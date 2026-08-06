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ハリー・ケインが、オリバー・カーン、フランツ・ベッケンバウアー、ロベルト・レヴァンドフスキと並ぶバイエルンのレジェンド入りに必要な条件を告げられる。契約延長の予測も浮上
ケインはバイエルン・ミュンヘンで何ゴールを決めている？
ケインは2023年夏、トッテナムのクラブ史上最多得点者として別れを告げた。新たな挑戦において幼い家族の合流を待たなければならなかったものの、ドイツには素早く順応し、今ではブンデスリーガ得点王を3度獲得している。バイエルンでの147試合で、ケインは146ゴールを量産してきた。
悪名高かった無冠のジンクスも終わりを迎え、国内タイトル2つとカップ戦2つを手にしており、クラブでも代表でも記録は今なお定期的に塗り替えられ続けている。
イングランド男子代表史上最高のストライカーであるケインは、イングランド代表で85得点を記録しており、さらに輝かしい経歴を築くことを目指している。ただし、バイエルンでの現行契約は残り12カ月しかない。
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ケイン、ブンデスリーガ王者との新契約にサインする見通し
バルセロナやプレミアリーグのクラブへの移籍話を退ける形となる中、新契約の条件が検討されている。MrQとの提携でGOALの取材に応じたハマンは、バイエルン残留が関係者全員にとって最善の選択肢かと問われ、次のように語った。「もちろんクラブは非常に喜んでいる。彼は彼らのために数多くのゴールを決めてきた。昨季は全公式戦で50点か60点は取ったと思うし、カップ戦決勝ではハットトリックも決めた。
「彼はここでとても落ち着いているように見えるし、妻も子どもたちもここで幸せだと思う。契約はあと1年残っているが、もし彼が残りたいと思っていて、その意思を少しでも示せば、クラブは彼をここに残すためにおそらくほぼ何でもするだろう。
「私はそうなると思っている。彼にプレミアリーグへ戻る意思があるとは思わない。なぜなら、もし［アラン］・シアラーの記録を破りたかったのなら、そもそもミュンヘンに来ていなかったはずだからだ。だから、そうだね、実現すると思う」
ケインがバイエルンのアイコンになるために必要なこと
ケインはバイエルンでファンのお気に入りの存在となっており、33歳になってもなお、最高レベルでプレーできる時間は まだ十分に残されている はずだ。もしミュンヘンで少なくともあと2シーズンを過ごす決断を下すなら、熱狂的なファンの心の中での地位はさらに高まることになる。
ケインが 象徴的な存在としての地位を得る ために、ドイツでもっと長い時間を過ごす必要があるのかと問われると、元バイエルンMFハマンはこう付け加えた。「彼はここで愛されている。もちろん、ドイツのリーグにとっても、イングランド代表のキャプテンがここにいることは大きな意味を持つし、バイエルン・ミュンヘンにとっても大きなことだ。
「今、もしバイエルン・ミュンヘンで歴史に名を刻みたいのなら、おそらくチャンピオンズリーグで優勝しなければならない。最も偉大な選手たちの中には、チャンピオンズリーグ優勝者が多い。だから、もし本当に伝説や歴史の中に名を残したいなら、おそらくチャンピオンズリーグを制する必要がある。
「彼がここで愛されているのは、素晴らしいアンバサダーだからだ。彼について悪い話を耳にすることは決してないし、ピッチ外でも何か問題を起こすことはない。振る舞いも素晴らしく、模範となる存在で、背中で引っ張るタイプだ。つまり、嫌いになる要素が何ひとつない。
「ただ、カーン、[メーメット]・ショル、[ローター]・マテウス、ベッケンバウアー、[シュテファン]・エッフェンベルク、ほかにも名前を挙げればきりがないが、[アリエン]・ロッベン、リベリーらがいて、彼らは皆ここでチャンピオンズリーグを制している。だから本当にこのクラブで歴史に名を残すには、彼も同じことをしなければならないだろう。そして、レヴァンドフスキのことも忘れてはいけない。」
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バイエルン、ケインとの契約交渉をさらに行う構え
ケインはイングランド代表の一員として臨んだワールドカップで、主将としてチームを再び準決勝進出と3位フィニッシュに導いたことを受け、長めの休暇を楽しんでいる。
8月22日のボルシア・ドルトムントとのスーパーカップを前に、バンサン・コンパニ監督のチームに再び落ち着けば、新契約に関する交渉は本格化する見込みで、ペンを取って契約書にサインすることになる可能性が高い。そして2026-27シーズンが本格的に始まる前に、それは実現する見通しだ。
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