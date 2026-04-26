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ハリー・ケインが、バイエルン・ミュンヘンがマインツ戦で0-3から逆転した「奇跡」について解説。イングランド代表FWは今シーズン53ゴール目を決めた。
王者にとって歴史的な午後
イングランド代表主将は途中出場し、決勝点で個人通算53ゴール目をマーク。バイエルンはラインラントで歴史を作った。 ブンデスリーガでは1980年以来2度目、後半開始時0－3から逆転した試合となった。またバイエルンは1988年以来、公式戦で3点差を跳ね返して勝ったのは初めてで、コンパニー監督率いるチームが持つ粘り強さを示した。
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ケインが戦術変更を説明する
劇的勝利後、ケインは戦術変更が復活の鍵だったと語った。「ハーフタイムに、もっとエネルギーと強さが必要だと話した。その姿勢は後半開始直後から表れた。質も重要だが、我々は得点で示した。全員を称えたい。0－3から巻き返せたのは、我々のメンタリティの証だ」
前半の苦戦についてケインは「厳しい内容で、我々の基準を下回った。カウンターへの対応や守備のカバーが不足し、ボール扱いも雑だった」と振り返った。
コンパニーが奇跡の逆転劇を称賛
主力選手投入で流れが変わった。53分、ジャクソンが反撃の口火を切り、オリゼとムシアラが続けて得点を挙げた。83分にはケインが決勝点。混沌とした展開を振り返り、コンパニは「前半で4〜5点取れてもおかしくない内容だった。あとは実力とメンタルの勝負だ。 後半の立ち上がり方が重要だった。まるで降格を免れたかのように喜んだ。このメンタリティが好きだ」
火曜日に迫るパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝を前に、コンパニー監督はこの結果が完璧な心理的後押しになると確信している。「シーズン終盤に奇跡が必要になった時、ゼロから始めるわけにはいかない」とコンパニーは説明した。「感覚と信念を養わなければならない。そして今日はそれが常にあった。それが私にとっての基盤だ。」
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記録への挑戦は続く
ケインの得点数は、2019-20シーズンの3冠達成時にレヴァンドフスキがバイエルンでマークした55得点以来、欧州主要5リーグで最多だ。衰えを知らない彼の調子はバイエルンの国内成功を支え、パリでの欧州制覇を控えるチームにとって、ベンチからでも影響を与える彼の存在は不可欠だ。