ケインはバイエルンでファンのお気に入りの存在となっており、33歳になってもなお、最高レベルでプレーできる時間は まだ十分に残されている はずだ。もしミュンヘンで少なくともあと2シーズンを過ごす決断を下すなら、熱狂的なファンの心の中での地位はさらに高まることになる。

ケインが 象徴的な存在としての地位を得る ために、ドイツでもっと長い時間を過ごす必要があるのかと問われると、元バイエルンMFハマンはこう付け加えた。「彼はここで愛されている。もちろん、ドイツのリーグにとっても、イングランド代表のキャプテンがここにいることは大きな意味を持つし、バイエルン・ミュンヘンにとっても大きなことだ。

「今、もしバイエルン・ミュンヘンで歴史に名を刻みたいのなら、おそらくチャンピオンズリーグで優勝しなければならない。最も偉大な選手たちの中には、チャンピオンズリーグ優勝者が多い。だから、もし本当に伝説や歴史の中に名を残したいなら、おそらくチャンピオンズリーグを制する必要がある。

「彼がここで愛されているのは、素晴らしいアンバサダーだからだ。彼について悪い話を耳にすることは決してないし、ピッチ外でも何か問題を起こすことはない。振る舞いも素晴らしく、模範となる存在で、背中で引っ張るタイプだ。つまり、嫌いになる要素が何ひとつない。

「ただ、カーン、[メーメット]・ショル、[ローター]・マテウス、ベッケンバウアー、[シュテファン]・エッフェンベルク、ほかにも名前を挙げればきりがないが、[アリエン]・ロッベン、リベリーらがいて、彼らは皆ここでチャンピオンズリーグを制している。だから本当にこのクラブで歴史に名を残すには、彼も同じことをしなければならないだろう。そして、レヴァンドフスキのことも忘れてはいけない。」