパニー率いるチームは、次に欧州制覇を狙う。第1戦で5－4とリードするフランス王者に対し、ケインは最前線で決定力を発揮することが期待される。新ユニフォームは、5月6日のPSG戦でアリアンツ・アレーナで初披露される。
クラブは「5月6日、チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のPSG戦で、アリアンツ・アレーナにてアディダス製2026/27ホームユニフォームを初披露する」と発表した。 「ホームのサポーターの前で、チャンピオンズリーグ決勝進出を懸け、ドイツ王者が新ユニフォームでピッチに立つ。記憶に残る一夜になるだろう。」
ミュンヘンの新時代の顔
2023年のアリアンツ・アレーナ移籍以来、ケインはチームで誰もが認める象徴となった。今季は47試合で54得点を挙げている。しかし、プロモーションの顔はケインだけではない。オリゼやディアスも「ディ・ローテン」新時代の先頭に立つ。
クラブは声明で「ヨシュア・キミッヒ、マイケル・オリゼ、ハリー・ケインら全選手が、自信とオーラ、勝利へのメンタリティを象徴する新ユニフォームを着用する」と述べた。伝統の赤と白を現代的に再解釈したホームユニフォームは、特別な瞬間のためにデザインされた。
- AFP
次は何があるのでしょうか？
バイエルンはPSGとのチャンピオンズリーグ決戦へ準備中。注目は再びピッチへ。コンパニー率いるチームもDFBポカール決勝に進出し、ケインは2026年ワールドカップでイングランド代表を率いる前に3冠を狙う。