ハリー・ケインが、バイエルン・ミュンヘンがマインツ戦で0-3から逆転した「奇跡」について解説。イングランド代表FWは今シーズン53ゴール目を決めた。

主力選手投入で流れが変わった。53分、ジャクソンが反撃の口火を切り、オリゼとムシアラが続けて得点を挙げた。83分にはケインが決勝点。混沌とした展開を振り返り、コンパニは「前半で4〜5点取れてもおかしくない内容だった。あとは実力とメンタルの勝負だ。 後半の立ち上がり方が重要だった。まるで降格を免れたかのように喜んだ。このメンタリティが好きだ」

火曜日に迫るパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝を前に、コンパニー監督はこの結果が完璧な心理的後押しになると確信している。「シーズン終盤に奇跡が必要になった時、ゼロから始めるわけにはいかない」とコンパニーは説明した。「感覚と信念を養わなければならない。そして今日はそれが常にあった。それが私にとっての基盤だ。」